Želite uštedjeti oko 1500 eura u godinu dana? Evo što napraviti

Stručnjaci uvijek ističu da je princip štednje vrlo jednostavan, a sastoji se u tome da trošite manje novca nego što ga dobijete. I zaista zvuči jednostavno, no u praksi je vrlo teško ostvarivo, osobito ako prihodi nisu visoki. No postoji trik uz čiju pomoć ipak možete uštedjeti.

Primamljiv iznos od 1500 eura

Uštedjeti 1500 eura u godinu dana zvuči vrlo primamljivo. Za neke je to iznos mjesečne plaće, a za druge i više od toga. A do njega ćete doći jednostavnim koracima. Potrebna vam je kasica prasica. Ne mora to biti ona starinska u obliku svinje niti neka super moderna. Zapravo, može poslužiti i obična kutija, ili pak odvojeni štedni račun.

Svakog ponedjeljak u kasicu ili na račun stavite iznos od jednog eura. U utorak stavite dva, u srijedu tri, u četvrtak četiri, u petak pet, u subotu šest i u nedjelju sedam eura. U tjedan dana stavili ste na stranu 28 eura, a niste to ni osjetili. U mjesec dana tako ste uštedjeli 112 eura, piše Tips'n'Tricks.

Metoda za sve

Neki će reći kako nemaju 28 eura na tjedan koje mogu uštedjeti, pa stručnjaci kažu da u tom slučaju provjerite možete li ostvariti dodatni honorarni prihod, ili smanjiti troškove.

Recimo, kuhajte doma i nosite svoju hranu na posao. Umjesto da kupujete kavu u kafiću, ponesite je od kuće u termosici ili kuhajte na poslu. Jeste li sigurno da vam baš sada trebaju one traperice koje planirate kupiti? Mogu li drugi troškovi pričekati?

Ako svakodnevno razmišljate na takav način o svojim troškovima, vrlo brzo ćete ustanoviti da je uz ovu metodu štednja vrlo jednostavna.

I upamtite, nemojte trošiti taj novac tijekom godine. Čuvajte ga kako biste nakon 12 mjeseci imali na raspolaganju točno 1465 eura, a tada si možete dati oduška.

