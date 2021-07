Kyrie Green (24) iz Leicestershirea akne su se počele pojavljivati prvi put u listopadu 2019. kada je prešla na novu kontracepcijsku tabletu, a tijekom lockdowna situacija je brzo eskalirala.

U pokušaju da smiri simptome, Kyrie je prestala piti kontracepciju, ali šteta je već bila vidljiva i morala se obratiti svom liječniku opće prakse koji ju je odmah uputio dermatologu.

Otkrila je da je dermatologinja bila toliko šokirana ozbiljnošću Kyrieinih problema s kožom da je 'napravila grimasu' kad je skinula masku s lica.

- Mislila sam da će mi se akne povući, ali bila sam u krivu. Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci akne su postajale ozbiljnije i bolnije - rekla je Kyrie.

- Prelazak s kože bez akni na ozbiljan proboj bio je veliki pomak u mom životu i to je utjecalo na moje samopouzdanje. Bilo je stvarno teško. Nikada nisam mislila da ću imati takve probleme s licem jer jedva da sam imala koji prištić tijekom cijelog puberteta - dodala je.

Ali tijekom lockdowna i onako nije smjela izlaziti, a većinu vremena je provela s maskama na licu. Bila je toliko pod stresom zbog svoje kože da nije mogla razmišljati ni o čemu drugom.

- Bilo mi je stvarno teško i doživjela sam jako loše trenutke. Mislila sam da je sve o čemu ljudi razmišljaju i pričaju kad me vide - moja koža. Iako to nije bio slučaj, svejedno sam bila nesigurna - objasnila je.

- Nisam se mogla pogledati. Jedino što sam radila je to da sam fotografirala svoje lice kako bih dokumentirala napredak ili nazadovanje stanja moje kože - rekla je za britanski Daily Mail.

Kyrie je otišla kod više dermatologa, kao i svog liječnika opće prakse, koji su joj rekli da sintetski hormon u kontracepcijskim pilulama koje je uzimala prije dvije godine su polako uzrokovali akne.

Njezin liječnik opće prakse propisao joj je četveromjesečnu kuru antibiotika, koja je poboljšala Kyrieine simptome.

Kyrie smatra da je važno da se žene - posebno tinejdžerice - educiraju o nuspojavama prije nego što počnu uzimati pilule za kontracepciju.

- Pilula je negativno utjecala na živote mnogih žena i mislim da je važno objasniti, pogotovo mladim ženama, koje su moguće nuspojave i što bi sve mogle doživjeti - rekla je.

- Nikad se neću vratiti hormonalnoj kontracepciji jer mi ne odgovara. Osjećam se tako slobodno što više nisam na njoj - rekla je.

Koža joj se sada oporavila, a Kyrie pati samo od ozbiljnijeg izbijanja tijekom razdoblja ovulacije i menstruacije, ali kaže da su to 'sitni problemi u usporedbi s agonijom koju je prošla'.

Svoje iskustvo života s aknama i proces do čišće kože je hrabro dokumentirala na Instagramu, ali kaže kako imati čistu kožu 'nije tajna sreće'. Umjesto toga, ona hvali internetsku zajednicu ljudi koji pate od akni jer su joj pomogli da prihvati svoju kožu i pomiri se s tim što joj se događalo.

- Otkrila sam da se moja sreća ne bazira na stanju moje kože - objasnila je i dodala da je 'to samo jedan sloj i na kraju, kad mi je lice počelo zacjeljivati, samo to me nije učinilo sretnijom osobom'.

- Tijekom mojeg puta k ozdravljenju bila sam sretna zbog podrške koju sam dobila na Instagramu i od mojih bližnjih - rekla je.

- Nakon što sam počela objavljivati fotografije ​​svojih akni na Instagramu, prihvatila sam svoju kožu i shvatila da su akne normalne. Tako je lako uhvatiti se da mislite da je savršena koža odgovor na sve vaše probleme, ali nije - napisala je u postu koji je od tada postao viralan.

- Ovdje sam kako bih vam rekla da su vaši osjećaji bitni i da sreća nije nešto što se događa preko noći - zaključuje.