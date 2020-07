Zbog pada fertiliteta i starijeg stanovništva do 2100. bit će dvije milijarde ljudi manje

Na Zemlji će 2100. biti 8,8 milijarda ljudi, dvije milijarde manje od procjena UN-a, prema istraživanju objavljenom u srijedu koje predviđa novu globalnu ravnotežu sila

<p>Do kraja stoljeća u 183 od 195 zemalja, pod uvjetom da nema navale migranata, zabilježit će se pad broja stanovnika ispod praga potrebnog za održavanje njegova broja, objavio je međunarodni tim znanstvenika u časopisu Lancet.</p><p>U više od 20 zemalja, među kojima su i Japan, Španjolska, Italija, Tajland, Portugal, Južna Koreja i Poljska, taj će se broj barem prepoloviti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Djedica od plastike ima poruku - smanjimo zagađenje plastikom</strong></p><p>I u Kini će se broj gotovo toliko smanjiti s 1,4 milijarde danas na 730 milijuna za 80 godina.</p><p>Supsaharska Afrika će u tom razdoblju utrostručiti broj na oko tri milijarde ljudi, a samo stanovništvo Nigerije porast će na 800 milijuna do 2100., i biti drugo nakon Indije s 1,1 milijardom stanovnika.</p><p>"Ta predviđanja sugeriraju dobre vijesti za okoliš, uz manje pritiska za proizvodnju hrane i manje emisije ugljičnog dioksida, kao i značajne ekonomske prilike za dijelove Supsaharske Afrike" kaže voditelj istraživanja Christopher Murray, direktor Instituta za zdravstvene procjene i mjerenja (IHME) pri sveučilištu Washington za AFP.</p><p>"Većina zemalja izvan Afrike imat će manje radne snage i obrnute populacijske piramide što ima duboko negativne posljedice za ekonomiju".</p><p>Za visoko razvijene zemlje u toj kategoriji najbolje rješenje za održavanje razine stanovništva i ekonomskog rasta bit će fleksibilna imigracijska politika i društvena potpora obiteljima koje žele imati djecu, zaključuje studija.</p><p>"Suočene s padom broja stanovnika postoji stvarna opasnost da neke zemlje razmotre ograničavanje pristupa zdravstvenim djelatnostima koje se bave reprodukcijom što bi imalo potencijalno pogubne posljedice", upozorava Murray. "Najvažnije je da slobode i prava žena budu na vrhu razvojne politike svake vlade."</p><h2>866 milijuna ljudi bit će starije od 80 </h2><p>Socijalne i zdravstvene službe trebat će se reformirati kako bi mogle brinuti za mnogo starije stanovništvo.</p><p>S padom stopa fertiliteta i rastom očekivanog životnog vijeka širom svijeta broj djece mlađe od pet godina smanjit će se više od 40 posto, sa 681 milijun u 2017. na 401 milijun u 2100. utvrdila je studija.</p><p>Na drugom kraju spektra 2,37 milijarde ljudi, više od četvrtine globalnog stanovništva, bit će starije od 65 godina. Onih starijih od 80 bit će umjesto današnjih 140 milijuna - čak 866 milijuna.</p><p>Snažan pad broja radnog stanovništva te odnos toga broja i neradnog stanovništva predstavljat će ogromni izazov za mnoge zemlje.</p><p>"Društva će se boriti da ekonomski napreduju s manjim brojem radnika i manjim poreznim prihodima", kaže profesor Stein Emil Vollset iz IHME-a.</p><p>Broj radno sposobnih u Kini past će s današnjih 950 milijuna na nešto više od 350 milijuna do kraja stoljeća što predstavlja pad od 62 posto.</p><p>Pad toga broja u Indiji bit će manje strm - sa 762 na 578 milijuna.</p><p>U Nigeriji s druge strane, radno stanovništvo porast će s današnjih 86 milijuna na više od 450 milijuna u 2100.</p><h2>Novi svijet i preraspodjela moći</h2><p>Do 2050. BDP Kine premašit će onaj SAD-a, no do 2100. past će na drugo mjesto, predviđaju znanstvenici.</p><p>Indijski BDP skočit će na treće mjesto, a Japan, Njemačka, Francuska i Britanija ostat će među deset najvećih svjetskih ekonomija.</p><p>Brazil bi, prema predviđanjima, pao s osmog na 13. mjesto, a Rusija s 10. na 14.</p><p>Povijesne sile Italija i Španjolska ispast će iz skupine 15 najjačih na 25. odnosno 28. mjesto.</p><p>Indonezija će postati 12. najveća svjetska ekonomija, a Nigerija, trenutno 28., postat će deseta svjetska sila.</p><p>"Do kraja stoljeća svijet će biti multipolaran s Indijom, Nigerijom, Kinom i SAD-om kao dominantnim silama", kaže Richard Horton, opisujući studiju kao obris "radikalnih promjena u geopolitičkoj moći".</p><p>Do sada UN, koji je predviđao 2030. 8.5 milijarda stanovnika, 2050. 9,7 milijarda i 2100. 10,9 milijarda stanovnika, imao je monopol u predviđanju kretanja rasta stanovništva.</p><p>Razlika između procjena UN-a i IHME-a počiva na razlikama u stopi plodnosti. Za održavanje broja stanovnika potrebno je da svaka žena u fertilnoj dobi rodi 2,1 djece.</p><p>UN predviđa da će zemlje s niskim fertilitetom bilježiti rast stope prosječno na 1,8 djece po ženi, kaže Murray.</p><p>"Naša analiza sugerira da će žene s poboljšavanjem svoga obrazovanja i većim pristupom zdravstvenim službama odabrati da imaju prosječno manje od 1,5 djece", kaže on.</p><p>"Nastavak rasta svjetske populacije u ovom stoljeću više nije najvjerojatniji trend svjetskog stanovništva".</p>