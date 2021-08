Zamislite ovu situaciju. Ležite i odmarate se i odjedanput vam želudac počinje kruljiti. Shvaćate da ste gladni, i to vjerojatno već neko vrijeme. Odlučite otići do hladnjaka i pojesti nešto na brzinu, no čim ustanete, zapljusne vas posve novi osjećaj. Nadutost. Pitate se kako je moguće u isto vrijeme osjećati glad i sitost i trebate li sad uopće nešto pojesti, piše Yahoo.