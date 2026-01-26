Robna kuća u Ilici će se uskoro zatvoriti pa je tim povodom krenula rasprodaja uz 30 posto popusta. Ovo je ujedno i posljednja prilika za kupnju na kultnoj lokaciji u Zagrebu
Zatvara se Nama u Ilici nakon 140 godina: Krenula velika rasprodaja uz 30% popusta
Zagrebačka robna kuća Ilica (Nama), koja je generacijama bila nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, zatvara svoja vrata nakon čak 140 godina poslovanja. Tim povodom pokrenuta je rasprodaja kojom se iz robne kuće zahvaljuju svim Zagrepčanima na dugogodišnjoj vjernosti.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Rasprodaja traje od 26. siječnja do 13. veljače 2026., a kupce očekuje 30 posto popusta na velik dio asortimana.
Popust se obračunava na blagajni, no ne odnosi se na već snižene i akcijske artikle, obuću, poklon-bonove, duhanske proizvode, bonove za mobitel te ZG vrećice.
Zatvaranje robne kuće Ilica označava kraj jedne važne ere zagrebačke trgovačke povijesti, a mnogi će ovu rasprodaju iskoristiti kao posljednju priliku za kupnju na mjestu koje je desetljećima bilo dio svakodnevice grada.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+