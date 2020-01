Želite li pronaći još bolji posao mirišite cimet, đumbir i papar

Čvrsto ste odlučili da ćete u novoj godini naučiti strani jezik, konačno diplomirati, riješiti se suvišnih kilograma ili pronaći bolji posao?No za ostvarenje tih namjera nisu dovoljni samo odluka i dobar plan, nego i unutarnja čvrstina koja će vam omogućiti da se doista držite onoga što ste si zacrtali ne obazirući se na privremene blokade na svom putu. Koliko god to neobično zvučalo, “druženje” s esencijalnim uljima može vam pomoći da ustrajete u svojoj namjeri, pa i da se (ako je potrebno) prilagodite novonastalim okolnostima.

Znanstvena istraživanja pokazala su da određeni mirisi izravno djeluju na naš mozak - lavanda tako djeluje smirujuće, ružmarin razbuđuje, metvica pomaže u održavanju mentalne bistrine, cimet djeluje kao blagi afrodizijak, a parfem s mirisom grejpa pomoći će vam da drugima djelujete nekoliko godina mlađe nego što doista jeste.

Aromaterapeutkinja Zrinka Jezdić, autorica knjige “Arhetipi esencijalnih ulja”, godinama je pratila kako pojedini mirisi djeluju na njezine klijente i otkrila da svako esencijalna ulja može duboko djelovati na psihu te nam tako pomoći da se riješimo negativnih obrazaca iz prošlosti, usvojimo zdravije navike, pa i nježno nas usmjeriti na putu do samospoznaje. Svako od ulja koje opisuje u svojoj knjizi povezano je s određenim arhetipom, odnosno slikom koja se najčešće javlja prilikom primjene.

Tako se đumbir, povezan s arhetipom samuraja, preporučuje u svim situacijama kad trebamo biti vjerni sebi i svojoj ideji. Ono je jedno od ulja koje će nam biti od osobite pomoći ako razmišljamo o promjeni posla.

- Želite li promijeniti posao na kojem ste nezadovoljni ili želite posao koji vam može donijeti nove izazove, tad radu s esencijalnim uljima možete pristupiti intuitivno ili ih svjesno odabrati. Ako ih birate intuitivno, formirajte mentalnu sliku željenog posla, a potom odaberite tri esencijalna ulja. Pročitajte sve o njima i osjetite kako se uklapaju u ono što želite. Nemojte se oslanjati na misli, nego na osjećaje i intuiciju - kaže Zrinka Jezdić i dodaje:

- Esencijalna ulja koja su pogodna za programiranje poslovnih promjena su čajevac, eukaliptus (svi), ružmarin (oba kenotipa), kamfor, cedar, grejp, limun, klinčić, cimet, origano, borovica, đumbir, bosiljak, mažuran, bušin, bergamot, metvica, papar, lovor, timijan (svi), ali ni druga nikako nisu isključena - objašnjava ona. Naravno, esencijalna ulja mogu se koristiti i na tradicionalne načine (za inhalaciju i masaže) osobito u svrhu rješavanja cijelog niza fizičkih boljki.

Čajevac

Čajevac donosi snagu i kontrolu energije te nas usmjerava dovršiti započeto. Arhetipom oca upućuje na strogost, zaštitu i podršku u započetom procesu ili može upućivati na to da je potrebno više odlučnosti, promišljanja i volje. Također, može nas povesti u razmišljanje hoće li nam posao koji želimo biti podržavajući i hoćemo li se u njemu osjećati sigurno.

Asocijacije: realizacija, donošenje odluka, odlučnost, rješavanje problema, praktičnost, disciplina

Emocije: snaga, hrabrost, sigurnost, zadovoljstvo, odlučnost, pravednost

Indikacije:

Dišni sustav: pneumonija, bronhitis, sinusitis, lagringitis, angina

Koža: apsces, akne, furunkul, rane, opekline

Imunološki sustav: pad imuniteta, viroze i ostale virusne infekcije

Urogenitalni sustav: cistitis, uretitis, vaginitis

Krvožilni sustav: varikozitetne vene, hemoroidi i aneurizme

Eukaliptus

Foto: Dreamstime Eukaliptus donosi motivaciju, brzinu i usmjerenost u započetom procesu promjena. Arhetipom voditelja, zastupnika, operativca, zaštitara ili savjetnika (ovisno o kojem je eukaliptusu riječ) upućuje na jasnoću, snagu volje, iskustvo, srčanost u prevladavanju osobnih ograničenja. Može upućivati na to da nam je potrebno više samopouzdanja ili samodiscipline, kao i na to da novi posao može od nas tražiti veliku dozu napora.

