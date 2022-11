Zbirku poezije Magloviti obrisi nemojte suditi prema koricama

U jednu ruku, osjećam se počašćeno što mi se pružila prilika pročitati zbirku poezije Magloviti obrisi i recenzirati istu. U drugu ruku, uvijek osjećam određenu dozu straha kada je riječ o ovoj formi – uvijek prilazim s oprezom, ne znajući što očekivati. Volim poeziju, zapravo, obožavam ju. No, činjenica je da se rijetko nađe u mojim rukama.

Kod nas se još uvijek premalo govori o poeziji – premalo se čita, premalo se o njoj raspravlja, tako rijetko joj se ljudi otvaraju… a to je takva šteta.

Mogla bih vam reći kako do čitanja ove zbirke poezije, nisam apsolutno ništa znala o autorici Mirjani Murtić ali to bi bila laž. Zapravo, s prizemljenom dozom ponosa mogu reći kako sam imala priliku upoznati Murtić te voditi s njom interesantan razgovor. Jedno ugodno ljetno poslijepodne, prozujalo je dok smo razgovarale o zbirci, umjetnosti, evoluciji i raznim drugim temama.

Foto: Privatna arhiva/Boris Sćitar/Dalibor Urukalović/Pixsell

BIO JE TO SKORO MIRAN DAN

Neću razmišljati o tome

Što može biti sutra

Ili prekosutra

Iako već sviće

Pet tisuća milja u daljini

Sjedit ću u tišini

S mislima u krilu

Ostatak ovog dana

Koji je bio skoro miran dan

Pet tisuća milja u daljini

Dok potraje svijetlo

Gledat ću kroz prozor

Bezlišno drveće



Kosture bez mesa

Priljubljena uz ovaj skoro bezbolni dan

Koji je na šesti otkucaj sata okončan

Pet tisuća milja u daljini

(1993.)

Pitala sam se kako će mi sjesti ova poezija, hoću li je razumjeti, hoće li doprijeti do mene… ali to su pitanja koja me more prije svakog čitanja poezije. Radi se o formi koja iziskuje puno više od očiju koje primjećuju riječi na papiru.

Pjesme su bogatog izričaja i od čitatelja traže usredotočenost i predanost. Zbirku sam čitala polako jer su pjesme dugačke i sadrže podosta metafora, ali sretna sam što je Murtić uspješno izbjegla hipermetaforičnost kojoj se brojni autori ne mogu oduprijeti pa se dogodi prekid komunikacije između čitatelja i stihova.

Zbirka je podijeljena na šest cjelina: Sitnorezni pejsaži, Babilonska kula, Po strogom voznom redu, Slike s izložbe, Daljina i Crno na bijelom. S obzirom da sam imala priliku razgovarati s autoricom, upitala sam ju kako je tim cjelina dodijelila imena. Naime, pjesme koje se nalaze u ovoj zbirci pomno su odabrane iz 6 manjih zbirki koje nose upravo gore navedene naslove.

RADOST

Hoće li radost

Od koje je ostao

Samo tinjajući žižak

Doći da me obiđe?

Hoće li se

U trenutku buđenja

Zažariti u svjetlosno prisustvo

I zapaliti baklju

Sumornom svitanju?

Hoće li naći put

Kroz zamršeno trnopolje

U besputnoj zemlji

Do mog boravišta

Gdje nižem dane

U iščekivanju

Hoće li imati hrabrosti

I steći snagu

Da sruši pregradu

Da zakorači iz sna

Da bukne u plamen?

Rijetko kada prepoznam ljepotu u pjesmama koje govore o pejzažu - često mi budu pomalo dosadne. S toga, ugodno sam se iznenadila kada sam osjetila nalet nostalgije na nekoliko takvih pjesama unutar ove zbirke. Kao dijete često sam s tatom odlazila u Slavoniju, na selo - okružena bih bila prirodom i dio mene kao da je pospremio kako sam se onda osjećala - spokojno, kao da sam u određeno vrijeme sama na svijetu. Zaboravila sam koliko sam voljela taj osjećaj, kao i jutra u kojima se prva probudim pa promatram kroz prozor još utihnuli svijet. Obožavala sam taj jutarnji prizor i neizmjerno sam zahvalna Murtić što me kroz svoje pjesme podsjetila na taj osjećaj...

Foto: Privatni album

Moja omiljena pjesma unutar cijele zbirke je:

MAMCI

Tužno je biti svjestan

Da ti ništa što posjeduješ

Ne pripada vječno

Ni tvoje misli

Ni tvoji osjećaju

I ni jedan jedini podsjetnik

Na prošlost

Tamo kuda odlaziš

Odlaziš sam

Gol

A sve što si volio

I cijenio

Sve

U čemu su uživali tvoje srce

I razum

Ostaje ono

Što je oduvijek bilo

Mamci na udici

S manjim i većim cijenama

Na njima

Ukoliko ste u potrazi za poezijom, mogli biste Maglovitim obrisima pružiti priliku da vas dotakne, podsjeti, razbudi... Jedina zamjerka je format zbirke - A4. Pomalo je nepraktično, ali znate kako ide ona (koja je u ovom slučaju doista točna) - ne sudite knjigu po koricama. Od mene imate preporuku!

Čitamo se uskoro.

