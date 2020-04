Želite testirati seks-igračke? Traže ljude i plaćaju jako dobro

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 10 lakih načina da si očistite um od raznih nepotrebnih misli

- To je savršen posao tijekom boravka u izolaciji, pruža zadovoljstvo kao ni jedan drugi - kaže Tom Thurlow, vlasnik tvrtke Ricky.com, internetske trgovine za prodaju 'vrućih' pomagala. Kaže kako je u potrazi za dvoje ljudi koji su voljni testirati seksualne igračke njegove tvrtke i za to biti dobro plaćeni - čak do 26.000 funti godišnje, što je oko 226.000 kuna.

Izabrani kandidati će osim samog testiranja igračaka, analizirati diskretnost pakiranja, način dostave i jasnoću uputa. Same seks-igračke će ocjenjivati koliko su dobre i ugodne za korištenje.

- To će nam pomoći u poboljšanju postojećih i budućih seksualnih igračaka kako bi naši kupci dobili vrhunsku uslugu - dodao je.

Napominje kako je radno vrijeme fleksibilno tako da će se kandidati moći primiti posla kad god im to odgovara, prenosi Mirror.

- Tažimo muškarca i ženu iz cijelog svijeta koji su u potrazi za užicima i uzbuđeni su zbog seksualnih igračaka baš kao i mi. Cilj nam je učiniti orgazme izuzetnima, a za to su nam potrebna prava testiranja - pojasnio je.

- Nije važno jeste li novi u tome ili znate cijeli naš asortiman - naglasio je i pozvao zainteresirane da se jave. Ukoliko ste se pronašli u ovom poslu, ispunite prijavu za posao OVDJE.