Asocijacije: postignuće, samodisciplina, samokontrola, proaktivnost, planiranje, organiziranje, realizacija

Emocije: snaga, žustrina, hrabrost, uzbuđenost, smisao, velikodušnost

Indikacije (Eucaliptus globulus):

Dišni sustav: bronhitis, upala pluća, laringitis, sinusitis, astma, prehlada, katar, pleuritis

Mišićno-koštani sustav: artritis i reumatski bolovi

Mokraćni sustav: cistitis i ostale infekcije mokraćnog sustava

Živčani sustav: vrlo dobar učinak na glavobolju i migrene

Cimet

Budući da njegov miris djeluje na metabolizam, ulje cimeta od pomoći je pri gubitku kilograma. Na suptilnijoj razini, povezan je s disciplinom i arhetipom policajca, tako da nam može pomoći da doista ostvarimo svoje odluke. Ipak, budite oprezni u primjeni jer eterično ulje cimeta nije preporučljivo nanositi izravno na kožu, osobito ako ste osjetljivi na irititacije

Asocijacije: snaga, hrabrost, neumoljivost, ispravnost, samokontrola, izvršavanje, djelovanje, pročišćavanje, dosljednost

Emocije: veselje, zadovoljstvo, smirenost, mir, pouzdanost

Indikacije:

Mišićno-koštani sustav: reumatizam, bolovi u mišićima

Dišni sustav: bronhitis, faringitis, laringitis

Probavni sustav: enterokolitis, dijareja, kolike, nadutost

Ružmarin

Foto: marhero

Ružmarin donosi djelotvornost i ispravnost u procesu odlučivanja. Arhetipom pravnika i odvjetnika upućuje na razinu svjesnosti, poznavanja zakonitosti posla/zanimanja koje želimo. Može upućivati na to kako nam je potrebno više informacija i svjesnosti o tome koliko smo kompetentni za ono što želimo ili može potvrđivati kompetitivnost.

Asocijacije: jasnoća, usredotočenost, prihvaćanje, obaveza, promjena, samodisciplina, komunikacija, pragmatičnost

Emocije: sigurnost, zadovoljstvo, uzbuđenost, hrabrost

Indikacije (ct. 1,8 cineol)

Probavni sustav: gastritis, entritis, kolitis, dijareja, problemi sa žuči, žučni kamenci, ciroza, oslabljena jetra, iznimno oslabljena probava, povišena razina kolesterola

Dišni sustav: prehlade, kašalj, katar, bronhitis, pneumonija, otežano disanje, sinusitis

Mišićno-koštani sustav: reumatizam, reumatoidni artritis, artroza, bolovi u mišićima, giht, kronični mišićni umor, atipični bolovi u mišićima i zglobovima

Krvožilni sustav: oslabljena i spora cirkulacija, palpitacije, neodređeni bolovi u prsnom košu, povišeni krvni tlak, sniženi krvni tlak

Živčani sustav: multipla skleroza, neuralgije, epilepsija, glavobolje, migrene, gubitak pamćenja, živčani umor, histerija

Hormonalni sustav: obilne mjesečnice

Psiha: impotencija, frigidnost, histerija, nervoza, anksioznost, agitacija

Limun

Limun donosi jasnoću i svrhovitost u osmišljavanju ideje/rješenja. Arhetipom liječnika upućuje na razinu svijesti koju unosimo u ideju o promjeni posla ili na sposobnost prilagodbe i razumijevanja. Može upućivato na to kako smo svjesni ili nesvjesni okolnosti ili odgovornosti. Također nas može potaknuti na reviziju ideje i pronalaženje novih načina njezina ostvarenja. No, isto tako, može potaknuti na preispitivanje - je li ono što želimo uistinu dobro za nas. Upućuje nam na važnost osobne odgovornosti.

