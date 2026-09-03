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Zdravstveni mitovi od kojih se liječnicima 'diže kosa na glavi'

O zdravlju kruže brojni savjeti koji se prenose godinama, iako za neke od njih nema znanstvenog uporišta. Od količine vode koju bismo trebali piti do izbacivanja glutena iz prehrane, mnoge tvrdnje prihvaćamo kao činjenice. Neke od njih mogu biti samo beskorisne, dok druge mogu dovesti i do pogrešnih odluka o zdravlju. Liječnici su zato izdvojili česte zdravstvene mitove koje bi trebalo prestati uzimati zdravo za gotovo
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Zdravstveni mitovi od kojih se liječnicima 'diže kosa na glavi'
Donosimo 15 tvrdnji koje nisu baš onakve kakvima se čine. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
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Donosimo 15 tvrdnji koje nisu baš onakve kakvima se čine. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
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