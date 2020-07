Sa starošću dolazi sreća, ali i manjak samopouzdanja te diskriminacija po starosnoj dobi

Povezanost između sreće i starenja je čvrsta i duboka, a sve studije ukazuju na isti zaključak - stariji ljudi su sretniji, čak i kad se suočavaju sa problemima opadanja zdravlja i gubitka odnosa

<p>Veliko istraživanje koje je objavila Američka psihološka organizacija (APA) ispitala je samopoštovanje 3617 Amerikanaca u dobi od 25 do 104 godine svake četiri godine tijekom 16 godina. Zaključak istraživača bio je da samopoštovanje neprestano raste do umirovljenja, odnosno oko 60-65 godina, a nakon toga kontinuirano opada.</p><p>Autori su iznijeli dva čimbenika koji su činili rast samopoštovanja, a to su: 'bogatstvo' i/ili 'zdravlje'. Oni nagađaju da bi bogatstvo i zdravlje mogli biti povezani s većim osjećajem neovisnosti koji zauzvrat ojačavaju samopoštovanje. I bogatstvo i zdravlje mogu omogućiti pojedincu veći doprinos obitelji i društvu, što tako ujedno može i povećati samopoštovanje.</p><p>Druga istraživanja osporavaju ideju da dolazi do naglog pada samopoštovanja kako ljudi stare. Na primjer, istraživanje o 462 osobe u dobi od 70 do 103 godine ustanovila je da je količina pada bila manja i da se dogodila uglavnom među najstarijima i onima koji su blizu smrti. Samopouzdanje je ostalo relativno stabilno u kasnijem životu, prema istraživanju iz 2015. godine. Ova grupa istraživača otkrila je da su četiri faktora pomogla jačanju samopoštovanja starijih osoba, a to su: zdravlje, kognitivne sposobnosti, osjećaj kontrole i socijalna uključenost.</p><h2>Pravi krivac?</h2><p>Također, postoji još jedan faktor koji bi mogao biti ključan za nedostatak samopoštovanja kod starijih ljudi, a to je - ageizam. Riječ je o diskriminaciji po starosnoj dobi, a očituje se u stavu društva prema njima, ophođenju prema starijima, na radnim mjestima i u zdravstvenom sustavu.</p><p>Mnogi, ako ne i većina starijih ljudi su bez sumnje internalizirali ageizam. Taj internalizirani ageizam utječe na osjećaj vlastite vrijednosti. Osjećaj manje vrijednosti od mlađih ljudi predstavlja opasnost za samopouzdanje bilo koje starije osobe, bez obzira na vještine, zdravlje ili bogatstvo.</p><h2>Kako izgleda ageizam?</h2><p>Evo samo nekoliko načina na koje ageizam može utjecati na samopoštovanje kod starijih ljudi:</p><h3>1. Diskriminacija pri zapošljavanju</h3><p>Diskriminacija na poslu utječe i na bogatstvo i na samostalnost. 'Kako stariji trebaju ostati neovisni ako ih se tjera da napuste tržište rada?'.</p><h3>2. Stereotipizacija </h3><p>Starije ljude karakterizira se kao 'nemoćne', 'senilne' i slično. Ti stereotipi pojačavaju osjećaj srama i preziranje samog sebe. Sram može oštetiti samopoštovanje i kvalitetu života isto koliko i vanjski nametnuti stereotipi.</p><h3>3. Diskriminacija radi invalidnosti</h3><p>Osobe s invaliditetom stigmatizirane su u našem društvu; stariji ljudi čija tijela propadaju i moraju koristiti štapove ili invalidska kolica postaju podložni nizu predrasuda pored uobičajenih predrasuda o starenju.</p><h3>4. Diskriminacija radi ovisnosti</h3><p>Stariji ljudi često mogu imati koristi od svoje djece, njegovatelja ili supružnika. Ali u našem je društvu teško zatražiti pomoć jer 'potreba za pomoći' nije dio potpunog samopouzdanja. Međutim, životi starijih mogu se znatno ograničiti ako ne pronađu način da se bore protiv ove diskriminacije i prihvate potrebu za pomoći s dostojanstvom.</p><h3>5. Prosudba o izgledu</h3><p>'Izgledati staro' se smatra se izdajom naših kulturnih standarda ljepote. Dok su žene još oštrije osuđivane od muškaraca po tom pitanju. Neki ljudi čak moraju održavati mladolik izgled čim je dulje moguće kako bi zadržali posao.</p><h2>Evo što možete učiniti po tom pitanju</h2><p>Kada ostarite i osjećate se 'manje' vrijednima od drugih upitajte se zašto je to tako. Uzrok bi mogao biti sistemski ageizam, internalizirani ageizam ili kombinacija.</p><p>Da biste poboljšali život sebi i drugima, možda biste trebali postati anti-ageizam aktivist. Postoji nekoliko potencijalnih pitanja koje treba riješiti, a to su: problem slabe naknade i beneficija za skrbnike starijih osoba, aktivacija kampanje protiv diskriminacije na poslu, zagovaranje univerzalnog dizajna na radnom mjestu, zatražiti dugoročne naknade za njegu i slušne aparate... popis bi mogao ići u nedogled.</p><p>Na osobnoj razini, svijest o internaliziranom ageizmu može vam pomoći vidjeti svijet ali i sebe novim očima. U najmanju ruku, možete se uvježbati da se zaustavite i ispravite kada se počnete osjećati manje zaslužnim za svoje vlastito samopouzdanje. Samostereotipizaciju možete zamijeniti odlučnošću da volite sebe, poštujete sebe i izrazite se na najbolji mogući način. Uvažavanje i vrednovanje samog sebe je kamen temeljac sreće u bilo kojoj dobi, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/ca/blog/changepower/202007/why-are-older-people-happier-less-confident" target="_blank">Psychology Today</a>.</p>