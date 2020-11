Zašto se većina ljudi ne može sjetiti svog ranog djetinjstva?

Do određene mjere je istina da sposobnost djeteta da verbalizira neki događaj u vrijeme kada se dogodio, predviđa koliko će se dobro sjećati toga nekoliko godina ili mjeseci kasnije

<p>Istraživanja sugeriraju da su sjećanja često izgubljena ako nisu verbalizirana.</p><p>Jedna laboratorijska skupina provela je malo istraživanje. Razgovarali su s mališanima koji su pet godina ranije imali neku nezgodu pa su završila na hitnom bolničkom liječenju (radilo se o uobičajenim dječjim ozljedama). Oni koji su tada bili stariji od 26 mjeseci i već su počeli pričati, sjetili su se onoga što im se dogodilo. Mlađi od 26 mjeseci sjetili su se vrlo malo toga ili čak ničega.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (hrana za lakše pamćenje):<br/> </p><p>Međutim, većina istraživanja o ulozi jezika usredotočuje se na određeni oblik izražavanja koji se naziva narativ i njegovu društvenu funkciju. Kad roditelji prepričavaju djeci uspomene, implicitno ih podučavaju narativnim vještinama - koje je događaje važno zapamtiti i kako strukturirati razgovor o njima na način koji drugi mogu razumjeti.</p><p>Za razliku od jednostavnog prepričavanja podataka u činjenične svrhe, prisjećanje se vrti oko društvene funkcije razmjene iskustava s drugima. Na taj način obiteljske priče održavaju dostupnost sjećanja tijekom vremena, a također povećavaju koherentnost pripovijesti, uključujući kronologiju događaja, njihovu temu i stupanj osjećaja. Koherentnije priče pamte se bolje.</p><p>Pamćenje također ima različite društvene funkcije u različitim kulturama.</p><p>U zemljama koje cijene samostalnost, npr. u Americi i Zapadnoj Europi odrasli ljudi se sjećaju dublje u djetinjstvo od onih koji su živjeli u kulturama koje više cijene povezanost s drugima.</p><p>To sve ovisi o roditeljskom stilu odgoja pa su tako na Zapadu roditelji više fokusirani na individualni doživljaj djeteta, ono što ono želi i osjeća, a manje na povezivanje s drugim ljudima i na društvene rutine. </p><p>Iako još uvijek postoje stvari koje ne razumijemo u vezi s amnezijom iz djetinjstva, istraživači napreduju. Postoji sve više prospektivnih longitudinalnih studija koje prate pojedince od djetinjstva do odrasle dobi. To pomaže u davanju točnih izvještaja o događajima, a što je bolje nego retrospektivno tražiti od tinejdžera ili odraslih da se prisjete prošlih događaja koji nisu dokumentirani.</p><p>Također, kako neuroznanost napreduje, nesumnjivo će biti sve više studija koje se odnose na razvoj mozga i razvoj pamćenja. To bi nam trebalo pomoći da razvijemo i druge mjere pamćenja, osim verbalnih izvještaja, piše <a href="https://www.iflscience.com/brain/why-cant-we-remember-our-early-childhood/page-2/">IFLScience</a>.</p>