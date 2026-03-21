Zašto vas odjednom ignoriraju? Znak Zodijaka otkriva razloge

'Ghostanje' je jedno od najzbunjujućijih iskustava u modernom životu. U jednom trenutku dopisujete se s nekim svakog dana, a onda, niotkuda, sav kontakt naglo prestaje bez objašnjenja. No, horoskopski znak može pružiti uvid u njihove antipatije i ono što im smeta
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
OVAN - Ne voli pretjeranu ovisnost i privrženost. Ovaj samouvjereni individualist voli se okružiti neovisnim ljudima koji održavaju njihove strasti i interese. Stoga, ako Ovan primijeti međuovisnost, potrebu ili nedostatak autonomije, povući će se.
| Foto: Fotolia
BIK - Izbjegava nepredvidljivost. Ovo stvorenje udobnosti žudi za stabilnim, dosljednim i pouzdanim ljudima u svom životu. Stoga, ako Bik osjeti da netko donosi dramu, turbulentne emocije ili mu nedostaje utemeljenosti, povući će se u svoju zonu udobnosti samoće.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI - Ne vole stagnaciju. Prirodno znatiželjni, žude za stalnim učenjem od novih ljudi i okruženja. Ako osjete da ste zaglavljeni u svojim uvjerenjima, da vam nedostaje otvorenog pristupa ili da se držite svoje zone udobnosti, vjerojatno će početi osjećati da niste dobar spoj.
| Foto: Fotolia
RAK - Zahtijeva emocionalnu sigurnost. Ako osjeti da ne možete podnijeti njegove ranjivosti, povlači se u svoj oklop. Rak preferira veze u kojima može skinuti svoju krutu masku i otkriti svoju osjetljiviju stranu. Ako osjeti da ne možete zadržati prostor za njegovu emocionalnu prirodu, izbjegavat će razvoj bliže veze.
| Foto: Fotolia
LAV - Izbjegava umanjivanje svojih želja. Ako osjeća da ne možete podnijeti njegovu strast, dat će prioritet svom istinskom samoizražavanju odlaskom. Mrze se osjećati kao da su "previše". Ulažu mnogo truda kako bi potaknuli svoje voljene i sebe da budu autentični bez isprike i očekuju isto zauzvrat.
| Foto: Fotolia
DJEVICA - Ne voli nezrelost. Ovaj Zemljani znak je orijentiran na detalje i može predvidjeti obrasce u ljudskoj prirodi vještim okom. Stoga se povlače od drugih kojima nedostaje odgovornosti ili predanosti obvezama. Djevica zahtijeva odanost. Povući će se ako osjete da vam ne mogu vjerovati u svojim najslabijim trenucima da preuzmete vodstvo.
| Foto: Fotolia
VAGA - Izbjegava sukobe i ne voli svađe bez prave svrhe. Postat će nezainteresirani ako osjete da netko ne može održati mir većinu vremena. Ako ne možete prakticirati neke elemente pozitivnog razmišljanja, nestat će. Cinici ne mogu podnijeti njihovu bezbrižnu prirodu.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION - Ne voli površne veze, mrzi ćaskanje i pretvaranje da je netko ono što nije. Ako netko ne može ispuniti njihove emocionalne inteligencije i dubine, shvatit će ih manje ozbiljno. Škorpionima treba netko tko je spreman postati ranjiv i iskren.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC - Treba im sloboda. Kada i ako se netko nametne na njihov osjećaj autonomije, namjerno ili ne, povući će se. Ovaj vatreni znak želi živjeti život punim plućima. Oni koji radije igraju na sigurno, izbjegavaju slijediti svoje srce ili su previše metodični, odbijaju ih.
| Foto: Fotolia
JARAC - Treba integritet. Ako nekome nedostaje snažan moralni kompas ili osjećaj za pravdu, odbacit će ga. Jarac treba znati za što se zalažete i da se zalažete za svoj posao. Ovaj zemljani znak ima zrelu, mudru, staru energiju duše. Stoga se radije okružuju odanim, pouzdanim i dobronamjernim pojedincima.
| Foto: Fotolia
VODENJAK - Izbjegava prilagođavanje i ako ga netko pokuša strpati u kalup, emocionalno će se zatvoriti. Rođeni su da budu jedinstveni i radije se okružuju drugima koji se usude živjeti na isti način. Ovaj zračni znak će ostaviti one koji život prihvaćaju onakvim kakav im je dan. Preferiraju filozofske, inovativne duše.
| Foto: Fotolia
RIBE - Ne vole uskogrudnost. Preferiraju pojedince koji sanjaju, bez obzira na to ima li to smisla racionalnom umu. Stoga se ljudi koji osuđuju njihove umjetničke, kreativne, duhovne ili emocionalne vizionarske kvalitete ne mogu zadržati. Nestat će kada intuitivno osjete da netko ne razumije njihove najdublje emocije.
| Foto: Fotolia