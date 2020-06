Zašto psi vole naganjati mačke? Ne rade oni to zato što ih mrze

Iako se najviše spominje kako psi rado naganjaju mačke, jer se s njima najčešće i susreću, neki od njih bi zapravo potrčali za bilo kojom malom, brzom životinjom, poput vjeverica i zečeva

<p>- Nema sumnje, radi se o instinktu. Neki psi imaju tendenciju natjeravati mačke kao dio instinktivnog ponašanja - objasnio je veterinar dr. <strong>Jesus Aramendi</strong> i dodao kako mnogi psi imaju urođene instinkte za lov koji su u njima ostali od njihovih vučjih predaka. To je nešto što se može vidjeti kod pasa koji su skloni trčati za malim i brzim stvorenjima. Kod nekih pasmina je to jače izraženo nego kod drugih, kaže ovaj veterinar.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO O ptici i psu koji kao da je ne vidi, iako mu je pred nosom:</p><p>- Imate li ovčarsku ili lovnu pasminu, morate znati da će oni možda biti skloniji trčanju za mačkama nego drugi. Ali, to instinktivno ponašanje ne znači da psi po prirodi ne vole mačke - pojasnio je.</p><p>Zapravo, iako se najviše spominje kako psi rado naganjaju mačke, jer se s njima najčešće i susreću, oni bi zapravo potrčali za bilo kojom malom, brzom životinjom, poput vjeverica i zečeva. Iz istog razloga, koji leži u njihovom instinktu, vole trčati i za lopticom ili štapom.</p><h2>Može li se na to utjecati?</h2><p>Dr. Aramendi kaže kako suprotstavljanje instinktivnom ponašanju kod životinja nije lagan podvig, ali nije nemoguće. </p><p>- To što vaš pas nema puno kontrole nad porivom i uzbuđenjem koji osjeća dok trči za mačkom ili nekom drugom životinjom, to ne znači da je on loš pas. No, to ipak ne znači da ga trebate pustiti da se tako ponaša i dignuti ruke od njega - kaže veterinar.</p><p>- Ukoliko vaš pas često lovi mačke, vjeverice, zečeve itd. i to vam postaje problem, trebali biste razmotriti angažiranje stručnjaka za ponašanje životinja. To je problem koji biste teško mogli sami riješiti. Naravno, mogli biste pokušavati preusmjeriti pažnju vašeg psa na igračke za kojima može trčati umjesto da naganja živa bića, no ako vidite da problem i dalje postoji, razmislite o pomoći stručnjaka - dodao je.</p><h2>Što kada netko ima i psa i mačku?</h2><p>Ukoliko ste odlučili u domu imati obje životinje, a one se nikako ne slažu, to je problem koji nikako ne smijete ignorirati.</p><p>- Toplo preporučujem da ne čekate s kretanjem u akciju. Imate li i psa i mačku, a pas napada mačku, to bi potencijalno moglo rezultirati opasnom borbom u kojoj bi jedan ljubimac ili oba mogla nastradati. Budite oprezni i ako počnete viđati naznake sukoba, držite ih odvojenima najviše što možete - savjetovao je.</p><p>- Pokušajte s treningom. Taktika nagrađivanja bi mogla pomoći. Nagradite psa poslasticom kada posluša vašu zapovijed da ostane ili sjedne u prisustvu vaše mačke. No, ako ta metoda ne djeluje, razmislite o angažiranju stručnjaka za ponašanje životinja - dodao je.</p><p>Također, ukoliko želite imati i psa i mačku, posavjetujte se sa stručnjakom koja pasmina bi se najbolje slagala s mačkom. Osim toga, zatražite i savjet kako da ih oboje uvedete u kuću, da kasnije ne biste imali problema, prenosi <a href="https://www.rd.com/article/why-do-dogs-chase-cats/?trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Reader's Digest.</a></p><p> </p>