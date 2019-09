'Zaustavite' vrijeme: 11 navika zbog kojih izgledamo starije...

1. Multitasking

Ako vam se čini da vam se popis obaveza povećava umjesto da se smanjuje ma što god napravite, malo odahnite jer si s nametanjem raznih obaveza samo stvarate veći stres, kaže dr. Raymond Casciari iz bolnice St. Joseph u Orangeu u Kaliforniji.

Nekoliko studija naime pokazuje da kronični stres izaziva oslobađanje slobodnih radikala, nestabilnih molekula koje oštećuju stanice i odgovorne su za starenje. Umjesto da pokušate napraviti sve s popisa, dr. Casciari predlaže da se koncentrirate na samo jedan zadatak i krenete dalje tek nakon što ga završite.

2. Ne možete odoljeti slatkom

Osim što si dodajete kilograme, slatko također može dodati i godine vašem licu.

"Iznutra se u koži molekule šećera vežu za proteinska vlakna u svakoj od naših stanica", kaže kalifornijska dermatologinja dr. Susan Stuart iz San Diega. Taj postupak, poznat kao glikacija, može rezultirati gubitkom sjaja, tonusa kože, nadutošću, povećanjem sitnih linija i bora te gubitkom kontura lica i povećanjem pora.

3. Premalo spavate

Manjak sna ne uzrokuje samo podočnjake - već je povezan i s kraćim životnim vijekom, kaže dr. Casciari, koji je u bolnici St. Joseph osnovao laboratorij za spavanje.

"Spavanje unutar raspona od sedam sati je optimalno", kaže on. Idite u krevet ranije ako imate simptome nedostatka sna, koji uključuju nedostatak dnevne energije, mentalnu tromost, probleme s pažnjom ili debljanje, kaže dr. Casciari.

4. Niste aktivni

U studiji od oko 11.000 Australaca u dobi od 25 godina i više znanstvenici su otkrili da se na svakih sat vremena gledanja televizije životni vijek smanjio za 22 minute. Štoviše, ljudi koji su prosječno dnevno proveli šest sati gledajući TV živjeli su pet godina manje od onih koji televiziju uopće nisu gledali.

"Ovaj se učinak više odnosi na sjedenje i neaktivnost nego na gledanje televizije", kaže dr. Casciari. "Kad sjedite više od 30 minuta, tijelo počinje odlagati šećer u stanice, pa je mnogo vjerojatnije da ćete se početi debljati. Bez obzira gledate li televiziju ili ste za radnim stolom, ustanite svakih 30 minuta ii prošećite se, kaže dr. Casciari.

5. Kriva kozmetika

Čak i rutina njege kože mora uključivati dobru zaštitu od starenja. Koža oko očiju je tanja od kože na ostatku lica i brže pokazuje starost, kaže dr. Stuart. Ako vlažite područje oko očiju, vaše lice može izgledati mlađe.

"Kreme za oči koje su najučinkovitije sadrže retinol A, oblik vitamina A", kaže dr. Stuart. Ostali važni čimbenici uključuju emolijente i ovlaživače, antioksidante, hijaluronsku kiselinu i vitamin C.

"Oni potiču stvaranje kolagena i elastina i tako smanjuju fine linije oko očiju", kaže dr. Stuart.

6. Nedovoljna zaštita od sunca

Samo hodanje po suncu može više štetiti koži nego dan na plaži, kaže profesorica dermatologije na Wake Forest Baptistu dr. Sarah L. Taylor.

"Prvi uzrok preranog starenja lica su UV zrake", kaže dr. Taylor. "UV svjetlo je prisutno i kada je oblačno ili kiša.

"Zaštitite svoju kožu nošenjem krema za sunčanje uvijek kad izađete vani. Dr. Taylor preporučuje SPF između 30 i 50 za svakodnevnu upotrebu.

7. Nanosite previše šminke

Prekomjerno šminkanje nas također može postarati jer velike količine makeupa, posebno proizvoda na bazi ulja, mogu začepiti pore na koži i izazvati izbijanje nepravilnosti, kaže dr. Stuart.

Osim toga, prekomjerna upotreba proizvoda s mirisima, iritantnim kemikalijama i alkoholnim sredstvima može isušiti kožu i ukloniti njezina prirodna ulja, što uzrokuje preuranjene bore.

8. Spavanje s licem na jastuku

Spavanje na trbuhu ili na boku s licem naguranim na jastuk može stvoriti bore i ubrzati starenje.

"Vezivno tkivo i kolagen na licu postaju slabiji", kaže plastični kirurg za lice i stručnjak za njegu kože, dr. James C. Marotta. "Dakle, kada spavate na istoj strani lica iz noći u noć, vaša se koža neće glatko izvijati niti će se vratiti natrag tako brzo kao kad ste bili mlađi."

Te linije nabora s jastuka mogu postati trajne. Spavajte na leđima ili kupite satensku jastučnicu kako bi koža ostala glatka.

9. U stanu vam je pretoplo

Bez obzira palite li kamin ili uključujete termostat, s tim usisavate vlagu iz zraka, kaže dr. Marotta.

"To može dovesti do suhe, upaljene kože koja s vremenom počinje izgledati starije." Ulaganje u ovlaživač zraka pomaže u suzbijanju suhog zraka (vlažnost od 40 do 60% je optimalna) i može utjecati na kožu na način da ne svrbi ili se ne ljušti.

Dr. Marotta preporučuje i stavljanje vlažnog ručnika iznad radijatora ili zdjele s hladnom vodom, da se nadoknadi izgubljena vlaga.

10. Pijenje sa slamkom

Pijenje tamnih pića kroz slamku može spriječiti mrlje na zubima, ali baš kao što škiljenje može s vremenom uzrokovati nastanak bora oko očiju, stiskanje usana također može dovesti do preranog stvaranja bora oko usta. "To se događa i zbog pušenja cigareta", kaže dermatologinja iz New Yorka, dr. Janet Prystowsky.

11. Izbjegavanje masti

Nešto masti potrebno je za održavanje mladolikog osjećaja i izgleda, kaže certificirani nutricionist i fiziolog Franci Cohen za portal Health. "Omega 3 masne kiseline zdrave su za srce, a ima ih u masnoj ribi (poput lososa i skuše) i određenim orašastim plodovima (poput lanenih sjemenki i oraha). One održavaju kožu podatnom, sprječavajući nastanak bora, a jačaju i zdravlje srca i mozga ," objašnjava.