Proučavam ljude koji vole biti slobodni. Po defaultu nisu samci jer jednostavno nisu mogli nekoga pronaći. To su ljudi koji ne žele romantičnog partnera staviti u središte svog života. Ne žive nezadovoljno, mudrujući kako je biti samac bolje nego biti u lošoj vezi. Ne, za te ljude, samce u srcu, živjeti sam je jednostavno bolja opcija. Ja sam jedna od njih, piše autorica teksta i psihologinja Bella DePaulo o osobnom iskustvu i tome kako su ju tijekom godina ljudi pokušavali uvjeriti da njezin samački život je sve samo ne sretan.

Biti samac nama znači živjeti svoj najbolji, najautentičniji, najsmisleniji i ispunjeniji život, objasnila je i dodala da je to jako teško prihvatiti ljudima koji su odrasli uz mit da je bolje biti u vezi 'na kojoj treba raditi', nego biti sam i sretan.

- Mnogima od nas, uključujući i mene, trebalo je dugo vremena da shvatimo da smo samci u srcu. Dobrim dijelom to je zato što ljudi poput nas ne bi trebali ni postojati. Uobičajena mudrost našeg doba je da nitko zapravo ne želi biti sam. Svakako, možda vam to neko vrijeme neće smetati, ali onda, kao i svi drugi, želite nastaviti sa svojim odraslim životom, koji podrazumijeva ljubavnu zajednicu - objašnjava.

Kako sve više ljudi širom svijeta ostaje samcima, ne samo u dvadesetima, već u kasnim četrdesetima i kasnije, sve je teže manipulirati svima nama tako da vjerujemo da nitko zapravo ne želi biti sam. Pogledajmo neke od načina na koji ljudi manipuliraju onima koji ne žele živjeti u vezi:

1. 'Ti jadni samci, mora da su usamljeni...'

Proglašavaju samce tužnima i usamljenima. Neka zvuči kao istina, a ne kao stereotip ili tvrdnja koja zahtijeva istragu.

Gotovo dva desetljeća razotkrivam ponižavajuće tvrdnje o samcima. U prosjeku samci nisu jadni i nisu usamljeni. Cilj društva je prezentirati samce kao jadnima i usamljenima. Nitko se ne želi poistovjetiti sa skupinom koja se smatra gubitnicima.

2. Poričite njihova iskustva: 'Sretni? Samo se zavaravate'

Neki su ljudi sretni samci i imaju hrabrosti to reći. Ali, rijetko tko će to prihvatiti. Drugi će im ljudi govoriti da se samo zavaravaju. Spustit će ih. Ponekad se i naljuti na njih jer to njihovo mišljenje sigurno nije 'dobro ni zdravo'.

3. Objasnite im da su sretni kao samci samo privremeno

Recite nekome da ste sretno slobodni i to vam je kao da ste iznijeli molbu da vas netko ohrabri da ćete pronaći srodnu dušu, a ne izjavu o vašoj stvarnosti koja vam odgovara. Na takvu i slične izjave čete često dobiti odgovore poput:

A sad zamislite da vam je netko rekao da je jako sretan u braku, a vi mu odgovorite:

4. Objasnite im da je lako biti sretan bez partnera dok su stvari dobre, a što kad zagusti?

Mislite li da ste sretni, zabludjeli samci? Možda ste sada svi bezbrižni i bez ikakvih problema, ali samo čekajte. Ostarjet ćete sami. Razboljet ćete se i tamo neće biti nikoga za vas. Umrijet ćete sami.

Da, jer ne postoji nitko u našem životu, kao i u vašem, osim ljubavnih partnera i djece.

5. Kad god su samci tužni, to mora da je baš zbog toga što su sami

Svi se ponekad osjećaju tužno, čak i samci koji su sretno slobodni. Mnogo je razloga zbog kojih bi slobodni ljudi mogli biti tužni, a koji nemaju nikakve veze s njihovim bračnim statusom. Ali, što se tiče društva, postoji samo jedan jedini razlog zašto samci smiju biti tužni - jer su sami.

6. Predložite lijek za njihovu navodnu bijedu: 'Oženi se/Udaj se'

Na najmanji nagovještaj da čovjek može biti uopće nesretan, čak i ako njihova nesreća nema nikakve veze s činjenicom da su slobodni, dobronamjerni prijatelji ili članovi obitelji će ponuditi vječno rješenje: Vjenčaj se!/Oženi se! Ne razmišljaju samo tako vaši dosadni rođaci. Znanstvenici, stručnjaci i doktori također.

To nije istina. Od 2012. godine već je bilo najmanje 18 dugoročnih studija koje pokazuju da ljudi koji se vjenčaju ne postaju trajno sretniji nego prije ulaska u brak, piše na portalu Psychology Today. Ni oni ne postaju pouzdano zdraviji.

No, održavanje te popularne priče usprkos dokazima protiv nje važan je korak prema održavanju druge fikcije - da zapravo nitko ne želi ostati sam. Zašto bi i trebali kad postoji čarobni napitak koji obećava dug, sretan i zdrav život? Brak.

7. Recite ljudima u vezi da ako su nesretni, da se za uspješnu vezu treba potruditi

Da biste uspjeli održati mit o tome da nitko zapravo ne želi ostati samac, važno je održavati različite prakse i standarde za samce i ljude u vezi. Ako su slobodni ljudi nesretni, to je zato što nemaju partnera. Ali, ako su ljudi u vezi nesretni? Pa, to je druga priča.

Onda se moraju više potruditi jer 'svi' znaju da se na vezi 'treba raditi'. Ili su možda samo s pogrešnom osobom. Mogu pokušati ponovo s nekim drugim.