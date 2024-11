Zbog akcije 24sata u suradnji s udrugama dijabetičara, danas je oboljelima život lakši

Kao majka djeteta s dijabetesom mogu reći da svaki dan nosi brige koje je teško opisati. Dijabetes je stalna neizvjesnost, osobito zbog opasnih hipoglikemija koje mogu ugroziti život moga sina. Zato mi je neizmjerno olakšanje činjenica da je Baqsimi, lijek koji može brzo djelovati u najkritičnijim trenucima, dostupan preko zdravstvenog osiguranja bez dodatnih troškova. To znači da ne moramo birati između njegove sigurnosti i financijskih ograničenja, a to je za mnoge majke poput mene veliko olakšanje - kaže Sandra Mesarić, mama dječaka Leona (13), jednog od malih dijabetičara zbog kojih smo u 24sata još 2022. godine pokrenuli akciju za to da se sprej Baqsimi uvrsti na listu lijekova za dijabetičare koji koriste inzulin.

Odluka se odnosila na sve pacijente starije od četiri godine, dakle bez dobnog ograničenja.

Riječ je o lijeku koji sadrži glukagon, tvar koja se koristi za liječenje hipoglikemija kod dijabetičara, koji dolazi u obliku spreja i veliko je olakšanje za dijabetičare. Do pojave tog lijeka za slučaj težih hipoglikemija postojale su samo injekcije glukagona, koje su se morale držati u hladnjaku i posebno “mućkati” za svakog pojedinca, ovisno o tjelesnoj težini i razini šećera, što je bilo komplicirano za djecu, ali i odrasle, posebno na putovanju ili tijekom aktivnosti u prirodi.

Zbog složenosti načina davanja lijeka, učitelji koji bi pratili djecu na putovanjima, treneri i druge odgovorne osobe često bi nerado prihvatili dijete s dijabetesom u grupu, a ako jesu, roditelji su strahovali od toga da se ne dogodi hipoglikemija jer se možda neće snaći. Kako kod hipoglikemije treba reagirati u sekundama, sprej koji se jednim potiskom uštrca u nos predstavljao je golemi napredak u tim situacijama u odnosu na injekcije.

- Nažalost, HZZO je to isprva stavio na listu lijekova, a onda smo imali i jednu neugodnu promjenu, kad se odredilo da će se dobivati isključivo uz naplatu, i to uz trošak od čak 43 eura. To je golemi trošak koji većina dijabetičara ne bi mogla podnijeti, pa smo i tad, uz svesrdnu pomoć medija, posebno 24sata, također reagirali i uspjeli riješiti problem - pojašnjava Davor Skeledžija, glavni urednik portala Nainzulinu.com.

- Baqsimi sad Leonu pruža dodatnu sigurnost i slobodu, a meni donosi mir. Znam da, čak i ako se dogodi najgore, postoji brzo i učinkovito rješenje pri ruci. Osim što nam pruža sigurnost, dostupnost ovoga lijeka je i potvrda da sustav prepoznaje naše borbe i pruža podršku koja nam je potrebna. U toj maloj tubici vidimo sigurnost koja našem sinu omogućuje život s manje straha, a meni daje osjećaj da nismo sami u ovoj borbi - zaključuje i mama Sandra Mesarić.

Nasreću, u zadnje je vrijeme sve više “dobrih” odluka HZZO-a kad je riječ o pravima dijabetičara, odnosno čini se da su u zdravstvenoj administraciji spremni poslušati kvalitetne argumente, ističe Skeledžija.