'Zatrudnjela sam tijekom seksa na jednu noć s kolegom, trebam li mu reći? On ima curu i djecu...'

Žena je zatrudnjela nakon jednog odnosa s kolegom i pita se je li pogrešno 'opteretiti ga' viješću jer je saznala da on ima obitelj. Britanka se obratila forumu Mumsnet za savjet nakon što je jedna noć neočekivano rezultirala kompliciranom situacijom s kolegom s posla.

Saznala je da je zauzet i da je već otac dvoje djece. Komentatori su bili podijeljeni oko toga treba li kolegi reći tu vijest nakon veze na jednu noć. Nakon što je priznala da razmišlja o prekidu trudnoće pita se mora li reći ocu. Neimenovana Britanka objasnila je da se s kolegom 'družila' tijekom noći bez ikakve zaštite, a kasnije je otkrila da je trudna. Ona već ima dvoje djece, a kasnije je otkrila da je i on također otac dvoje djece te da je u vezi, piše Daily Mail.

U nedoumici je oko toga hoće li nastaviti s trudnoćom i što je s ulogom oca u tome. Njezina situacija podijelila je mišljenja mnogih. Neki inzistiraju na tome da otac zaslužuje sve znati bez obzira na to što ona odluči. Međutim, neki također misle da bi ona sama trebala donijeti odluku o bebi, a zatim o tome obavijestiti oca.

Objavljujući na forumu, objasnila je širi kontekst, da je on kolega koji ima djevojku s kojom ima dvoje male djece, iako dodaje, kako ona to nije znala u trenutku kada su njih dvoje završili zajedno.

- Znam, trebalo je koristiti zaštitu, ali dogodio se pijani propust za nas oboje. Uzela sam tabletu za jutro poslije, ali očito to nije uspjelo. U glavi mi je nered, nikad nisam mogla zamisliti da ću se suočiti s ovim. Znam da bih jednostavno trebala prekinuti trudnoću, ali osjećam se tako emotivno zbog toga - kaže Britanka. Nije sigurna treba li ga opteretiti time, čak i ako pobaci. Također je objasnila da unatoč tome što bi željela da netko s njom ode u kliniku, ne želi da on na to gleda kao da 'treba'.

- Onda dio mene želi zadržati bebu i htjela bih znati da me neće mrziti zbog toga... Ne želim njegovu podršku niti razdvojiti ga od obitelji, ali kako radimo zajedno, a u uredu znaju što se dogodilo između nas, ne bih htjela neugodnu atmosferu - dodaje.

U kasnijim odgovorima na komentare, otkriva da također ima dvoje male djece iz prethodnog braka i da nema podršku obitelji. Korisnici su bili podijeljeni oko toga što joj je najbolje činiti, a neki su jasno dali do znanja kako misle da je to što mu želi reći loša ideja za sve uključene.

- Ne bih mu rekla hoću li zadržati dijete ili ću pobaciti - rekla je jedna osoba. Dok je drugi dodao kako mu ne bi rekao, ne zato što bi se brinuo da će ga 'opteretiti', nego čisto zato što ne bi želio da mu njegovi stavovi kompliciraju odluku.

- Ako ne planiraš zadržati bebu, ne bih mu rekla - glasio je jedan komentar. Drugi su smatrali da bi se on trebao suočiti s odlukom jednako kao i ona. Jedna osoba je rekla:

- Svakako bih mu rekla ako zadržiš bebu. Vaše dijete će morati znati - dodao je netko. Prema mišljenju jednog komentatora, ona prvo mora odlučiti što želi prije nego što mu kaže. 'On može vršiti pritisak na vas da učinite nešto s čime niste zadovoljni', kaže.

U kasnijoj objavi ažurirala je temu konačnom odlukom, rekavši da će prekinuti trudnoću.

- Koliko god mi to slama srce, nisam željela bebu na ovakav način i zato sam odlučila prekinuti trudnoću - kaže i zahvaljuje svima na pomoći.

