'Želim postati barbika! Moja obitelj ne želi pričati sa mnom zbog toga što sam si napravila'

Ni njezinim roditeljima nije lako. U tri godine se iz pomalo dječačkog izgleda pretvorila u predimenzioniranu Barbie i na to je potrošila preko pola milijuna kuna.

Jessica (21), Njemica koja živi u Austriji, oduvijek je sanjala da postane Barbie u ljudskom obliku, još otkako je kao mala u rukama držala ove megapopularne lutke koje su odredile živote mnogih mladih djevojaka.

Na Instagramu je poznata kao Jessy Bunny i ponosna je na to. Ipak, ne može ignorirati činjenicu da je cijela obitelj ignorira zbog dramatične fizičke transformacije. Ne mogu je prepoznati vlastiti roditelji, a kamoli daljnji članovi obitelji.

- Dobila sam tijelo iz snova, ali to je imalo svoju cijenu. Platila sam to svojom obitelji. To je tako tužno jer bih voljela biti u kontaktu s njima, posebno sa bratom, bakom i djedom - požalila se Bunny svojim pratiteljima od kojih su je mnogi pokušali utješiti.

Priznaje kako je platila tri korekcije na grudima, popunila je stražnjicu, operirala nos i više puta ubrizgavala filere u usne kako bi postale velike i pune. Zbunjena je reakcijom svoje obitelji, jer sad je, kaže, sretna, a prije nije bila.

- Nekoć sam se pretvarala da sam sretna i čvrsta, ali to nisam bila prava ja. Moji roditelji su vrlo konzervativni, takvi su bili oduvijek i tijekom mog obrazovanja. Kad god sam ljeti nosila seksi odjeću, za njih je to bila noćna mora. Davali bi mi svilene marame da pokrijem dekolte - prisjetila se.

Otkrila je svojim vjernim pratiteljima kako još nije gotova s odlascima pod nož.

- Namjeravam postati još bujnija bez obzira na reakcije mojih roditelja. Imati najveće silikonske grudi u Austriji jednostavno mi nije dovoljno. Želim imati i najvoluminoznije usne u cijeloj zemlji - rekla je, a prenosi Daily Mail.

