Želite dijamant od svog pepela, ili slanje u svemir? Sve može!

Kad je prošle godine umro Luke Perry, zvijezda nekad kultne serije za mlade Beverly Hills 90210, njegovo je tijelo bilo zamotano u crno-bijeli kombinezon, omotač koji je u potpunosti napravljen od gljiva i drugih sitnih organizama, osmišljen da ga polako pretvara u kompost.

Foto: Cate Cameron - Posljednja želja mog oca bila je da ga sahranimo u tom odijelu, objasnila je kći Lukea Perrya na Instagramu.

Posmrtno odijelo stajalo je 1500 dolara, a izradila ga je pogrebnička start up tvrtka Coeio, koja tvrdi da se tako može smanjiti utjecaj mrtvih ljudi na okoliš i očistiti tijelo od toksina koji bi inače procurili u okoliš. Tvrtku je osnovao Jae Rhim Lee, jedan je od onih koji pokušavaju uzeti dio tržišnog udjela pogrebničkih usluga na tržištu Velike Britanije, na kojem se okrenu dvije milijarde funti, ili oko 16 milijardi kuna godišnje.

To se tržište dosad oslanjalo uglavnom na klasične ukope, ili spaljivanje, dok neke start up tvrtke danas nude niz originalnih rješenja. Uz opciju koju je odabrao slavni glumac, u ponudi je mogućnost da svoj pepeo pretvorite u prekrasan dijamant, da na grobu postavite neuništivu vinil-ploču, ili stvorite personalizirani nadgrobni spomenik, koji će reproducirati video zapise iz vašeg života kad netko prolazi pored njih.

Štoviše, Britanci koji se odluče za posljednje odijelo od gljiva, mogli bi značajno uštedjeti u odnosu na klasičan pogreb u kovčegu.Prosječna cijena pogreba u Velikoj Britaniji porasla je za 70 posto u odnosu na 2014. godinu, pri čemu pogreb stoji u prosjeku 4417 funti, ili oko 39.000 kuna, pokazuju podaci osiguravajućeg društva SunLife. Procjene iz 2014. godine, kada su cijene bile puno niže nego danas, išle su za tim da si oko 100.000 ljudi ne može priuštiti smrt.

Na tržištu dominiraju ponude staromodnih pogreba, dok je usporedba ponude na Internetu pokazala da bi kupci mogli uštedjeti i do 1000 dolara (oko 6700 kuna), kupnjom, lijesa ili rezervacijom pogrebnih usluga putem Interneta.Tako su pokrenute brojne stranice za usporedbu cijena i narudžbe.

Foto: Daniel Kasap/PIXSELL

- Direktor pogrebne tvrtke neće vam reći da ćete sahranom u skladu s prirodom uštedjeti čak dvije trećine troškova, ili da će skupi sjajni mjedeni lijes koji ste inače skupo platili odbaciti prije sahrane i prodati ga kao otpadni metal, kaže Derrick Grant osnivač pogrebne tvrtke Willow koja se bavi usporedbom troškova i raznovrsnom ponudom u okviru koje klijentima nudi - niže troškove.

- Prosječna obitelj ima dug od 1600 funti, odnosno oko 14.000 kuna, za pokriće troškova pogreba, često uzima zajmove da bi ih isplatila i muči se, zato što su ljudi u trenutku pogreba često prisiljeni donijeti odluke o vrsti lijesa i obredu na brzinu i najčešće ne stignu razmisliti o troškovima. Mnogi završe sa standardnim lijesom i uslugom uz ogromne račune, kaže on.

No novac nije jedini problem. Pokop i kremacija štete okolišu, jer otrovne kemikalije iz oba procesa prodiru u zrak i tlo. Podaci pokazuju da se svake godine zbog kremiranja oslobađa 246.240 tona ugljičnog dioksida, što je ekvivalentno 41.040 emisiji automobila, upozoravaju stručnjaci.

Ljudi koji kupuju skupe drvene lijesove često ne znaju da se oni neće raspasti i do 50 godina nakon sahrane, a mogli bi proći s kartonskom kapsulom koja stoji 95 dolara i smanjuje emisiju plinova za 50 posto, kažu. Za ekstremnije sahrane, tvrtke koje se bave ponudom jeftinijih rješenja preporučuju šesterokutne kante za kompost, u koje će se odlagati tijela kako bi se stvorilo 'tlo' koje će obitelji od 2021. godine moći ponijeti kući. Nudi se i mogućnost slanja pepela u biorazgradivim paketima na dno oceana i slično.

Mala tvrtka sa sjedištem u Houstonu, po imenu Celestis, nudi slanje pepela u Svemir. Kanadski glumac James Doohan, koji je glumio Scottyja u originalnoj franšizi Star Trek-a, među poznatijim je 'putnicima' na drugi svijet u Svemir preko te tvrtke, no nema garancija.

Naime, Scottyjev pepeo tri puta zaredom nije uspio dosegnuti do svemira, a jednom je pepeo trebalo skupljati s brda u Novom Meksiku, nakon što je raketa koja je nosila kapsulu eksplodirala. No, to nije odvratilo na stotine ljudi koji se žele prijaviti za pogreb u Svemiru baš na taj način.

Slavni su nam i u tome sve češća inspiracija. Tvrtka za 3D ispis koja je napravila personaliziranu urnu za glazbenu legendu Princea im narudžbe niza ljudi koji žele nadograditi urne u ime svojih rođaka.

Pete Saari, osnivač tvrtke, kaže da postoji veliki broj ljudi koji se njegovoj tvrtki javljaju godinama prije nego što će umrijeti kako bi naručili urne određenog oblika, primjerice u obliku automobila, raketnih brodova ili omiljene životinje.

Kaže kako je problem pogrebne industrije to da se čvrsto drže klasičnih rješenja i odbijaju tehnologiju i inovacije i ne žele izlaziti iz okvira.

A danas postoje bolje tehnologije i bolja rješenja, kaže Saari. Na pitanje postoji li nešto što ipak ne bi učinili, kaže kako je od početka rada bilo možda dva slučaja da su zahtjev morali odbiti, piše portal Wired.

