Zbog virusa je djevojčica (12) zaboravila razgovarati i hodati

Ffion Westwater (12) iz Merthyr Tydfila osjećala je slabost i laganu groznicu u srpnju 2018. godine vrativši se s trodnevnog izleta. Roditelji su simptome isprva pripisivali prehladi, piše Daily Mail.

No malena je ubrzo počela povraćati i trpjela je strašne glavobolje. Otišli su u bolnicu te su joj ondje dijagnosticirali encefalitis, životno ugrožavajuće stanje zbog kojeg mozak može oticati. To utječe na disanje i cirkulaciju. Ffion je ubrzo zaboravila hodati, govoriti i samostalno jesti. Roditelji kažu kako čak nije mogla uspostaviti kontakt očima. Liječnici su kazali da možda nikad neće biti samostalna, no nakon više mjeseci terapije ipak je uspjela. Vratila se u školu, no ne zna se hoće li se potpuno oporaviti. Kao posljedica ostale su joj komplikacije poput napadaja, problema sa sjećanjem i promjene osobnosti.

- Bila je kao novorođenče, no niste je mogli podignuti u naručje jer je prevelika. Nije mogla gutati i morali smo je hraniti na cjevčicu, nije mogla micati desnom stranom tijela i čak mi nije mogla uputiti izravan pogled. Bila je poput krpene lutke. Bilo je to užasno, prisjetila se njezina majka Leigh (43).

Encefalitis mogu prouzročiti obični virusi poput herpesa koji se prošire do mozga. Dodatno mogu prouzročiti probleme sa imunološkim sustavom koji će, boreći se protiv virusa, napadati mozak. Viruse mogu proširiti i krpelji ili komarci. Nije jasno koji je točno virus Ffion imala, pa ostaje nejasno što je točno prouzročilo njezino stanje. Bila je na školskom izletu u Dolygaer Outdoor Education Centru. Budući da se loše osjećala nakon povratka, obiteljski liječnik im je preporučio odlazak u bolnicu. Liječnici su joj isprva dijagnosticirali želučane tegobe te su joj rekli da ostane kod kuće i odmara se. No bilo joj je sve gore, pa se vratila na Hitnu nakon nekoliko dana.

U bolnici su joj napravili više pretraga i otkrili da ima encefalitis. U Velikoj Britaniji svake godine od toga oboli oko 6.000 ljudi. U SAD-u je unazad 10 godina bilo oko 250.000 oboljelih. Pedijatri su je započeli liječiti na jedinici za intenzivnu njegu u Walesu. Potpuno je izgubila samostalnost. Encefalitis je prouzročio štetu na živčanim stanicama mozga. Oteklina mozga može oštetiti i moždano deblo koje kontrolira vitalne funkcije poput kretanja.

- Naša kći bila je fizički prisutna, što je bilo veliko olakšanje nakon svega što je proživjela. No kad se probudila, posjeli bismo je u stolac i tako je znala ostati čitav dan, bez ikakve reakcije. Samo je buljila u prazno, prisjetio se Ffionin tata James (45). Nekoliko tjedana nakon što je oboljela, njezinoj mami su dijagnosticirali non - Hodgkinov limfom.

- Bila sam na autopilotu. Nisam stigla misliti na sebe i jednostavno sam morala bit tu za Ffion. Iako je ona bila u svom svijetu, još je mogla čuti o čemu govorimo. Stoga sam od nje skrivala svoju dijagnozu raka, kazala je mama. Istovremeno je šest mjeseci išla na kemoterapije i skrbila o djevojčici. Liječnici su joj rekli da se Ffionino stanje možda nikad neće popraviti. No mama je primijetila kako je jednog poslijepodneva djevojčica gledala gdje se nalazi, i taj pogled bio je veliki pomak jer ga od dijagnoze nisu uspjeli ostvariti. Malena je ubrzo počela reagirati na zvukove, a nekoliko dana poslije uspjela je izgovoriti i prve riječi.

- Nikad neću zaboraviti tu nedjelju ujutro kad sam stigla na odjel i vidjela oduševljenje na licu medicinske sestre. Jedva su čekali da nam kažu kako je Ffion usred noći počela vikati neka ugase televizor, prisjetila se mama. Unatoč velikom napretku, pred Ffion su još veliki izazovi. Započela je neurorehabilitacijski program u trajanju 12 tjedana koji uključuje fizioterapiju, govornu terapiju te druge oblik rehabilitacije. Ubrzo joj se vratio govor, a počela se i kretati.

- Neurorehabilitacijski tim bio je fantastičan. Provodili su vrijeme sa Ffion u hidroterapijskom bazenu, učili je kako da se popne stepenicama, kako šetati pločnikom u vrtu, a čak su je poveli i do lokalnog štanda s voćem kako bi ondje vježbala životne vještine. U tih 12 tjedana morala je savladati puno toga, no ona je to dobro podnosila, kazala je mama. Nakon četiri mjeseca djevojčica je konačno bila spremna za povratak kući. Obitelj Westwater ima i sina Ewana (23) te su svi jedva čekali Ffionin povratak. Nisu znali hoće li se u potpunosti oporaviti ni što je čeka u budućnosti. No uz svakodnevni mukotrpni rad ona pokazuje napredak iz dana u dan. Sad već može samostalno pohađati nastavu u Cyfarthfa High School, a obitelj je pokrenula kampanju u kojoj žele prikupiti više od 8,5 milijuna kuna za opremanje odjela u bolnici u kojoj su liječili Ffion.

- Tim koji se o njoj brinuo na intenzivnoj dao je sve od sebe u uvjetima koji su im na raspolaganju. No za nas i mnoge druge obitelji boravak je ondje bio jako težak. Kad bi imali noviju i bolju opremu, to bi u mnogome pomoglo svima u tim teškim trenucima. To je svijet o kojem do prošle godine ništa nismo znali, no sad smo svjesni da neurološke ozljede poput onih koje ima Ffion mogu zahtijevati nevjerojatne specijalističke intervencije da bi se liječile. Oduševljeni smo što će kroz našu kampanju Jungle Ward bolnica uskoro imati rehabilitacijske mogućnosti kako bi djeci poput naše kćeri omogućili sve preduvjete za povratak normalnom životu, kazao je tata.

