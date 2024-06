Želite drugu boju očiju? Može, ali to ćete platiti 9000 eura!

Ako ste ikad poželjeli promijeniti boju očiju, vjerovali ili ne - to možete napraviti trajno u Francuskoj ili Italiji. Naime, riječ je o tehnici FLAAK (Femto Laser Assisted Aesthetic Keratopigmentation) koju radi klinika New Color u Nici, a kojom se mijenja boja očiju.

O toj metodi postoje i internetska stranica i Instagram profil, na kojima možete vidjeti rezultate pacijenata. Tamo stoje sve upute i cijene, a možete promijeniti čak i boju samo jednog oka.

Sve te operacije radi talijanski oftalmolog Renato De Natale, koji radi u Nici u klinici New Color i u Vista Vision u Italiji, a nama je otkrio kako je počeo s tim i kako to funkcionira te je podijelio i fotografije nekih svojih radova.

Foto: Privatni album Renato De Natale

- Počeo sam raditi ove operacije prije tri godine, a cijena ovakve operacije varira. Ako pacijent izabere postojeću boju, onda je cijena fiksna - 9000 eura, a ako pacijent želi personaliziranu boju, onda je cijena veća. Operirao sam već više od 200 očiju, a ljudi najčešće žele imati zelene ili svijetloplave oči - rekao je De Natale.

Foto: Privatni album Renato De Natale

Što se tiče ove tehnike, educirao se u Francuskoj, a procedura je relativno jednostavna i ne traje dugo.

Foto: Privatni album Renato De Natale

- Koristi se laser kojim se otvori rožnica, a zatim kirurg stavlja boju u rožnicu i ravnomjerno je raspredi. Oporavak je jako brz, vid se ne mijenja, ali će biti zamagljen od tri do četiri dana. Kasnije se oko oporavlja bez ikakvih nuspojava - ističe De Natale.

Ipak, ne mogu se svi podvrgnuti ovakvoj vrsti operacije jer se prvo trebaju obaviti pretrage.

Foto: Privatni album Renato De Natale

- Prije operacije mjerimo debljinu rožnice kako bismo isključili abnormalnosti. Također, radimo i topografiju i mikroskopiju rožnice kako bismo dobili kompletnu sliku o stanju oka. Ovakva operacija nije opasna za oko jer se dira samo površina oka i ne ulazimo direktno unutar njega. To nije invazivna operacija - zaključuje De Natale.

Foto: Privatni album Renato De Natale

Mišljenje domaćeg stručnjaka

Komentar na vrstu zahvata dao je i naš stručnjak i specijalist oftalmologije Ivan Gabrić iz Klinike Svjetlost koji upozorava da ovakav zahvat nije nimalo bezazlen.

- To je izuzetno opasna procedura koju ne bih preporučio nikome. To nije promjena boje očiju, to je injektiranje tinte za tetovažu u rožnicu oka. On ne mijenja vašu šarenicu, nego on u vašoj rožnici, prednjem prozirnom dijelu oka, napravi jedan džep. To je isti džep koji mi radimo ljudima kad im skidamo dioptriju. Samo što on u taj džep stavlja boju. To se kao takvo teoretski može raditi, ali je izuzetno opasno. Postoji veliki rizik od infekcije, rizik od topljenja rožnice, kao i rizik trajnog oštećenja vida - kaže Gabrić.

Zagreb: Dr. Ivan Gabrić iz poliklinike Svjetlost | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Objasnio je i kako taj efekt jako dobro izgleda samo dok gledate direktno u čovjeka, jer se tom metodom može obojiti samo unutarnjih devet milimetara, a ne može periferija.

I to onda izgleda dosta loše.

- On ne koristi nikakvu specijalnu opremu za taj postupak. To je samo tinta za tetovaže i laser za skidanje dioptrije koji zaustavljaju prije nego što dođe do centra oka. Time se trajno narušava kvaliteta noćnog vida, kao i sigurnost tih pacijenata - rekao je Gabrić.

Za kraj, dodao je kako takvo bojenje očiju nije u potpunosti trajno. Sigurno će se dio efekta izgubiti i sigurno postoji rizik da dođe do upalne reakcije rožnice koja može dovesti do topljenja iste.