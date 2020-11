Zbog više zaraženih negativne su recenzije mirisnih svijeća

Kate Petrova, koja radi na Harvardskoj studiji razvoja odraslih, na Twitteru je objavila zabavnu nit podataka o 'neočekivanim žrtvama' pandemije, a to su mirisne svijeće

<p>Čini se da su se negativne kritike o prve tri mirisne svijeće na Amazonu povećavale kako je stopa Covid-19 rasla.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:<br/> </p><p>- Prvo sam preuzela uzorak recenzija kupaca iz SAD-a od tri najpopularnije mirisne svijeće na Amazonu. Između siječnja 2017. i siječnja 2020. prosječna ocjena ostala je oko 4.3/5, ali došlo je do naglog pada između siječnja i studenog 2020. Može li to biti zbog gubitka mirisa povezanog s Covidom? - pitala se Kate.</p><p>Nakon toga usporedila je mirisne svijeće s onim svijećama bez mirisa i došla do upečatljive razlike.</p><p>Kate je otkrila da je od početka 2020. zadovoljstvo kupaca za mirisne svijeće padalo mnogo brže nego za one svijeće bez mirisa.</p><p>Proširila je svoj skup podataka te se bazirala na prvih pet mirisnih svijeća i otkrila je da su recenzije svijeća bez mirisa porasle s manje od 2 posto u siječnju na 6 posto u studenom, piše<a href="https://www.independent.co.uk/news/covid-candles-reviews-smell-b1763214.html?utm_content=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR20c1f9y1nsQfBqdWTk35GjCL0iXpyBWeijR1lVYDsd1dMXsjoj-5ss3yk#Echobox=1606585280" target="_blank"> Independent.</a></p>