Zatvara se Nama u Ilici nakon 140 godina: Krenula velika rasprodaja uz 30% popusta

Zagrebačka robna kuća Ilica (Nama), koja je generacijama bila nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, zatvara svoja vrata nakon čak 140 godina poslovanja. Tim povodom pokrenuta je rasprodaja kojom se iz robne kuće zahvaljuju svim Zagrepčanima na dugogodišnjoj vjernosti.

Rasprodaja traje od 26. siječnja do 13. veljače 2026., a kupce očekuje 30 posto popusta na velik dio asortimana.

Popust se obračunava na blagajni, no ne odnosi se na već snižene i akcijske artikle, obuću, poklon-bonove, duhanske proizvode, bonove za mobitel te ZG vrećice.

Zatvaranje robne kuće Ilica označava kraj jedne važne ere zagrebačke trgovačke povijesti, a mnogi će ovu rasprodaju iskoristiti kao posljednju priliku za kupnju na mjestu koje je desetljećima bilo dio svakodnevice grada.