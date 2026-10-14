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KAKVE BOJE!

Želite imati nokte koje će svi primijetiti? Ovih 20 ideja izgledat će sjajno na vama

Iako nokti zauzimaju malen dio tijela, lijepa manikura može upotpuniti cijeli izgled i ostaviti odličan dojam. Od klasičnih boja do upečatljivih uzoraka, donosimo 20 ideja za nokte koji privlače pozornost i mame komplimente
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Želite imati nokte koje će svi primijetiti? Ovih 20 ideja izgledat će sjajno na vama
U nastavku pogledajte najbolje nijanse noktiju koje će svi primjetiti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledajte najbolje nijanse noktiju koje će svi primjetiti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

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