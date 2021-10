1. Ovan

Najbolje pitanje za muškarca Ovna je: 'Koji je tvoj najveći uspjeh/postignuće u životu?'

Ovan može odgovoriti na ovo pitanje samo na jedan način, ali vam može dati dva različita odgovora. Ako mu postavite pitanja o njegovim vrijednostima, doznat ćete ima li dobre namjere ili skriva proračunatiji, agresivniji dio sebe koji niste znali prije.

2. Bik

Najbolje pitanje za muškarca Bika je: 'Koliko si puta bio zaljubljen?'

Bik jako voli, pa je važno znati u što se upuštate u ranoj fazi veze. Bit će iskren s vama ako ga izravno pitate o njegovoj prošlosti. Dat će sve odgovore koje trebate, samo morate stvarno slušati što govori.

3. Blizanci

Najbolje pitanje za njih je: 'Što te plaši?'

Blizanac često izlazi, pa je navikao na tipična pitanja o svojim bivšima i sebi, ali ono na što nije navikao je da ga pitaju o tome što ga plaši. On živi ubrzano, pa ako ga želite natjerati da jednom uspori i zapravo odgovori na ozbiljno pitanje, morate ga uhvatiti nespremnog. Ako želite ući u um Blizanaca, trebate mu postaviti pitanja koja će ga natjerati da stane i stvarno razmisli o svom odgovoru.

4. Rak

Najbolje pitanje koje možete postaviti muškarcu je: 'Koji je tvoj najčešći razlog za prekid veze?'

Rak provodi toliko vremena njegujući savršene odnose da ne prestaje razmišljati o tome što mu je stvarno važno. Rak izlazi s namjerom da pronađe ono što mu treba u vezi, a ne ono što želi. Kad ga pitate ovo pitanje, nemojte mu dopustiti da se izvuče s odgovorom kao 'varalica' ili 'netko tko nije blizak njegovoj obitelji'. To može biti netko tko ne podržava njegovu ljubav prema slikanju? ili možda netko tko mrzi Netflix?

5. Lav

Najbolje pitanje za njega je: 'Gdje se vidiš za pet/deset godina?'

Lav uvijek gleda u budućnost - budućnost svoje karijere, njegov odnos s vama i samim sobom - pa je pitanje gdje se vidi za pet godina vrlo otkrivajuće pitanje. I, na vašu sreću, na ovo će pitanje odgovoriti ozbiljno. Ovo pitanje i svako pitanje o njegovoj budućnosti reći će vam gdje leže njegove ambicije.

6. Djevica

Najbolje pitanje za njega je: 'Koja je tvoja ideja o savršenoj vezi?'

On voli imati potpunu kontrolu nad svime u svom životu, ali također nije od onih koji će vam zapovijedati (toliko). To znači, iako bi volio imati savršenu vezu, također bi mu bilo draže da mu čitate misli nego da vam mora reći kako ta savršena veza izgleda.

7. Vaga

Najbolje pitanje za njega je: 'Koja je tvoja najbolja/najgora navika?'

On misli da je veza puna romantike i iznenađenja zdrava, savršena i nevjerojatna. Ne zna da kupovina cvijeća neće izbrisati malu svađu od ranije tog dana. Međutim, ako ga natjerate da odgovori na ozbiljna pitanja o sebi, to će svakako pomoći.

Ako ga pitate koje su njegove najbolje i najgore navike dat će vam iskren uvid u to kakva je osoba.

8. Škorpion

Najbolje pitanje za muškarca Škorpiona je: 'Što bi volio da ljudi znaju o tebi?'

Škorpion voli biti u vezama, ali teško se otvara. Postavljanje ozbiljnih pitanja pomoći će vam da se povežete na dubljoj razini i natjerate ga da se malo opusti. Ono što mu treba je siguran prostor prije nego što bude iskren s vama.

9. Strijelac

Najbolje pitanje koje možete postaviti ovom muškarcu je: 'Koji je tvoj najveći neuspjeh u životu?'

Strijelac je još jedan od onih znakova Zodijaka koji teško mogu usporiti i biti ozbiljni jer uvijek traži sljedeću veliku avanturu ili iskustvo u životu. Također je sklon skrivanju svog pravog ja iza humora i neobaveznih veza jer se ne želi otvoriti nekome samo da bi ga taj netko napustio.

Ako želite da zna da je njegovo srce na sigurnom s vama, morate mu pokazati da je ranjivost dobrodošla, čak i ako je i pomalo zastrašujuća. Ne postavljajte mu ovo pitanje kako biste ga pokušali popraviti, već kako biste ga pokušali bolje upoznati.

10. Jarac

Najbolje pitanje koje možete postaviti ovom muškarcu je: 'Koje osobine mora imati tvoj partner?'

Jedan od razloga zašto je tako teško zadržati Jarca zainteresiranim i sretnim u vezi je taj što je teško saznati njegove standarde. Ovo pitanje će unijeti jasnoću i sreću u vaš odnos. Umjesto da cijelu vezu provedete pokušavajući držati korak s njim, odmah ga pitajte što traži od partnera.

11. Vodenjak

Najbolje pitanje za muškarca Vodenjaka je: 'Za što se zalažeš u životu?'

Vodenjak to možda neće reći naglas, ali voli s vama podijeliti svoje mišljenje. On je horoskopski znak koji uvijek razmišlja o ozbiljnim stvarima, pa mu puno znači mogućnost da svoje mišljenje podijeli s nekim do koga mu je stalo.

12. Ribe

Najbolje pitanje za njega je: 'Koji su tvoji najveći strahovi u vezi?'

Pitajte ga o njegovim najvećim strahovima, u vezama ili negdje drugo, i sigurno ćete dobiti puno više nego što ste očekivali. Riba ne voli razmišljati o negativnim stvarima, ali cijeni što ga želite saslušati. Pitajući ga o njegovim strahovima dat će mu uvid u ono čega se zapravo boji, piše YourTango.