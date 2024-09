Završio Festival Tolerancije u Zadru, proglašen i najbolji film po izboru publike

U svojem prvom zadarskom izdanju Festival je istražio koje teme najviše zanimaju zadarsku publiku kad je tolerancija i širenje dijaloga u pitanju, ali i ukazao koliko je nužno građane i publiku osvještavati još više te ne odustajati od ideje u izgradnji humanijeg društva. Festival je posjetilo 1.150 posjetitelja, a privukao je domaću publiku i turiste u Zadru te time obogatio zadarsku kulturnu ponudu na kraju ljeta.

Filmovi prikazani pred novom publikom koju tek festival gradi u Zadru, postavio je u fokus izazove današnjice, emocije i situacije o kojima nam je teško govoriti ili ih u potpunosti razumjeti, ali i ponudio kroz sedmu umjetnost odgovore na neka pitanja te pružio mogućnost za bolje razumijevanje vremena u kojem živimo. Prikazane su mahom premijere filmova proizašle iz selekcije Snježane Tribuson i Boška Picule, u produkcijskoj izvedbi civilnih organizacija Festival suvremenog židovskog filma iz Zagreba te Centra nezavisne kulture Zadar (Kino Zona).

Foto: NIKO_ARAS

U rasponu od dokumentarca Šećerna trska (Sugarcane), nagrađenom na Sundance Film Festivalu i nominiranom za Oscara, o institucionalnom zlostavljanju djece, zatim s pet francuskih nagrada César nagrađene znanstveno-fantastične avanturistička alegorije Životinjsko kraljevstvo (Animal Kindom) pa sve do domaćih filmova poput kratke anegdote iz života umjetnice Tisje Kljaković Žarko razmazit ćeš dite, publika je mogla odabrati 28 naslova. Posljednji dan, u nedjelju prikazano je čak 10 filmova, a festival je zatvoren filmom prigodnog naziva Sve će biti u redu (All Shall Be Well) u sklopu kojeg je dodijeljena nagrada publike za najbolji film. Dobitnika nagrade objavio je pročelnik odsjeka za obrazovanje, kulturu i sport Zadarske županije Ivan Šimuniću. Film Loveable (Ljubavi) koji je ujedno i otvorio festival, najbolji je film 18. Festivala tolerancije prema mišljenju publike. U kompleksnoj norveškoj drami svatko je mogao pronaći sebe i zaista “osjetiti” ovaj film koji tematizira zamršen bračni odnos i bavi se psihološki nabijenim situacijama koje se reflektiraju i na ostale dijelove života. Na festivalu u Karlovym Varyma dobio je posebnu nagradu žirija i nagradu za najbolje žensko glumačko ostvarenje.

Preko 300 učenika i njihovih profesora zadarskih srednjih škola posjetilo je jutarnje edukacijske programe na kojima su mladi mogli učiti, iz praktičnih primjera, koliko su empatija i topla ljudska riječ najmanje, a najviše što možemo učiniti kao pojedinci. Film Jedan život (One life) i svjedočanstvo Vesne Domany Hardy, preživjele holokausta, omogućili su učenicima da bolje razumiju tragedije holokausta, dok je film Sirena (The Siren) i rasprava s Nagham Oufan iz Sirije, Monikom Čavlović, savjetnicom iz Ureda pučke pravobraniteljice te Fani Marinović koordinatoricom projekta “Izgradnja drustva dobrodoslice” iz Volonterskog centra iz Zadra, iznio izazove s kojima se suočavaju djeca izbjeglice.

Na Tolerance talk raspravi "Nada daleko od kuće" također se govorilo problemima izbjeglica i migranata u novim sredinama, naglašavajući razlike u iskustvima ovisno o vrsti migracije, ali i zajedničke poteškoće poput jezične barijere, predrasuda i nesigurnih radnih uvjeta. U rapravi je istaknuto kako Hrvatska ima brojne pozitivne primjere podrške izbjeglicama i migrantima bez obzira na izazove. Sustav je taj koji ima prostora za napredak, pogotovo sada kada izbjeglice dijele zajednički nazivnik migracija, bilo da su uzrokovane ratom, ekonomskim problemima ili klimatskim promjenama.

Drugi Tolerance talk nazvan “Tolerancija i mir, to je moj đir” bavio se iznimno važnom temom vršnjačkog nasilja i naglasio kako je problem nasilja više prisutan na društvenim mrežama nego li na školskim hodnicima..gdje su svi hrabriji, a djeca nemaju razvijenu svijest kako se osjeća žrtva i to je ono što trebamo osvijestiti i o čemu moramo glasnije govoriti u javnosti.

Festival Market iznenadio je otvorenošču publike da postavlja pitanja i s predstavnicima festivala iznese sve strane viđenja problematika koje su obrađene kroz filmove Otok nade (Island of Hope) i Nebo iznad Zenice (The Sky Above Zenica). U sklopu marketa svoj radi i djelovanje predstavili suSalaam Film Festival i RAFF – Rab Film Festival.



“Prva godina Festivala tolerancije u Zadru je iza nas, a pozitivnim iskustvom i podrškom na koju smo naišli, posebno od strane publike, potakla nas je da već od sutra počnemo pripremu novog izdanja u 2025. godini u partnersko-prijateljskom ozračju.

Svatko od nas nosi neki talent, a kada se talenti udruže potencijal eksponencionalno raste, stoga nakon prve godine pozivamo sve oraganzacije i pojedince koji žele razvijati program budućih Festivala tolerancije neka nam se jave. Hvala svima koji su ove godine bili uz nas.“ poručili su direktori Festivala tolerancije Zadar, Nataša Popović i Andrej Fric.

Foto: NIKO_ARAS

Festival tolerancije zahvaljuje svima na podršci, partnerima i pokroviteljima, suradnicima, prijateljima, malom i vrijednom timu te nadasve publici grada Zadru na gostoprimstvu.