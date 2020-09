Nakon \u0161to je svom lije\u010dniku poslala \u0161okantne slike svog lica koje je iz sata u sat sve vi\u0161e oticalo, propisali su joj antihistaminik za smirivanje reakcije.

Sherrie je rekla kako su joj trebala dobra \u010detiri tjedna da svrbe\u017e i peckanje prestanu, a u me\u0111uvremenu je \u010dak dva puta obrijala glavu u poku\u0161aju da izbaci toksine s tjemena i glave.

Ovo je bio \u0161esti i posljednji put da \u0107e Sherrie ikad bojiti kosu jer su je upozorili da bi sljede\u0107i put ovakva reakcija mogla biti kobna.

- Obo\u017eavam srebrnu kosu. No kada sam prije dvadesetak godina krenula u kozmeti\u010dku \u0161kolu, shvatila sam da sam alergi\u010dna na boju, ali ni\u0161ta pretjerano. Svrbjelo me dva tjedna, ali to je bilo to, nikad ni\u0161ta drugo. Nikad nisam ni radila test na alergije. Mislila sam da je to normalno. Ovaj put sam imala jaku alergijsku reakciju. Kada sam se obojala, vrat me je svrbio i pekao, a u glavi mi se sve stezalo. Do petka popodne nao\u010dale su mi se \u010dvrsto stisnule uz lice. Do sljede\u0107eg jutra glava mi je bila masivna, a o\u010di su mi tako natekle, zatvorile su se i jedva sam mogla vidjeti. Bila sam upla\u0161ena i nervozna. Nazvala sam prijatelja, a zatim i kliniku. Klinika je bila zauzeta, ali kad sam im rekla da imam alergijsku reakciju na boju, odmah su intervenirali. Lije\u010dnik je nazvao i razgovarali smo, a ja sam mu poslala slike, a zatim mi je poslao recept u moju najbli\u017eu ljekarnu. Lice mi je oticalo iz sata u sat i upla\u0161ilo je moju k\u0107er. Obje smo plakale jer smo se bojale - obja\u0161njava Sherrie.

Brijanje kose joj je pomoglo da br\u017ee ukloni sve \u0161tetne toksine.

Sherrie je pretrpjela alergijsku reakciju na kemikaliju koja se nalazi u ve\u0107ini boja za kosu pod nazivom parafenilendiamin (PPD).

Mnoge trajne i neke polutrajne boje za kosu sadr\u017ee kemijsku PPD koja je poznata kao nadra\u017euju\u0107e sredstvo i alergen. Boje koje sadr\u017ee PPD obi\u010dno su potpuno sigurne za upotrebu.

- Nikad ne reci nikad, ali ne\u0107u vi\u0161e bojiti kosu jer bi sljede\u0107i put mogao biti koban. Ne vrijedi ove\u00a0boli. Uvijek napravite test prije nego se krenete bojati, a ako vas krene svrbjeti i po\u010dnu se stvarati kraste, to je po\u010detna faza alergijske reakcije na boju, zato budite oprezni i odmah potra\u017eite lije\u010dni\u010dku pomo\u0107 - savjetuje Sherrie, pi\u0161e Daily Mail.