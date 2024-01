Zbigecani blagdani u Zagrebu: Na ulicama su se znali naći kombinei od svile i hulahopke

Zbigecani blagdani još uvijek traju - od prvih trenutaka Nove pa sve do Sveta tri kralja, traje čestitarenje. Dame su lijepo zbigecane, primaju čestitare u svojim domovima ili idu sa svojim najmilijima u goste. Tako je bilo nekad, tako je i danas, upravo ovim riječima počela je svoju zanimljivu turističku turu 'Zbigecani blagdani' popularna zagrebačka turistička vodičica Josipa Šiklić poznata kao Purgerica. Kao domaćica projekta Women's days by modniALMAnah, kojeg je kao program osmislila modna savjetnica i novinarka Alma Premerl Zoko, Purgerica je ispričala priču o Zagrebu u vrijeme prelaska iz jedne u drugu godinu.

- Kroz godinu se trudim osmisliti program kroz koji se otkrivaju najrazličitije destinacije u Hrvatskoj dajući tako inspiraciju, ali i priliku mnogim ženama da vide i dožive mjesta koja do tada nisu, ili koja su slabo poznavale. Tradicionalno, zadnjih dana u prosincu, fokusiramo se na Zagreb i brojne priče koje nam priča metropola - kaže Alma otkrivajući kako je ovaj put u fokusu Zagrebačka priča o tradiciji i običajima. Isto tako dodala je da je od mnogobrojnih zanimljivih programa koje Purgerica svakodnevno radi, s Josipom osmislila kolaž najbolje od najboljeg.

Tako je priča o Zbigecanim blagdanima u Zagrebu s početka 20.stoljeća počela u Gornjogradskoj ljekarni 'K crnom orlu' najstarijoj ljekarni u gradu Zagrebu koja tradiciju ljekarništva gradi od 1355.g. Nalazi se u Kamenitoj ulici 9, a osim po klasičnoj ljekarničkoj djelatnosti, poznata je i po stalnoj izložbi koja se nalazi iza prostora u kojem se obavlja ljekarnička djelatnost. U ovom prostoru, koji je za javnost otvoren samo u Noći muzeja, može se čuti povijest ovog mjesta, razvojni put ljekarništva u Zagrebu, naučiti napraviti čaj protiv prehlade, ali i čuti pokoji korisni ženski savjet. Tako je ljekarnica Andromahi Keglević pokazala kako se radi hranjiva krema i balzam po tradicionalnim receptima koje i najstarije Zagrepčanke dobro poznaju. Nekad su te kreme nosile epitet "kreme ljekarne Zagreb" da bi danas nosile naziv same ljekarne 'K crnom orlu' te tako postale jedan od suvenira Zagreba. I da - ove su se kreme uvijek posebno stavljale u ritualima uređivanja, kako bi se sakrile bore i dao licu svjež izgled.

Kako bi što bolje ispričala priču o tome kako su se Zagrepčanke odijevale u vrijeme Silvestrova i u prvim danima Nove Purgerica je tog poslijepodneva bila u ulozi Keti Klinček. Priču je ispričala u Muzeju Grada Zagreba i to kroz program 'Zbigecani blagdani' kojem su između ostalog u fokusu bile "hoh nobl" dame i običaji kojih su se držale na spoju dviju godina. 'Kam se išlo na frizuru (pod jednu čudnu aparaturu), zašto su dame uvijek nosile baršunaste rukavice i posebno dizajnirane šešire. Nisu ih nikad skidale s glave, osim u HNK gdje se publika bunila sjedeći iza dama s perjem na šeširima. U Novu se uvijek ulazilo u haljini, po mogućnosti što svečanijoj i crvenijoj, a zamislite doček je na javnim mjestima trajao samo do jedan sat nakon ponoći. No, postojala su mjesta u Zagrebu gdje se slavilo 'u tajnosti' a ta su mjesta vrlo brzo bila i otkrivena detaljima koji su 'frcali' s prozora. U prvim danima Nove godine na ulicama u centru grada tako su znali biti pronađeni ženski kombinei od svile, hulahopke koje su dame skidale tijekom vatrenog plesa...

- U Zagrebu je oduvijek veselo i oni koji se žele zabaviti u njemu, uvijek mogu pronaći odlično mjesto za to - rekla je Purgerica na kraju programa ne krijući oduševljenje svim onim sadržajima koje Zagreb nudi u ovo vrijeme. Dodala je i to da su zbigecane dame u čestitarenje uvijek išle s poklonom, darovale su se često jabuke, kao simbol zdravlja za godinu koja je tek počela. Kad su primale goste, na stolu je uvijek bilo nešto 'po domaći' što je često, zbigecanim domaćicama, znao ispeći gospon Šolc koji se nalazio u Gundulićevoj ulici. Imao je, kako je Josipa simpatično rekla, prvu slastičarnu 'to go'. Ovakva mjesta su preteča današnjim pekarama s kolačima poput zagrebačkog Mlinara. On se, po uzoru na zgospona Šolca s početkom 20. stoljeća pobrinuo da suvremene zbigecane žene uživaju u slanim i slatkim zalogajima dok se pripremaju na izlazak.

Pripreme za izlazak suvremenih zbigecanih dama u kazalište, što je oduvijek bio običaj u Zagrebu, trajale su u prostorima Muzeja grada Zagreba, gdje je uređivanje počelo zanimljivom make up radionicom s vizažisticom Petrom Krstić. Ona je minimalizirala sadržaj make up torbice te u fokus stavila samo ono što su žene oduvijek voljele i trebale.





Pripreme za izlazak suvremenih zbigecanih dama u kazalište, što je oduvijek bio običaj u Zagrebu, trajale su u prostorima Muzeja grada Zagreba, gdje je uređivanje počelo zanimljivom make up radionicom s vizažisticom Petrom Krstić. Ona je minimalizirala sadržaj make up torbice te u fokus stavila samo ono što su žene oduvijek voljele i trebale.

Tako su u fokusu bili proizvodi za njegu lica i tijela pomno odabrani u dm-u, Aura parcijalne umjetne trepavice, crveni ruž za usne i rumenilo kojim se postigao 'zdrav' izgled. Sve se to nalazilo u kozmetičkoj torbici koja se, po potrebi lako uklopila u svaku žensku torbicu. Točku na 'I' priče o Zbigecanim blagdanima dala je stilistica Alma koja je svaki modni stil začinila svevremenskim 'zagrebačkim detaljima' - toplim rukavima/rukavicama i zanimljivo dizajniranim broševima.

A gdje su te večeri zbigecane dame pokazale svoj modni stil? Tamo gdje se uvijek išlo u izlazak u Zagrebu. Kazalište Kerempuh, kao mjesto gdje su se uvijek, kako kažu Zagrepčani, rastezale bore smijehom. Te večeri tražila se karta više za urnebesnu komediju Traži se novi suprug koja je bila odlična točka na 'I' 2023. godine, ali i lijepa uvertira za godinu koja tek počinje...