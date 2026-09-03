Zdravstveni mitovi od kojih se liječnicima 'diže kosa na glavi'

O zdravlju kruže brojni savjeti koji se prenose godinama, iako za neke od njih nema znanstvenog uporišta. Od količine vode koju bismo trebali piti do izbacivanja glutena iz prehrane, mnoge tvrdnje prihvaćamo kao činjenice. Neke od njih mogu biti samo beskorisne, dok druge mogu dovesti i do pogrešnih odluka o zdravlju. Liječnici su zato izdvojili česte zdravstvene mitove koje bi trebalo prestati uzimati zdravo za gotovo
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Donosimo 15 tvrdnji koje nisu baš onakve kakvima se čine.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Donosimo 15 tvrdnji koje nisu baš onakve kakvima se čine. |
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Donosimo 15 tvrdnji koje nisu baš onakve kakvima se čine.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
ŠTO VIŠE VODE PIJETE, TO BOLJE.
I s vodom je moguće pretjerati. Pretjerani unos u ekstremnim slučajevima može poremetiti ravnotežu natrija u organizmu, a potrebe za tekućinom razlikuju se od osobe do osobe.
| Foto: 123RF
OSAM ČAŠA VODE DNEVNO PRAVILO JE ZA SVE.
Ne postoji jedna količina vode koja odgovara baš svakoj osobi. Na potrebe utječu prehrana, tjelesna aktivnost, temperatura, zdravstveno stanje i drugi čimbenici.
| Foto: Canva
'BAZNI' TEN ŠTITI OD OPEKLINA.
Preplanulost nije učinkovita zaštita od sunca. Promjena boje kože zapravo je znak oštećenja izazvanog UV zračenjem, a sunčanje povećava rizik od oštećenja kože.
| Foto: 123RF
GLUTEN JE LOŠ ZA SVE.
Izbacivanje glutena nije automatski zdravije za ljude koji nemaju celijakiju ili drugi zdravstveni razlog za njegovo izbjegavanje. Cjelovite žitarice koje sadrže gluten mogu biti vrijedan izvor vlakana i drugih hranjivih tvari.
| Foto: PROFIMEDIA
DETOKS DIJETE ČISTE TIJELO OD TOKSINA.
Jetra i bubrezi već imaju važnu ulogu u uklanjanju otpadnih tvari iz organizma. Stroge dijete i višednevni režimi bazirani samo na sokovima nisu nužni za taj proces, a mogu rezultirati premalim unosom potrebnih hranjivih tvari.
| Foto: Lea Kuhar i Kristijan Jaman
SPOLNO PRENOSIVE INFEKCIJE DOBIVAJU SE SAMO SPOLNIM ODNOSOM.
Neke infekcije mogu se prenijeti i bez penetrativnog odnosa. Prijenos je kod pojedinih infekcija moguć oralnim seksom ili bliskim kontaktom kože i sluznice.
| Foto: 123RF
TRBUŠNJACIMA MOŽETE 'ISTOPITI' SALO NA TRBUHU.
Vježbe za trbušne mišiće mogu ih ojačati, ali ne mogu ciljano ukloniti masnoću samo s tog dijela tijela. Za smanjenje tjelesne masnoće važni su ukupna prehrana, kretanje i druge životne navike.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
AKO STE MRŠAVI, MOŽETE JESTI ŠTO GOD ŽELITE.
Tjelesna težina sama po sebi ne pokazuje koliko je nečija prehrana kvalitetna. Velike količine hrane bogate šećerom, solju i zasićenim mastima mogu negativno utjecati na zdravlje bez obzira na broj kilograma.
| Foto: AI
RAK DOJKE NAJVEĆI JE UZROK SMRTI ŽENA.
Iako je rak dojke ozbiljna i česta bolest, nije vodeći uzrok smrti žena. U mnogim zemljama, uključujući SAD na koji se odnosi izvorni članak, kardiovaskularne bolesti odnose više života žena.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
HIPOALERGENI PSI NE IZAZIVAJU ALERGIJE.
Ne postoji pasmina koja sa sigurnošću neće izazvati alergijsku reakciju. Alergeni nisu samo u dlaci, već se nalaze i u peruti kože te slini životinje.
| Foto: 123RF
NEKE STVARI SU PRENEUGODNE DA BISTE IH REKLI LIJEČNIKU.
Probavne smetnje, neugodni mirisi, iscjedak i slični simptomi možda jesu neugodni za razgovor, ali liječniku mogu pružiti važne informacije. Prešućivanje simptoma može otežati postavljanje dijagnoze.
| Foto: Canva
RENDGENSKO SNIMANJE ĆE VAM UZROKOVATI RAK.
Kod medicinski opravdanih rendgenskih pretraga koriste se kontrolirane doze zračenja. Liječnici procjenjuju korist i mogući rizik pregleda, a izbjegavanje potrebne pretrage također može imati posljedice.
| Foto: 123RF
KREMA ZA SUNČANJE UZROKUJE MANJAK VITAMINA D.
Zaštita kože od UV zračenja i održavanje odgovarajuće razine vitamina D nisu međusobno isključivi. Vitamin D može se dobiti i prehranom te, kada je potrebno, dodacima prehrani prema preporuci stručnjaka.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SIMPTOME MOŽETE SAMI DIJAGNOSTICIRATI PREKO INTERNETA.
Internet može pomoći u pronalaženju općih zdravstvenih informacija, ali nije zamjena za liječničku procjenu. Isti simptom može imati mnogo različitih uzroka pa informacije s interneta mogu poslužiti kao početak razgovora s liječnikom, a ne konačna dijagnoza.
| Foto: 123RF
NAJBOLJE JE POKUŠAVATI ZAČETI NAKON OVULACIJE.
Plodni period počinje prije same ovulacije. Budući da spermiji mogu preživjeti nekoliko dana u reproduktivnom sustavu, odnos prije ovulacije također može povećati mogućnost oplodnje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ZA MRŠAVLJENJE TREBA RADITI ŠTO VIŠE KARDIO TRENINGA.
Kardio trening koristan je za zdravlje srca i kondiciju, ali nije jedini važan dio vježbanja kada je cilj smanjenje tjelesne mase. Trening snage pomaže održavanju i izgradnji mišićne mase pa je najbolje kombinirati različite oblike aktivnosti.
| Foto: Canva