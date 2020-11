Psiha u vrijeme korone: Sve je češći fenomen 'ubojite dosade'

Do sada smo svi već dobro upoznati s pojmom 'izgaranja' koji se koristi za opisivanje stanja kad smo dugo pod stresom ili pod pritiskom. No, lockdown i rad od kuće je donio i izgaranje od dosade

<p>Sigurno je reći da postoji puno aspekata pandemije koronavirusa s kojima smo se do sad borili. Razine anksioznosti porasle su u cijeloj naciji i mnogi od nas su tugovali - bilo da se radi o gubitku voljene osobe ili o gubitku posla. Dodajte k tome razne lockdowne i ograničenja na više nivoa, nije ni čudo što je ova godina teška za mentalno zdravlje milijuna ljudi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prepoznajte simptome tihog infarkta</p><p>Do sada smo svi već dobro upoznati s pojmom 'izgaranja' koji se koristi za opisivanje onoga što se događa kad ste dugo pod stresom ili pod pritiskom (to može utjecati na naše tijelo, kao i na mentalno stanje). No, čini se da je lockdown i rad od kuće donio novu varijantu izgaranja, a stručnjaci ju nazivaju 'ubijanje od dosade' ili 'boreout'.</p><p>Prema <strong>Pablu Vandenabeeleu</strong>, psihijatru i kliničkom direktoru za mentalno zdravlje u Bupa UK Insurance, 'ubijanje od dosade' je mentalno zdravstveno stanje koje se događa kada nemate dovoljno posla da zaokupi vaš um.</p><p>- Na primjer, možete se osjećati kao da se vaš posao ponavlja, lagan je i ne ističe dovoljno vaše sposobnosti - objašnjava. Vandenabeele dodaje da drugi faktori koji mogu doprinijeti 'ubijanju od dosade' uključuju: zamjenu svakodnevnog putovanja na posao za posao od kuće, smanjeno opterećenje ili odlazak na posao, te viđanje kolega samo online putem. Sve ove promjene mogu prouzrokovati 'ubijanje od dosade', pa je važno razumjeti znakove na koje morate paziti. U nastavku je Vandenabeele detaljnije objasnio 'ubijanje od dosade':</p><h2>Koji su simptomi 'ubijanja od dosade'?</h2><p>- Ubijanje od dosade nas ostavlja umornima, tjeskobnim, stresnim, nemotiviranim i iscrpljenim. Patnja zbog ispražnjenog života ne utječe samo na vaš radni učinak, već utječe i na vaše mentalno zdravlje - kaže Vandenabeele. Dodaje i da 'ubijanje od dosade' i izgaranje dijele iste simptome, ali ono što ih često izdvaja jest razlika u opterećenju.</p><p>- Možda ćete doživjeti izgaranje ako se osjećate prekomjerno umornima, ali ispraznost se događa u suprotnom. To se događa kada se ne osjećate izazvanima zbog svog posla ili ako se vaše radno opterećenje smanjilo - objašnjava i dodaje kako je važno potražiti pomoć ako vam je potrebna.</p><p>- Iako 'ubijanje od dosade' uglavnom utječe na vaš posao, to možete doživjeti i u vezi - napominje Vandenabeele. Ako se osjećate usamljeno, ili ste zabrinuti zbog svoje veze, važno je iskreno (i smireno) razgovarati s partnerom o tome kako se osjećate.</p><h2>Što ga izaziva?</h2><p>Prema Vandenabeeleu, čitav niz stvari, uključujući: smanjenje vašeg radnog opterećenja, nedostatak socijalne interakcije s kolegama i osjećaj potlačenosti ili dosade na poslu ili u vašoj vezi.</p><p>- Živimo u nesigurnim vremenima, a ako ste premješteni na poslu ili privremeno radite smanjeno, možete doživjeti 'ubijanje od dosade'. Slično tome, kad su restorani, barovi i teretane zatvoreni, moguće je svakodnevno patite od 'propuštanja života' ili vam više nije dobro u vezi - tvrdi. Ako u svojoj vezi naiđete na prepreke, vrijeme je da postanete kreativni, savjetuje.</p><p>- Iako nismo u mogućnosti doživjeti uobičajene noćne sastanke izvan svojih domova, još uvijek postoji puno načina da ponovno uživate u zajedničkom druženju - smatra Vandenabeele<strong>.</strong> Zašto ne bi probali nešto novo, primjerice virtualne lekcije kuhanja do zajedničkih treninga u teretani kako bi prekinuli dosađivanje?</p><h2>Kako pobijediti 'boreout'?</h2><p>Ako patite od 'boreouta', vjerojatno se nećete osjećati motivirano za postizanje svojih ciljeva - bili oni na poslu ili kod kuće. Umjesto toga, uzmite vremena da razmislite o tome i kako se osjećate zbog toga.</p><p>- Primijetite kako vaše tijelo reagira dok razmišljate o svakom cilju i pripazite na osjećaj napetosti ili tjeskobe. Ako doživite ovakvu reakciju, neka vam to bude cilj - kaže Vandenabeele i dodaje da je dobar pristup za postizanje ciljeva onima koji vam izazivaju bilo kakvo uzbuđenje.</p><p>Zapišite male, ali ostvarive korake koji će vam pomoći da prekrižite cilj sa svog popisa, jer vam to može biti motivirajuće. Ako je to povezano s poslom, možete ih pokrenuti kod svog šefa i zatražiti podršku. Ako su vaši ciljevi povezani s vašim kućnim životom, poput uštede novca ili održavanja kuće urednom, dijeljenje tih ciljeva s prijateljima ili voljenima pomoći će vam da ih ostvarite.</p><p>Također se savjetuje razgovor - bilo to s vašim partnerom, prijateljem ili vašim šefu (pogotovo ako je vaše dosađivanje izazvano poslom).</p><p>- Ako na svom radnom mjestu umirete od dosade, razgovor s vašim šefom vam može pomoći - zapitajte se zbog čega se osjećate pod stresom ili tjeskobom. Ne morate dati otkaz da bi se ti osjećaji povukli. Surađujte sa svojim menadžerom kako biste utvrdili postoje li nove odgovornosti koje biste željeli preuzeti i koje bi mogle smanjiti vašu dosadu - kaže Vandenabeele.</p><p>Drugi načini da se brinete o vašoj vezi u ovo teško vrijeme su svakodnevni razgovor i pitanja poput: 'Kako si?' (tako da oboje znate kako se osjećate), davanje prostora jedni drugima ako se osjećate razdraženo i planiranje kako da kvalitetno provedete vrijeme jedan s drugim. Vandenabeele predlaže i da vam prioritet bude briga o sebi (zdrav obrok, brzi trening ili dobar san mogu poboljšati raspoloženje i pozitivniji osjećaj).</p><p>- Razgovor sa zdravstvenim radnikom o tome kako se osjećate vam također može pomoći. Pomoći će vam da prepoznate što uzrokuje da se tako osjećate i identificirati korake za poboljšanje raspoloženja - dodaje, piše <a href="https://www.cosmopolitan.com/uk/body/health/a34711157/boreout-lockdown-bored/" target="_blank">Cosmopolitan</a>.</p>