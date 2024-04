Suzana Mančić pozirala nakon estetske operacije: Pogledajte kako sad izgleda 'loto djevojka'

Pjevačica i najpoznatija loto djevojka u bivšoj Jugoslaviji Suzana Mančić (67), u veljači ove godine pohvalila se na svojim društvenim mrežama da se podvrgnula estetskoj operaciji. Imala je korekciju kapaka i tad je naglasila da je zadovoljna, a sinoć se po prvi put nakon toga pojavila u javnosti.

Suzana je stigla na jedan događaj u Beogradu i nije skidala osmijeh s lica. Sretno je pozirala fotografima i ponosno pokazala osvježeno lice.

Foto: Antonio Ahel

Mančić je jedna od rijetkih javnih ličnosti koja otvoreno govori o estetskim operacijama, a istaknula je da je među prvima u regiji išla na povećavanje grudi.

Foto: Antonio Ahel

Kroz posljednjih 50 godina, snimila je desetak nosača zvuka, što samostalnih, što festivalskih. Velika podrška joj je bila majka Vera koja je preuzela i dio menadžerskog posla.

- Dogovarala je gaže, slala plakate na autobus, potpisivala autogram karte... Rano se umirovila i imala je slobodnog vremena. Kroz moju karijeru i život je vjerojatno proživjela neke stvari koje sama u mladosti nije smjela pokazati. Borila se za mene opasno. Rekla bi mi: 'Nećeš ići nastupati za mali honorar, ti vrijediš' - ispričala nam je ranije u velikom intervjuu.

Kada se u regiji spomene 'loto djevojka', većina pomisli upravo na Suzanu. Loto je vodila svega četiri godine, ali su i one bile dovoljne da ju obilježe za čitav život.

- Sebe sam doživljavala kao pjevačicu, umjetnicu. U to vrijeme sam mogla snimiti što hoću, ali sam i dalje bila 'loto djevojka'. Prestala sam, zasitila sam se. Ali, evo, i u ovim godinama kažu mi 'djevojka' pa je to laskavo (haha). Sad mi je drago, jer sam taj loto iznjedrila i bila simbol igara na sreću. To potvrđuje i poziv Hrvatske lutrije 2013. godine na njihov jubilej, iako nikad nisam ništa radila na njih. Onda sam s hrvatskim kolegom uživo radila izvlačenje brojeva i rekla sam im samo: 'Slikajte me da izgledam mršavo i mlado' (haha).