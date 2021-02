Žena koja je zatrudnjela dok je bila trudna već tri tjedna rodila je zdrave blizance u izuzetno rijetkom fenomenu. Rebecca Robertson (39) iz Trowbridgea u državi Wiltshire saznala je da ima blizance, ali bila je šokirana kad su joj rekli da je jedan mlađi od drugog i to točno tri tjedna.

U svijetu je bilo samo 13 dokumentiranih slučajeva superfetacije prije nego što su se mali Noah i Rosalie rodili u rujnu prošle godine. Rebecca je rekla da je njezina trudnoća bila preplavljena emocijama jer je osjećala da liječnici gotovo pokušavaju dokazati da nešto nije u redu s manjim blizancem, jer je superfetacija vrlo neuobičajena.

Mama troje djece rekla je da su ona i partner Rhys Weaver saznali da čekaju bebu još u veljači prošle godine, prije prvog lockdowna UK u Velikoj Britaniji.

- Ponudili su mi rano snimanje, sa sedam tjedana, i Rhys je mogao doći na pregled jer su bolnice u tom trenutku još bile otvorene. Vidjeli smo našu malenu bebu. Bila je jako mala i rečeno nam je da čekamo jedno dijete. Nakon nekoliko tjedana obavila sam i ultrazvuk u 12. tjednu. Nažalost, Rhysu nije bilo dopušteno ući u bolnici jer je lockdown počeo - priča Rebecca.

Tada su joj rekli da očekuje blizance, ali dodala je da su stvari odjednom postale 'još nevjerojatnije'.

- Bilo je vrlo očito da je jedan blizanac mnogo veći od drugog. Među njima je bila razlika u veličini od tri tjedna. Nisu mogli razumjeti što se događa i zašto je razlika u veličini tako velika. Nakon višestrukih pregleda, specijalist za blizance iz bolnice Bath Royal United došao je do zaključka da sam ponovno ovulirala. U osnovi sam zatrudnjela dok sam bila trudna - rekla je Rebecca.

Par je bio šokiran vijestima i Rebecca je priznala da je otišla kući i 'guglala' superfetaciju.

- Rekli su nam da je to vrlo, vrlo rijetko i otkrili smo da postoji samo nekolicina drugih priča. Naime u svijetu postoji samo 13 dokumentiranih slučajeva - dodala je.

Rebecca, koja već ima 14-godišnju kćer Summer iz prethodne veze, rekla je da je trudnoća postala zabrinjavajuća jer su neki liječnici bili uvjereni da njihova dijagnoza superfetacije nije vjerojatna. Bili su zabrinuti da s manjom bebom nešto nije u redu ili se ne razvija pravilno.

- Bilo je to kao da su pokušavali dokazati da nešto nije u redu, bili su uvjereni da to nije superfetacija. Naš se svijet srušio, nisam uopće mogla uživati ​​u trudnoći, sve stvari u kojima biste trebali uživati ​​su nestale. Bilo je vrlo, vrlo zastrašujuće. Bio je to period stalnih uzrujavanja i padova. Kad nam je liječnik rekao da ne misli da je to superfetacija, to nas je baš pogodilo - ispričala je.

U rujnu su liječnici primijetili da postoji problem s pupčanom vrpcom blizanaca, pa je Rebecca primljena na carski rez u 33. tjednu trudnoće. Blizanci su rođeni 17. rujna. Noah je rođen s 2,1 kg, a Rosalie s 1,1. Bebe su prva dva i pol tjedna života provele odvojene jer je Noah boravio u bolnici Bath, a Rosalie je odvedena na posebnu njegu u Bristol, te su mama i tata morali dijeliti vrijeme između svoje dvije nove bebe u odvojenim gradovima.

Dva tjedna kasnije mala Rosalie prebačena je natrag u Bath bolnicu kako bi se ponovno ujedinila sa svojim bratom Noahom. Noah je proveo tri tjedna i tri dana u neonatalnoj intenzivnoj njezi, a Rosalie je tamo provela 95 dana prije nego što joj je napokon dozvoljeno da ode kući u dane prije Božića.

Njihovi su roditelji izbjegavali pričati prijateljima i široj obitelji o njihovom rođenju sve donedavno, kada su napokon postali sigurni da su bebe dobro. Rebecca sada dokumentira svoje blizance začete superfetacijom na svojoj Instagram stranici gdje dijeli slike i novosti o njima.

- Previše smo se bojali da bismo išta rekli, rekli smo svojoj bliskoj obitelji i bili smo vrlo oprezni samo zato što smo se bojali ako se što dogodi, ali ipak je nešto dobro izašlo iz 2020. godine. To je najčudnije čudo i zaista nevjerojatno što nam se dogodilo. Osjećam se jako sretnom - zaključila je mama Rebecca, a prenosi Mirror.