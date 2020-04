10 lakih načina da si očistite um od raznih nepotrebnih misli

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Sedam važnih životnih lekcija koje će nas karantena naučiti

1. Proširite svoj pojam meditacije

Ne morate sjediti u položaju lotusa da bi meditirali. Meditacija je odmicanje od svoje okoline i primicanje sebi. Ključno je da tijekom meditacije pazite na disanje i budete ga svjesni kako bi ga mogli usporiti i smiriti se.

2. Zapisujte stvari

Zapisivanje misli i zadataka dokazani je način za opuštanje mozga. Tako se lakše organizirate i ne morate toliko pamtiti stvari koje ste već zapisali.

3. Dišite

Usporavanje disanja može vas trenutno opustiti. Pokušajte udisati dok brojite do četiri i izdisati dok nabrojite do osam. Što duže izdišete, to ćete biti mirniji.

4. Očistite sobu

Ako je prva stvar koju ujutro vidite razbacana i neuredna soba, mozak će biti pod stresom već od početka dana. Osigurajte se da imate smirujuću i urednu okolinu kako bi vam barem to bila jedna briga manje na popisu. Osim toga, spremanje kreveta odmah ujutro daje signal vašem mozgu da je dan počeo, a imat ćete i osjećaj da ste već nešto obavili, a 'još se zapravo niste ni digli'.

5. Pokušajte s jogom

Joga je zapravo meditacija jer se radi o povezanosti tijela i disanja te ima smirujući efekt na organizam.

6. Pojačajte intenzitet vježbanja

Kao i s jogom, svaka vježba koja ima ponavljanja, ima meditativne učinke. No ako pojačate svoje vježbanje brže ćete se riješiti tjeskobe i biti dobre volje.

7. Imajte mantru

Ta tehnika se često koristi u jogi. Ponavljanje neke misli također ima umirujuće djelovanje na tijelo i um.

8. Prestanite raditi više stvari odjednom

U doba mobitela i sveopće povezanosti, svi su navikli na 'multitaskanje', ali to mnoge često košta mentalnog mira. Istraživanja su pokazala da 'multitaskanje' ovako i onako smanjuje produktivnost pa se stoga koncentrirajte da odrađujete jednu po jednu stvar sa svoje liste prioriteta.

9. Naučite razliku između svjesnosti i meditacije

Samo zapamtite da postoji razlika. Ako ste svjesni toga što radite dok, recimo, perete suđe, to može imati umirujući učinak kao i meditacija. Kada govorimo o meditaciji, onda pričamo o svjesnosti disanja i ne dopuštamo mislima da lutaju od udaha i izdaha, a to nije isto kao i svjesno obavljanje nekog ponavljajućeg zadatka, iako je efekt sličan.

10. 'Uzemljite' se

Ukoliko imate napadaje tjeskobe tehnika 5-4-3-2-1 može vam pomoći. Imenujte pet stvari koje vidite, četiri stvari koje možete dotaknuti, tri stvari koje možete čuti, dvije koje možete namirisati i jednu koju možete okusiti. Ta tehnika pomaže 'ostati u trenutku' i smiruje jer ste zaposlili sva svoja osjetila pa nemate kada misliti na uzrok tjeskobe, piše Readers Digest.

