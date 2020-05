Zavirite u ormare slavnih: Kim i Khloe, Mariah Carey, Paris...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

Kim Kardashian nedavno je obožavateljima pokazala svoju besprijekornu garderobu dok je pozirala za Instagram.

I dok je cijela soba prekrivena policama dizajnerske odjeće bila dovoljna da nam oči zaiskre, ona nije jedina slavna osoba čijem se ormaru mnogi dive.

Normalno je da slavni nose dizajnerske komade, poput cipela, torbi i haljina, pa je prirodno imati veliki, raskošan prostor za pohranu tako skupih komada odjeće.

No to nije samo dizajnerska odjeća koja je impresivna već su to i raskošni ormari, viseći luksuzni lusteri, drveni ormarići, mramorni podovi, prekrasna ogledala i nevjerojatna organizacija.

Khloe Kardashian - Prostorija za ekstenzije i fitness odjeću

Ranije ove godine, mlađa sestra Kim, Khloe pokazala je svoj novo organizirani dom u kojemu ima ekskluzivnu sobu za ekstenzije.

Soba je obložena policama na kojima stotine komada kose vise s vješalica sa svakom nijansom plave i ružičaste koja se može zamisliti.

Khloe osim toga ima čitavu garderobu samo za svoju fitness odjeću i opremu.

Mariah Carey - dodir zlata

Pjevačica je poznata kao diva, tako da ne začuđuje njezin besprijekorni ormar za cipele.

Iako je njezina opsežna kolekcija cipela dovoljno impresivna, njezin potpuno zlatni interijer puno je superiorniji.

Paris Hilton - Zrcalna magija

Iako ormar nije tako velik kao neki drugi koji smo vidjeli, još uvijek se u njemu nalazi pozamašna kolekcija raznobojnih odjevnih predmeta i nakita.

U središtu stoji glamurozni zrcalni ladičar koji sigurno pohranjuje spektakularne komade.

Jenna Dewan - modernistička i pojednostavljena garderoba

Unatoč jednostavnom i modernom rasporedu, prostor je san za svakog organizatora jer je sve uredno pohranjeno u ladicama i ormarima.