Asocijacije: povjerenje, predanost, prepuštanje, znanje, vještina, jasnoća, usredotočenost, zdravlje

Emocije: samopouzdanje, sigurnost, zadovoljstvo, veselje, smirenost

Indikacije:

Imunološki sustav: gripe, viroze, alergije

Dišni sustav: upale pluća (pogotovo virusne), kašalj, probadanje u plućima, bronhitis, sinusitis, laringitis, angine

Živčani sustav: migrene, glavobolja, nesanica, noćne more, trnci

Metvica

Foto: Dreamstime

Metvica nam može pomoći u testiranju vlastitih odluka i pokazati nam “pravu mjeru” osobnog ulaganja u proces. Arhetipom aktivista upućuje na razinu motivacije i svrhu onoga što činimo. Može upućivati na to kako smo u proces uložili previše/premalo motivacije ili kako djelovanje nije prilagođeno situaciji. U oba slučaja (previše ili premalo) potrebno je pronaći pravu mjeru.

Asocijacije: diplomacija, provokacija, oštrina, smiraj, interakcija, komunikacija, izazivanje promjene

Emocije: uzbuđenost, smirenost, sigurnost, zadovoljstvo

Indikacije: Živčani sustav: migrene, neuralgije, ishijalgija, stimulira motoričke živce

Probavni sustav: entritis, gastritis, hepatitis, kolike i sve vrste abdominalnih spazama, mučnina, bolna probava, iritacija žuči, putna mučnina, povraćanje, dijareja, ciroza jetre, nadutost

Dišni sustav: bronhitis, pneumonija, laringitis, sinusitis, rinitis, bronhijala, astma

Imunološki sustav: virusni neuritis, virusni hepatitis, herpes zoster

Kontraindikacije: Ne preporučuje se maloj djeci, posebno onoj koja imaju problema s disanjem. Može izazvati apneju (prestanak disanja) ili laringospazam. Može izazvati alergijsku reakciju ili kontaktni dermatitis, a kod nekih glavobolju

Papar

Papar donosi strast, energiju, izazov. Pomaže nam upustiti se u proces promjena ili otkriti nove momente koji nas mogu još više motivirati. Arhetipom avanturista može upućivati na to da smo vođeni instinktom ili potrebom za promjenom koja je temeljena na samodokazivanju. Potrebno je preispitati motiv.

Asocijacije: otkrivanje, istraživanje, znatiželja, motivacija, analiza, djelovanje

Emocije: zadovoljstvo, uzbuđenost, veselje, sreća, radoznalost

Indikacije:

Probavni sustav: potiče rad jetre i gušterače

Dišni sustav: kronični bronhitis, laringitis, rinofaringitis

Urinarni sustav: cistitis i uretritis, diuretik

Mišićno-koštani sustav: reumatizam i bolovi u mišićima i kostima.

Đumbir

Foto: Dreamstime

Đumbir donosi hrabrost, odlučnost, snagu te vjernost samom sebi i svojoj ideji. Pomaže nam upustiti se u proces promjene jer smo uvjereni u ono što želimo. Arhetipom samuraja može upućivati na to kako znamo koristiti osobnu moć i svoje potencijale ili mogućnosti, kao i da smo se precijenili te da je potrebno sagledati koliko hrabrosti imamo provesti ono što smo naumili.

Asocijacije: vjernost, samosvijest, lojalnost, odlučnost, borbenost, predanost, fokusiranost, pravednost, učinkovitost

Emocije: zadovoljstvo, uzbuđenost, hrabrost, sigurnost, samopozuzdanje, predanost, srčanost, strastvenost

Indikacije:

Probava: loša i troma probava (neprobavljivost), nadutost, konsticipacija, gubitak apetita, mujćnina, dijareja

Cirkulacija: spora cirkulacija i pucanje kapilara

Dišni sustav: bronhitis, katar, angina

Mišićno-koštani: reumatizam

