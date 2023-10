Zbogom šljokice: 'Mikroplastiku su pronašli i u ljudskim plućima'

Plastika postoji tek oko 150 godina, no nezamjenjiva je u našim životima i koristi se u svim vrstama djelatnosti. Trajna je i nerazgradiva, a upravo u tome i jest problem. Usitnjena naziva se mikroplastika, a ona pak završava u prirodi gdje je konzumiraju životinje i time ulazi u prehrambeni lanac. Riječ je o životinjama koje jedu i ljudi, pa se plastika vraća čovjeku kroz prehranu. Mikroplastika su čestice veličine od 0,1 do 5000 µm, odnosno od 1 do 100 nm ako govorimo o nanoplastici.