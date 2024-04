'Našao sam tajni dnevnik od supruge. Kad sam ga prolistao odmah sam zatražio razvod'

Nikada nije lako kada je ljubavna priča pri kraju. Ipak, neki se odluče prekinuti te inicirati kraj veze, jer su na razne načine otkrili šokantna otkrića o svojim partnerima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Primjerice, jedan muškarac je otkrio kako je pronašao tajni dnevnik svoje supruge u kojemu je ona opisala kako prekida s njime u 10 koraka i to zbog drugog muškarca. Odlučio joj je skratiti muke i odradio to u samo jednom koraku, odnosno zatražio je razvod.

Evo kakve tajne su drugi otkrili o svojim bišvima te ih zbog istih ostavili:

1. Hodao sam s djevojkom i postao dobar prijatelj s njezinim bratom. Nakon dvije godine veze, javio mi se brat i zamolio me da se nađemo na kavi i ozbiljno porazgovaramo. Rekao mi je da je vlastitu sestru uhvatio s drugim tipom koji je naš zajednički prijatelj, a njihova veza traje oko godinu dana. Čim je saznao, rekao mi je. Prekinuo sam s njom, ali sam još uvijek prijatelj s njezinim bratom.

2. Našla sam fotografiju supruga na Facebooku, zagrljenog sa drugom ženom i bebom, ispod je pisalo - predivan suprug i divno dijete, tako sam ponosna. Sa mnom je bio u braku već 9 godina, djeca su nam imala 6 i 8 godina.

3. Djevojka mi je pokazala pozitivan test za trudnoću, tjedan prije mog odlaska na fakultet. No, shvatio sam da je to fotografija s Googlea, kupio pravi test kojeg je napravila i bio je negativan.

4. Moja je djevojka bila studentica iz druge zemlje. Tražio sam je na Internetu i našao blog njezina dečka, na kojemu su njih dvoje i dalje par.

5. Bili smo zaručeni 3 godine i pozvao me na poslovni put kako bi dokazao da me ne vara. Jedan je dan otišao na team building, a ja sam krenula po grickalice u lobby. Kad je otvorio lift, vidjela sam njega i neku ženu kako se drže za ruke. Kad sam ušla, pravio se da me ne poznaje. Bila sam toliko povrijeđena, nisam više rekla niti riječ.

6. Moj mi je dečko poslao poruku da je neka cura s kojom je bio zatrudnjela. Taman sam išla van s curama pa su me tješile. Iselila sam se od njega nakon dva dana.

7. Nazvao me kolega i pitao jesmo li suprug i ja u otvorenoj vezi, pošto je on imao profil na Tinderu.

8. Jedno jutro, dok smo u braku bili 24 godine, nakon što mi je suprug dao poljubac i otišao na posao, netko je pozvonio na vrata. Otvorila sam, a tamo je bio čovjek koji mi je rekao da je njegova supruga s mojim mužem već neko vrijeme u vezi. I da je mom mužu rekao da će mi reći, ako ne ostavi njegovu ženu. No, moj muž je i dalje bio s njom vezi, a ovaj mi je došao to reći. Nakon toga, moj se muž nije vratio kući, već je uzeo stan i odvjetnika.

Foto: Dreamstime

9. Moja je žena priznala svojoj mami da me vara. Onda je njezina mama nazvala njezinu sestru, svoju drugu kćer i to joj rekla. I onda je ona nazvala mene te me pustila da slušam razgovor između njih, u kojemu je navodila mamu da sve prizna, no ova nije htjela, što je zapravo bilo priznanje.

10. Moj je suprug ostavio otvoren chat na Facebooku i vidjela sam intimne poruke koje izmjenjuje s drugom ženom. No, iako je on kriv za prekid, i dan, danas sam ja ta 'loša osoba' koja je narušila njegovu privatnost.

11 Gradila sam kuću sa zaručnikom. Jedne noći, probudila sam se i nije bio u krevetu. Otišla sam ga tražiti, došla do gostinjske sobe koja je bila zaključana. Kad sam upala unutra, bio je s nekom drugom ženom. Napustila sam ga i danas, devet godina kasnije, u divnom sam braku s pravom osobom, piše Brightside.me