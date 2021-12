Dragi Mevludine,

hoću li uspjeti do kraja ove godine prodati kuću i okućnicu. Hvala.

šifra: zabrinuta

Odgovor:

Stalno ste u nekom grču, nikako da se opustite i da vam krene. Budite strpljivi i uporni. Vidio sam zemljište i kuću kojoj je potrebna adaptacija, no svakako neka to napravi onaj tko će je i kupiti. Malo ćete spustiti cijenu i vidim da će do prodaje doći do polovice iduće godine. I ovog će ljeta biti dosta zainteresiranih kupaca i doći će do ozbiljnih pregovora. U idućoj godini će doći do realizacije mnogih planova te će vam krenuti nabolje. Kuću ćete na kraju prodati. Sretno!