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Zbog ovih 15 pogrešaka u garderobi vaše odjevne kombinacije izgledaju jeftino

Skupa odjevna kombinacija može izgledati jako loše ako vam je pogrešan kroj, dok istovremeno ona jeftina može izgedati kao da košta deset puta više ako dobro napravite nekoliko detalja. Razlika između "uglačanog" i "jeftinog" gotovo se nikada ne svodi na cijenu, nego na pogreške.
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Zbog ovih 15 pogrešaka u garderobi vaše odjevne kombinacije izgledaju jeftino
Ne treba kupovati skupu odjeću da bi izgledala dobro. Najveću razliku,čine dobar fit, kvalitetan materijal, urednost i održavanje.
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Ne treba kupovati skupu odjeću da bi izgledala dobro. Najveću razliku,čine dobar fit, kvalitetan materijal, urednost i održavanje. | Foto:
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