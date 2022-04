Žele izgledati kao na ekranu: Ljudi su očarani simetrijom lica do te mjere da odlaze pod nož

Važno nam je kako izgledamo uživo, ali i na zaslonu, jer 'digitalna ljepota' postala je naša svakodnevica. To nam donosi sklonost simetriji, odnosno uravnoteženom izgledu lica koje uglavnom to - nije. Mreže poput TikToka imaju vrlo popularan hashtag #symmetricalface koji broji čak 105 milijuna pregleda te beskonačan niz videa u kojima korisnici istražuju simetričnost lica. Naša bi fascinacija savršenom simetrijom ipak mogla biti malo precijenjena jer mi nismo građeni na taj način.

POGLEDAJTE VIDEO:

Oduševljeni smo simetrijom lica

To je više od puke fascinacije jer danas imamo niz tretmana kojima možemo lice ujednačiti - primjer su botoks, fileri i plastična kirurgija. Naravno, razlozi zbog kojih bi se netko mogao podvrgnuti kozmetičkom zahvatu su razni, no sve je više prisutna ta želja da izgledamo 'proračunato'. Prije ne bismo ni primijetili da nismo uravnoteženi vizualno, a danas je to postao naš svojevrsni teret koji nas opterećuje.

- Definitivno, broj upita za poboljšanje asimetrije lica se povećao u zadnje vrijeme. Mlađi pacijenti žele injekcijske filere za ujednačavanje strukturalnih kontura lica, dok zreliji pacijenti žele operacije i sve prednosti koje ona može donijeti. Oba ta tretmana mijenjaju izgled te su zapravo rezultat naše stvarnosti koja dolazi iz korištenja raznih filtera u digitalnoj ljepoti - izjavila je američka plastična kirurginja Shirley Madhère za mbg.

Filteri koji se koriste na raznim platformama društvenih medija daju nam priliku da vidimo sebe onako kako bismo željeli izgledati.

Filteri su alati bez dimenzije prostora

- Nama crte lica služe kako bi nam olakšali komunikaciju s drugima te lakše prenosimo emocije i informacije. A ekran nema taj društveni kontekst - upozorava liječnica.

Dok su TikTok filteri veliki dio ove priče, druge promjene inspirirane pandemijom također su utjecale na trend.

- Vjerujem da na situaciju utječe više faktora, uključujući različite obrnute filtere koji se koriste na TikToku i Instagramu, Zoom sastancima te maske koje sada skidamo, nakon dvije godine - izjavio je holistički plastični kirurg Anthony Youn.

Istraživanje iz 2020. u časopisu Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine čak je pokazalo da 40% ispitanika koji nikada prije nisu probali kozmetičke postupke sada želi 'popraviti' svoje lice. Ukratko: buljimo u svoja lica više nego ikad prije, što nam daje dovoljno mogućnosti da pomno proučimo konture.

Asimetrija nas privlači

Ipak, crte lica trebaju biti dinamične. Imamo ih radi komunikacije i emocija te da prepoznajemo jedni druge. One nas čine društvenim bićima. Dakle, iako biste možda htjeli izgledati savršeno simetrično na ekranu, u stvarnom životu vaše su asimetrije ono što vas čini ljudskima.

Zbog toga mnogi ljudi zapravo pronalaze ljepotu u jedinstvenim razlikama na licu, poput krivog osmijeha ili načina na koji se nečije lijevo oko može naborati kada se smije. Studije pokazuju da ljude više privlače asimetrije.

Iako je istina da ljudi ljepotu povezuju više sa simetrijom te raznim standardima i kanonima ljepote, sviđa nam se nečiji karakter, specifičnost nesavršenosti.

Jedna od teorija pravilnosti je 'zlatni rez', koji čak postoji kao filter na TikToku. Njime se možete poigrati da vidite kako biste izgledali, no lice tada djeluje pomalo iskrivljeno. A i gubimo na originalnosti.

Naime, savršeno simetrično lice može oduzeti dio jedinstvene esencije koja nam pomaže da prepoznamo jedni druge. Asimetrije na koje smo navikli na koncu čine osobu mnogo privlačnijom, jedinstvenom.

- Osobne crte lica daju nam izražajnost, intrigantnost lica. U ovom slučaju, brisanje asimetrija je slično brisanju priče, ostaje samo prazna stranica - istaknula je psihologinja Chloe Carmichael, koja radi s mnoštvom klijenata koji se bore s perfekcionizmom.

Naše lice predstavlja našu prošlost

Ideja da lice priča priču i otkriva niz detalja dolazi iz istočnjačke medicine.

- Naše lice predstavlja našu prošlost. Naše lice je ujedno lice tisuća generacija koje su bile prije nas, koje su preživjele kako bismo se i mi rodili. U istočnoj kulturi na lice gledamo kao na vlastitu sudbinu. I to je dobra stvar, to nije nešto čega se treba stidjeti. Ako mijenjate crte lica, možda ćete promijeniti sudbinu, a to nije najbolji potez - istaknula je američka stručnjakinja za njegu kože Debbie Kung.

Kung prakticira pomlađivanje lica kozmetičkom akupunkturom, koja se do određenog stupnja bavi simetrijom lica. No, tu se manje radi o oblikovanju stvarnih crta lica, a više o ravnoteži cijelog tijela, jer ono što se pojavljuje na vašem licu odražava ono što se događa u organizmu.

- Radimo na određenim mišićima lica koji zapravo mogu podići obrve, tako da vaše oči izgledaju veće jer kapci nisu toliko teški. Ali što se tiče stvarnih crta lica, poštujemo to. Kozmetička akupunktura pomaže u jačanju fibroblasta u vašem dermisu kako bi pomogla u izgradnji kolagena - pojasnila je Kung.

Plastični kirurzi zapravo ne teže savršenoj simetriji

- Kao i u životu općenito, savršenstvo je mit. Plastični kirurzi nemaju za cilj savršenstvo, već mu se tek približiti. Savršeno simetrično lice može izgledati pomalo čudno, jer fasada nalik filteru ne poštuje skladan izgled od 360 stupnjeva. Razmislite samo o samim filterima: oni rade samo dok gledate ravno u kameru. Čim se široko nasmiješite ili okrenete glavu malo predaleko, slika postaje iskrivljena - objasnila je Madhère.

Svatko je asimetričan na neki način, nemoguće je u potpunosti ispraviti sve nepravilnosti da bude zadovoljena simetrija kakvu očekujemo van zaslona.

Lako je pretjerati

Težnja ka simetriji lica oduvijek je bila dio razgovora o kulturi ljepote. Pincetom oblikujemo obrve tako da nalikuju jedna drugoj, one nisu identične, već slične. Možda ćemo zategnuti gornje kapke da oči djeluju otvorenije – to je tehnički cilj simetrije, no do određenog stupnja.

A kada je previše odlučuje svatko za sebe, jer ne postoji određena mjera. I na kraju dana, vi ste stručnjak za svoje lice i s njim radite ono što i kako želite. Kirurzi ističu kako je često bitno samo zadovoljstvo nakon intervencije, više nego sam postupak.

Neki ljudi se podvrgavaju plastičnoj operaciji i sretniji su sa svojim životima, napravili su uistinu ono nužno. No, neki konstantno traže što bi ispravili, ulaze u začarani krug. To proizlazi iz osjećaja da nikad nismo zadovoljni, stalno bismo još. Ovaj osjećaj unutarnjeg nezadovoljstva plodno je tlo za konstantne operacije i traženje simetrije, ispravljanja nečega izvana, umjesto sređivanja 'iznutra'.

Najčitaniji članci