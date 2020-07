- Maska za lice je veliki problem za mene. Ona je komunikacijska prepreka za mene i za mnoge druge ljude s kojima radim i znam to. Mi se oslanjamo na izraze lica, a s maskama za lice ne mo\u017eemo vidjeti cijelo lice. Glavni dio lice, a to su usta, je pokriven - rekao je Dan i dodao da mu je inspiracija bila pomo\u0107i svim ljudima koji komuniciraju \u010ditanjem usana da shvate i prepoznaju kada netko pri\u010da odnosno kada netko komunicira s njima, prenosi BBC.

<p><strong>Dan Watts</strong> iz Engleske napravio je LED uređaj koji se aktivira glasom odnosno reagira na zvuk korisnika. </p><p>Gluhonijemim ljudima maska za lice može biti velika komunikacijska prepreka. Danova kampanja za osobe s invaliditetom želi pomoći ljudima kao što je on. Uređaj se stavlja ispod maske za lice i kada netko priča uređaj reagira.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Maska za lice je veliki problem za mene. Ona je komunikacijska prepreka za mene i za mnoge druge ljude s kojima radim i znam to. Mi se oslanjamo na izraze lica, a s maskama za lice ne možemo vidjeti cijelo lice. Glavni dio lice, a to su usta, je pokriven - rekao je Dan i dodao da mu je inspiracija bila pomoći svim ljudima koji komuniciraju čitanjem usana da shvate i prepoznaju kada netko priča odnosno kada netko komunicira s njima, prenosi BBC.</p>