Obavijesti

Lifestyle

Komentari 4
KRAJ JEDNE ERE

Zatvara se Nama u Ilici nakon 140 godina: Krenula velika rasprodaja uz 30% popusta

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zatvara se Nama u Ilici nakon 140 godina: Krenula velika rasprodaja uz 30% popusta
Zgrada Name u Ilici proglašena kulturnim dobrom, u njoj nakon prodaje mora ostati robna kuća | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Robna kuća u Ilici će se uskoro zatvoriti pa je tim povodom krenula rasprodaja uz 30 posto popusta. Ovo je ujedno i posljednja prilika za kupnju na kultnoj lokaciji u Zagrebu

Admiral

Zagrebačka robna kuća Ilica (Nama), koja je generacijama bila nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, zatvara svoja vrata nakon čak 140 godina poslovanja. Tim povodom pokrenuta je rasprodaja kojom se iz robne kuće zahvaljuju svim Zagrepčanima na dugogodišnjoj vjernosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Branko (25): 'Radim u trgovini. Kolege me obožavaju, a i kupci' 01:08
Branko (25): 'Radim u trgovini. Kolege me obožavaju, a i kupci' | Video: 24sata/Luka Stanzl/Pixsell

Rasprodaja traje od 26. siječnja do 13. veljače 2026., a kupce očekuje 30 posto popusta na velik dio asortimana.

EVO O KOME SE RADI Namu u Ilici preuzima jedna od najbogatijih splitskih obitelji
Namu u Ilici preuzima jedna od najbogatijih splitskih obitelji

Popust se obračunava na blagajni, no ne odnosi se na već snižene i akcijske artikle, obuću, poklon-bonove, duhanske proizvode, bonove za mobitel te ZG vrećice.

Zatvaranje robne kuće Ilica označava kraj jedne važne ere zagrebačke trgovačke povijesti, a mnogi će ovu rasprodaju iskoristiti kao posljednju priliku za kupnju na mjestu koje je desetljećima bilo dio svakodnevice grada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Kakvu suprugu traže? Vodenjak stariju, Rak lijepu, Ribe hrabru
ŠTO VOLE KOD PARTNERA

Kakvu suprugu traže? Vodenjak stariju, Rak lijepu, Ribe hrabru

Ovan je okružen ženama, Vaga traži fizičku ljepotu, Blizanci imaju više veza od drugih znakova, Rak je predan i ima snažnu vezu s majkom, dok su Ribe zaljubljene u sebe i čekaju da žena napravi prvi korak...
Znate li znakove 'tihog ubojice'? 10 signala visokog krvnog tlaka
NEVIDLJIVI SIMPTOMI

Znate li znakove 'tihog ubojice'? 10 signala visokog krvnog tlaka

Povišeni krvni tlak često napreduje tiho i bez očitih simptoma, zbog čega se naziva i 'tihim ubojicom'. Iako mnogi smatraju da se hipertenzija javlja samo zbog previše soli, uzrok može biti kombinacija stresa, genetike, životnog stila i drugih faktora
Dnevni horoskop za ponedjeljak 26. siječnja: Vagi je izvor stresa novac, Rak je vrlo šarmantan
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 26. siječnja: Vagi je izvor stresa novac, Rak je vrlo šarmantan

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 26. siječnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026