Žena (20) preboljela koronu, ali potpuno joj je uništila pluća pa su joj ih morali transplantirati

Pacijentici (20) korona virus je toliko uništio pluća da su joj liječnici morali presaditi novi organ. Vjeruju da su prvi u SAD-u u Chicagu uspješno obavili takav zahvat

<p>Bolnica Northwestern Memorial Hospital u SAD-u u četvrtak je objavila da su uspješno operirali mladu ženu (20) koja se oporavila od korona virusa. Presadili su joj oba plućna krila. Infekcija joj je potpuno uništila tkivo pluća, prenosi<a href="https://www.nytimes.com/2020/06/11/health/coronavirus-lung-transplant.html"> NYTimes.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Znanstvenik Ivan Đikić najavljuje da stiže novi val korona virusa</p><p>Operacija je trajala oko 10 sati, nekoliko sati više nego što bi to bilo u redovnoj proceduri.<br/> - Zbog upale se plućno tkivo obavilo oko drugih organa, srca, grudnog koša i dijafragme - rekao je torakalni kirurg dr. <strong>Ankit Bharat </strong>iz te bolnice pojašnjavajući zašto je operacija potrajala.</p><p>Kazao je kako žena u dvadesetima inače nije imala drugih zdravstvenih tegoba, a nakon operacije se dobro oporavlja.<br/> - Budna je, smije se, čak se i javila svojoj obitelji na FaceTimeu - kazao je.</p><p>No pred njom je još dug put. I dalje je na respiratoru jer iako su pluća koja je primila zdrava, dugotrajna bolest je oslabila prsne mišiće i zato više ne može disati samostalno te će joj trebati vremena za oporavak i povrat snage.</p><p>- Transplantacija je bila jedini način da ona preživi - istaknuo je dr. Bharat dodajući kako želi da i drugi transplantacijski centri znaju da postoji mogućnost operacije na oboljelima od Covid 19. Rekao je i kako su drugi medicinski centri zvali raspitujući se o operaciji mogućnosti da im pošalju svoje oboljele.</p><p>- Osim kod pacijenata koji su preboljeli Covid, mi u Hrvatskoj imamo i druge oboljele od različitih sistemskih bolesti ili cistične fibroze uslijed kojih nastaju ožiljna tkiva na plućima. Situacija je prilično slična, jer funkcionalni i zdravi dio pluća zamjenjuju neaktivni ožiljci i to onemogućava disanje. Kad promjene postanu nepovratne, jedino rješenje u takvoj situaciji je transplantacija pluća - rekla je prof. dr. sc. <strong>Asja Stipić Marković,</strong> specijalistica internistica pulmologinja, alergologinja i klinička imunologinja iz Specijalne bolnice za plućne bolesti.</p><p>- Postoje četiri stadija sa vrhuncem bolesti u trećem stadiju koji nastupa od devet do 13 dana od početnih simptoma. Čak u 60 posto bolesnika bez simptoma bolesti mogu se vidjeti abnormalnosti na jednom plućnom krilu, a u simptomatskih bolesnika promjene se nakon sedam dana nalaze na oba plućna krila. Nakon 14 dana plućna bolest ulazi u mirniju fazu, a resorpsopcija promjena na plućima traje još nekoliko tjedana. Za stupanj težine plućne bolesti odgovorni su okolišni čimbenici poput kvalitete zraka te je li oboljeli bio pušač ili ne. Ako su promjene koje su nastale na plućima nepovratne i u tolikim razmjerima da je disanje onemogućeno, oboljeli ne može preživjeti i jedino je rješenje presađivanje organa.</p><p>- Takav zahvat zahtijeva vrhunski opremljeni centar kao i iskusnog operatera kakvog mi u Hrvatskoj nemamo, ali se nadam da ćemo ga jednog dana imati. Naše pacijente kojima treba transplantacija šaljemo u Austriju - komentirala je prim. Stipić Marković dodajući kako je ova transplantacija u Chicagu otvorila vrata nade za mlade ljude oboljele od Covida kojima bi to moglo spasiti život.</p><p> </p><p>- Moram naglasiti da to nije za svakog oboljelog od Covida. Govorimo o pacijentima koji su mladi, funkcionalni i uz minimalne komorbiditete, ali zbog infekcije imaju trajna oštećenja pluća i morali bi biti trajno na respiratoru - dodao je.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO S OPERACIJE:</p><p>Kaže kako je ovo vijest o uspjehu i nada se da će time započeti nešto novo. Njegovi kolege u SAD-u sad promatraju pacijente koji su preživjeli Covid kako bi procijenili oštećenja na plućima i mogućnost da će im u budućnosti trebati transplantacija.</p><p>Ime pacijentice su zadržali u tajnosti kako bi zaštitili nju i obitelj. Glasnogovornica bolnice Jenny Nowatzke rekla je da je riječ o ženi u dvadesetima koja živi i radi u Chicagu, a nedavno se doselila iz Sjeverne Caroline. Hispanskog je podrijetla, a prije nego što se zarazila koronom bila je zdrava.</p><p>- Imala je manje oboljenje zbog kojeg je morala uzimati lijekove koji su joj narušili imunitet, no nije jasno je li zbog tog lijeka postala osobito podložna virusu - kazao je.</p><p>Žena je bila bolesna oko dva tjedna prije nego što su je 26. travnja zaprimili u bolnicu, a ubrzo joj se stanje pogoršalo i stavili su je na respirator. Situacije je bila sve teža, pa su je morali spojiti na tip uređaja koji ubacuje kisik izravno u krvotok. Tjedni su prolazili bez naznake poboljšanja, a oštećenje pluća je opteretilo srce i jetru. Postalo je jasno da joj se pluća nikad neće oporaviti.</p><p>- Imate nekoga u dvadesetim godinama tko je inače zdrav, poput ove jadne djevojke. Cijeli tim je suosjećao s njom i nismo htjeli prihvatiti mogućnost da je pustim umrijeti. Htjeli smo joj pružiti sve šanse. Svi smo navijali za nju - rekao je Bharat.</p><p>Ranije je ustvrdio kako je već razgovarao s kolegama što učiniti ako imaju vrlo mladog pacijenta s oštećenjem pluća. U drugim medicinskim centrima takve su ljude skinuli s aparata i pustili su ih umrijeti. U ovom medicinskom centru su zaključili da je transplantacija najbolja opcija, a naprave ih 40 - 50 na godinu. Većinu radi upravo dr. Bharat. Pacijenticu su stavili na listu čekanja tek kad su stigli negativni nalazi na korona virus.</p><p>Ubrzo su pronašli odgovarajućeg donora i nekoliko dana poslije su je operirali. Ona je bila među najbolesnijim pacijentima koje su imali u toj ustanovi, a oštećenja pluća su bila toliko strašna da liječnici nikad nisu vidjeli nešto slično. Patolog koji ih je pregledao nakon operacije potvrdio je da se nikad ne bi oporavila.</p><p>Znanstvenici su ih počeli istraživati kako bi naučili još ponešto o korona virusu te ustanovili što točno u mehanizmu obnavljanja tkiva uslijed korone ne radi dovoljno dobro, pa ostaju ovakva oštećenja. Žena će uzimati imunosupresivne lijekove kako bis e spriječilo odbacivanje organa, a oni mogu povećati rizik od infekcija. Nekoliko puta su je ponovo testirali na korona virus kako bi vidjeli jesu li zahvat i lijekovi utjecali na reaktivaciju virusa, no svi testovi su bili negativni.</p>