Želite li imati čvrstu i mirnu dugoročnu vezu, dosađujte se

Početak nove veze može biti pun ekstravagantnih izlazaka i romantičnih gesti kojima želite impresionirati novog partnera, piše Mirror.

No kako vrijeme prolazi, lude izlaske polako će zamijeniti gledanje omiljenih serija s boljom polovicom, ili borba s ubilačkim nagonom kojeg pokušavate suspregnuti slušajući zvuk disanja vašeg partnera.

Ako osjećate krivnju što provodite subotnju večer u toplini doma umjesto da objavljujete na Instagramu lude fotografije nezaboravnih provoda, imamo dobre vijesti za vas i vašu vezu.

Američki književnik Mark Manson autor je knjige 'The Subtle Art Of Not Giving A F***', a tvrdi da bi veza koja želi izdržati test vremena trebala biti "što je moguće dosadnija".

- To zvuči jako čudno. No kad razmislite zašto je sretan par u dobi od 80 godina koji su zajedno proveli najmanje 60 godina, shvatite da razlog nisu ludi praznici i fotografije nad kojima drugi uzdišu. Razlog je taj što su sposobni zajedno se dosađivati. Godinu za godinom sjede u kući, pričaju o istim dosadnim temama, gledaju TV, filmove, kuhaju, i sve u svemu im dobro ide. Nema ničeg uzbudljivog, nema drame i tanjuri ne lete po kući - tvrdi Manson dodajući kako mnogi ljudi osjećaju velik pritisak oko toga da ne budu dosadni, a pritisak pojačavaju društveni mediji.

- Ono što nekoga čini iznimno uzbudljivim i zanimljivim istovremeno može biti razlog zbog kojeg je taj čovjek u romantičnom smislu grozan - kaže Mark ističući da je došlo vrijeme kad treba ponovo prigrliti dosadu, osobito u vezama, i ljudi se ne bi trebali osjećati loše ako planiraju tijekom vikenda pogledati sve nastavke omiljene serije radije nego ludovati na nekom putovanju.

