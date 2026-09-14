Zbog ovih 15 pogrešaka u garderobi vaše odjevne kombinacije izgledaju jeftino

Skupa odjevna kombinacija može izgledati jako loše ako vam je pogrešan kroj, dok istovremeno ona jeftina može izgedati kao da košta deset puta više ako dobro napravite nekoliko detalja. Razlika između "uglačanog" i "jeftinog" gotovo se nikada ne svodi na cijenu, nego na pogreške.
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Ne treba kupovati skupu odjeću da bi izgledala dobro. Najveću razliku,čine dobar fit, kvalitetan materijal, urednost i održavanje.
Ne treba kupovati skupu odjeću da bi izgledala dobro. Najveću razliku,čine dobar fit, kvalitetan materijal, urednost i održavanje. |
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Ne treba kupovati skupu odjeću da bi izgledala dobro. Najveću razliku,čine dobar fit, kvalitetan materijal, urednost i održavanje.
1. Nošenje odjeće koja ne pristaje vašem tijelu: Odjeća koja je preuska ili preširoka najviše narušava estetiku i dojam. Krojačke preinake mogu napraviti veliku razliku.
2. Odabir sjajnog, tankog poliestera: Materijali koji izgledaju plastično ili prozirno učinit će da cijela odjevna kombinacija izgleda loše. Mat i čvršće tkanine djeluju kvalitetnije.
3. Preskakanje pegle: Nabori na odjeći odmah se tumače kao nebriga. Čak i skup komad izgleda nemarno ako nije ispeglan i uredan.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. Previdljivi logotipi i brendiranje posvuda - Imena dizajnera ne znače stil sami po sebi. Kombiniranje više komada s velikim logotipima može izgledati kao reklama umjesto stiliziranog outfita.
5. Pogrešno donje rublje - Vidljive naramenice, rubovi gaćica ili kontrastno rublje mogu pokvariti cijeli izgled i učiniti da izgledate loše.
6. Ignoriranje proporcija i siluete - Predimenzionirani gornji dio s predimenzioniranim donjim dijelom učinit će da tijelo izgleda lošije, bez definirane siluete.
7. Gomilanje trendova - Više statement komada zajedno može izgledati kostimirano. Preporučuje se jedan dominantan trend uz jednostavnije komade.
8. Izgrebane, prljave ili istrošene cipele - Prva stvar koju ljudi primjećuju su vaše cipele. One su jedan od detalja koji se brzo primijete i mogu pokvariti inače dobar outfit.
9. Jeftini remen i stara kopča - Oguljena umjetna koža i izgrebane i oštećene kopče odaju dojam nekvalitetnog komada i narušavaju kompletan izgled.
10. Mucice na tkanini - Stari džemperi koji se nikad ne čiste jako loše izgledaju. Izvučene niti i mucice posebno neuredno izgledaju na pletivu. Investirajte u mali uređaj koji ih uklanja.
11. Nošenje pogrešnih boja - Pogrešan podton može vašu pojavu učiniti bezbojnom. Nije svaka nijansa određene boje jednako laskava svakom tenu, zato treba birati onu koja ga vizualno osvježava.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. Pretjerivanje s modnim dodacima - Više nakita ne znači više uglađenosti. Pretjerani "accessorizing" može izgledati natrpano. Bolje je imati jednu glavnu točku.
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13. Ignoriranje pogleda straga i sa strane - Neke kuteve nikad ne provjeravate u retrovizoru, ali nije važno samo ono što vidite u ogledalu. Odjeću treba pogledati sprijeda, sa strane i straga jer se problemi s krojem često se vide tek iz drugih kutova.
| Foto: Dreamstime
14. Neusklađeni metali - Zlatni remen, srebrna ogrlica, sat od ružičastog zlata. Nasumično miješanje metala može proći, ali bi to trebalo izgledati namjerno, a ne slučajno.
15. Čuvanje odjeće nakon isteka roka trajanja - Rastegnuti ovratnici, izblijedjele majice, požutjeli komadi i mrlje su veliki "NE". Čuvate li predugo odjeću, to mže "spustiti" cijeli outfit.