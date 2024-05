Žena s najvećim jagodicama na svijetu pokazala kako je prije izgledala: 'Ljepota je bol'

Anastasia Pokreshchuk (35) iz Ukrajine počela je eksperimentirati sa svojim izgledom u dobi od 26 godina. Podvrgla se zahvatima umetanja filera u usne i botoksa u čelo, brazilskom podizanju stražnjice itd. Kada je vidjela rezultate priznaje da se zaljubila u njih i postala pomalo ovisna o estetskoj kirurgiji. Kaže kako je tim putem krenula isključivo zbog sebe, ne drugih.

- Htjela sam se pogledati u ogledalo i osjećati lijepom. Ljepota je bol, a život je pun rizika - rekla je.

Priča da je imala prekrasno djetinjstvo. Rado se prisjeća igranja sa svakom Barbie lutkom koju je mogla pronaći. Priznaje da je bila razmaženo dijete te da je jako voljela čitati, a to se nastavilo i u odrasloj dobi. Magistrirala je psihologiju.

Kako bi financirala sve zahvate na kojima je bila, uključujući korekciju jagodica pomoću umetaka, za koje mnogi kažu da su preveliki, priznaje da je neko vrijeme razmišljala o pronalasku starijeg sponzora, tzv. 'Sugar Daddyja', ali ipak je odustala od te ideje i primila se posla.

Neko vrijeme je radila u trgovini parfemima, a potom je počela pisati blog o vezama, dobivati sve više pratitelja na društvenim mrežama...

Kaže kako ponekad dobije nemoralne ponude, ali 'takve likove odmah blokira'. U centru pažnje je i kad hoda ulicom jer joj ljudi često prilaze i pitaju mogu li se fotkati s njom. Jedni joj govore da izgleda predivno, a drugi da je puno bolje izgledala prije svih tih zahvata.

- Sad sam sretna u svojoj koži, ali možda odem na još pokoji zahvat u budućnosti - rekla je, a prenosi Bright Side.