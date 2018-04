Kapsula za samoubojstvo bila je hit sajma pogrebne opreme

Na sajmu pogrebne opreme u Amsterdamu je prošli tjedan izložena kapsula za dostojanstvenu smrt. Stroj koji pomalo podsjeća svemirsku letjelicu, a ustvari je uređaj za eutanaziju naziva se Sarco, skraćeno od sarkofag.

Na sajmu je izložen prototip, a prva potpuno funkcionalna kapsula trebala bi biti izrađena do kraja godine. Nakon toga, nacrt kapsule bit će stavljen online kao open source dokument dostupan svima, piše Guardian.

-To znači da svatko tko želi sagraditi svoju kapsulu može preuzeti nacrte i 3D printerom napraviti vlastitu kapsulu, objasnio je tvorac kapsule Phillip Nitschke.

Korištenje kapsule krajnje je jednostavno.

What is the Sarco? This death pod lets users kill themselves with the press of a button https://t.co/9es7EgpbGG pic.twitter.com/a71Sd4j18Y