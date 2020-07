Žena je dizajnirala, muž gradio: Soba za klinca s temom džungle

Večeras naš lavić spava u vlastitoj džungli, napisali su kreativni roditelji koji su radije sami sinu uredili sobu, nego samo visoki krevet platili 6500 kuna

<p>Nakon što im je sinčić poželio sobu s temom džungle,<strong> Steven</strong> i <strong>Kayleigh Hardy</strong> uputili su se u trgovinu namještaja gdje su shvatili da bi ih udovoljavanje te želje koštalo više od 6500 kuna. Da ne razočaraju dijete roditelji su se odlučili sami iskušati u dizajnu i izradi: Kayliegh je sve nacrtala, a Steven je zasukao rukave i bacio se na posao.</p><p>Dječju su sobu tako ukrasili u džungla stilu, a krevet je dizajniran da izgleda kao prava kućica na drvetu: sa senzornom rasvjetom i uvijek dobro došlim prostorom za pohranu igračaka na dnu.</p><p>Kao završni detalj drveni su okvir kreveta ukrasili lišćem (faux foliage tehnika), a mama je za<a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11979706/dad-save-hundreds-build-treehouse-themed-bed-balcony-skylight/" target="_blank"> The Sun</a> rekla kako još samo na strop moraju dodati zvjezdano noćno nebo. </p><p>- Večeras naš lavić spava u vlastitoj džungli - napisali su u Facebook grupi DIY On A Budget UK i objasnili kako im je 'bilo glupo dati 6500 kn za obični krevet na kat koji bi podsjećao na kućicu. </p><p>- Odlučili smo sve napraviti sami i na kraju platili manje od četvrtine tog iznosa - dodali su roditelji.</p><p>Vrata koja vode do kreveta napravljena su tako da se i oni mogu ispod njih provući i promijeniti posteljinu, a maleni ima i zaštitnu ogradicu koja se kasnije može i skinuti.</p><p>Njihovu je ideju pohvalilo više od 800 korisnika na Facebooku, sugerirajući spretnom tati da promijeni profesiju i ode u građevinu.</p><p>- Kakav mali srećković - komentirao je jedan korisnik, a drugi je napisao kako 'gledajući njihov dizajn poželi opet imati malu djecu'.</p>