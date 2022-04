Trikovi kako dobrom frizurom i šminkom izgledati puno mlađe

Vjerojatno ste puno puta u životu susreli žene kojima biste dali i 10 godina manje nego što stvarno imaju, koje uz vedar duh i pozitivan pristup životu imaju i 'ono nešto'. Često nam je teško odrediti što je to točno, no na to zasigurno značajno utječe činjenica da su njegovane i uvijek dotjerane sa stilom. Na primjer, ako žena ima njegovane ruke i uredne nokte, uz zanimljiv lak ili crtež na noktima, to čini da ruke izgledaju mlađe i da ne primjećujemo nesavršenosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Čime je lakše nanijeti šminku - kistom ili prstom

Uvijek su dobar izbor crveni lakovi, koji daju dozu otmjenosti, ili oni svijetliji, ružičaste ili bež nijanse, koje daju rukama nježniji izgled. Nemojte birati neke kričave moderne nijanse, poput crne ili nekih jarkih boja, a pogotovo bojanje noktiju u više različitih jarkih boja, jer to šalje poruku da se trudite izgledati mlađe pod svaku cijenu, ali rijetko zaista odaje takav dojam. Jarke boje na noktima prije će skrenuti pažnju na bore na rukama nego ih staviti u drugi plan.

Postoji još nekoliko 'točaka' na koje je dobro obratiti pažnju ako želite da ukupan dojam bude efektniji. Jedan od tih detalja svakako je koža ispod brade: Nabavite kvalitetnu kremu za lice koja učvršćuje kožu i obvezno je redovito nanosite na vrat i dekolte. Nemojte zanemarivati dekolte, jer koža na tom području s vremenom gubi vlagu i s godinama može postati gruba i naborana, dok ju redovitom njegom možete fino nahraniti i osigurati da zadrži mladolikost.

Također, ublažite frizuru. Duga kosa koju stalno nosite zavezano u punđu odaje dojam strogoće i naglašava crte lica, pa tako bore dolaze do izražaja. S druge strane, 'mekanija' frizura, odnosno slobodni uvojci koji uokviruju lice, doprinijet će tome da izgledate blaže te da pogledi više zastaju na očima i osmijehu, a manje na borama. Zato je važno pronaći frizera koji vas zna dobro ošišati i naučiti održavati frizuru kod kuće, kako biste uvijek mogli postići taj dojam.

Nije teško, treba vam samo kvalitetna četka za uvijanje kose i sušilo s nastavkom, te kvalitetan gel. Pazite i na boju kose – s godinama su puno efektniji nježniji tonovi, jer bojanjem kose u izrazito crnu boju možete biti u situaciji da već za 2 do 3 tjedna proviruje sijedi korijen vlasi i jako se vidi. Birajte nijanse bliže prirodnoj ili pramenove i preljeve.

S godinama se proizvodnja melanina smanjuje, pa čak i najzdraviji, ujednačen ten gubi mladenačko rumenilo. Izbalansirajte kožu tekućim puderom kojima ima i malo svjetlucavih sastojaka. Naravno, ne tako da u podne izgledate kao da se spremate u disko, nego tek da se blago naglasi svježina. Jako je važno paziti da ne pretjerujete s naslagama šminke, jer ćete time zapravo skrenuti pažnju na to da očajnički skrivate godine ili nesavršenosti, što daje – suprotan efekat. Također, izbjegavajte jako naglašene boje – na mladom licu one mogu dodati dramatičnost i doprinijeti otkačenom izgledu, s godinama ipak želite pomalo damski štih.

Evo nekoliko dodatnih savjeta za to da načinom šminkanja i izborom boja 'popravite' ono što su godine učinile na licu i istaknete najljepše detalje, koje su za obožavatelje istaknule stilistice nekih od najljepših glumica svijeta:

Otvorite oči

Nanesite mat ili mekanu smeđu sjenu od linije trepavica gotovo do obrva, a zatim malo tamniju nijansu iznad nabora kapka. To će vizualno otvoriti oči i ostaviti dojam kao da su kapci puno viši, savjetuje stilistica Damone Roberts.

- Prođite bijelom olovkom uzduž unutarnjega kuta oka koja će pogledu podariti svježinu i prikriti nesavršenosti na koži – dodaje još jednu tajnu vizažistica Liz Pugh.

Brončana ljepota

Na zreloj koži brončano rumenilo mnogo ljepše izgleda nego ružičasto ili ljubičasti tonovi. Uskladite boju ruža i izaberite smeđe tonove sjenila za oči.

Anti-age šminka

Puder koji sadrži kolagen, retinol i hidrolizirani elastin koži dodaje vlagu. Nanesite ga na prirodnom svjetlu, jedna je od najčešćih pogrešaka šminkanje u slabo osvijetljenoj kupaonici.

Naglasite obrve

Kad su obrve tanke i presvijetle, lice gubi okvir i djeluje pet godina starije, kaže Damone Roberts. Imate li rijetke obrve, morate ih doraditi: Nategnite kožu, pa četkicom za obrve umočenom u sjenilo u prahu napravite nekoliko laganih poteza u smjeru rasta dlaka. Zatim četkicom ili štapićem za uši počešljajte obrve prema gore kako bi se boja ravnomjerno rasporedila.

Posvijetlite podočnjake

Izaberite kvalitetan korektor kojim ćete posvijetliti podočnjake te trenutačno posvijetliti i osvježiti lice. Birajte korektor u žutoj nijansi koja je najmanje dvije nijanse svjetlija od vaše kože. Nanosite ga malim kistom i to tako da nekoliko točkica utapkate duž donjih trepavica sve do unutarnjega kuta očiju i udubina na nosu. Možete upotrijebiti i prst jer ćete tako zagrijati korektor koji će se lakše razmazati te izgledati prirodnije. Za kraj, područje lagano prijeđite kistom s malo pudera u prahu u žutoj nijansi. Puder će “fiksirati” korektor, a šminka će biti dugotrajnija.

Uvijte trepavice

- Prije nego što nanesete maskaru, dok su trepavice čiste i suhe (mokre od tuša neće se moći uviti), postavite uvijač trepavica na korijen i nježno tri puta stisnite. Otpustite i ponovite. Kako biste ih uvili poput profesionalca, možete ugrijati uvijač sušilom za kosu 15 sekundi. Toplina bolje drži uvijene trepavice - kaže vizažistica slavnih Mally Roncal.



Najčitaniji članci