Porastom potražnje za kućnim verzijama spa tretmana tvrtka, koja se reklamira kao najveći proizvođač masažnih bazena u Europi, zabilježila je rast od 60 posto u prošloj godini i sada ulaže u novu tvornicu kako bi ispunila očekivanja kupaca.

Gabor Kuntner planirao je godinama u svojoj kući u predgrađu Budimpešte instalirati masažni bazen no odlagao je to sve do pandemije kada se prihvatio posla kako bi obitelji makar malo ublažio posljedice mjera zatvaranja.

- Prošle godine kad je pandemija počela i kad smo čitali o problemima i zatvaranjima u Kini, pomislio sam da ćemo provesti čitavu godinu zatvoreni u kući i vrtu - kazao je Kuntner, 43-godišnji otac dvoje djece.

- Pa sam pomislio da je došao trenutak da kupim masažni bazen - kazao je dodajući da ga je to koštalo ukupno oko 40 tisuća kuna.

- U normalnim okolnostima dosta putujemo, čak i na dulje vrijeme, no sad smo prilično zatvoreni. To je donekle pomoglo - dodao je.

Tvrtka Wellis 80 posto prihoda ostvaruje od izvoza i u prošloj godini porasla je potražnja na brojnim tržištima među kojima britanskom, njemačkom, švicarskom, francuskom i u nordijskim zemljama.

Ove godine cilj je Wellisa udvostručiti ukupnu prodaju na 30.000 masažnih bazena.