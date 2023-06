Žena se udala za ljubav svog života 43 godine nakon što ju je majka natjerala da ga ostavi

On je bio moja prva ljubav. On je bio moja prava ljubav, ovako Jeanne opisuje čovjeka s kojim je prije 43 godine morala prekinuti, pod pritiskom. No srećom, ljubav ovog para bila je zapisana u zvijezdama, a godinama kasnije uspjeli su se ponovno spojiti, pa čak i vjenčati.

Ovo je inspirativna priča o dvoje ljudi čija se ljubav pokazala jačom od svih društvenih prepreka. Njihova je ljubav bila osporavana. Jeanne (69) i Stephen (73) prvi put su se upoznali davne 1971., kada je ona krenula na prvu godinu, a on bio na zadnjoj godini sveučilišta.

I iako je par imao snažnu vezu i Steve je bio njezina prva prava ljubav, morali su se rastati jer njezina mama nije odobravala njihovu vezu zbog razlike u njihovoj boji kože.

- Uopće nije željela da dođe do ove veze - prisjeća se Jeanne.

Trudili su se održati svoju vezu i unatoč protivljenju majke, mladi par se viđao 7 godina. Međutim, kad je Jeanne završila školovanje za medicinsku sestru i počela raditi posao koji je zahtijevao da putuje na velike udaljenosti i radi duže, teško je viđala Stephena koji nije imao automobil.

- Bila sam potpuno shrvana svime. Obiteljski pritisak uvijek me opterećivao jer je zauvijek narušio odnos između moje majke i mene - priznaje ona.

Unatoč tome što je njezina mama bila razlog zašto se morala rastati od ljubavnika, primijetila je da njezina ljubav prema mami nije nestala. Međutim, ona priznaje da je ono što se dogodilo utjecalo na njihov odnos do kraja života.

Par je tada čak razgovarao o mogućnosti vjenčanja, ali Jeanne se bojala obveze.

- Izgubila bih cijelu svoju obitelj - kaže.

Nemajući drugog izbora nego prekinuti vezu, Jeanne se prisjeća kako je telefonom priopćila tešku vijest Stephenu.

- Volim te, ali jednostavno ne mogu nastaviti s ovom vezom - rekla mu je.

Iznenadni razlaz bio je razoran za Stephena, ostao je potpuno zapanjen i bez teksta. To je također bio težak kraj i za Jeanne, sve ju je proganjalo godinama.

- Tada sam požalila. Požalila sam zbog načina na koji sam to učinila, ali sam to učinila - priča.

Sljedećih 40 godina ljubavnici su živjeli odvojene živote i nisu međusobno komunicirali. Godinama nakon, 2021., Jeanne kao umirovljena udovica i nakon majčine smrti i vlastitog razvoda, počinje tražiti Stephena. No usprkos naporima, ne uspijeva ga pronaći putem društvenih medija.

- Nije bilo gotovo nikakvog traga od njega - kaže Jeanne.

Srećom, u travnju 2021. Jeanne nalazi adresu Stephenove nećakinje i šalje joj pismo. Nećakinja ju obavještava da je Stephen u staračkom domu, što, priznaje, nikada nije mogla zamisliti u milijun godina. Jeanne je zatim nazvala starački dom raspitujući se za Stephena.

Osoblje ju je obavijestilo da pacijenti u domu nemaju pristup telefonu pokraj kreveta. Jeanne potom piše još jedno pismo Stephenu, ali ne dobiva odgovor. Kad je ponovno nazvala, medicinska sestra ju je obavijestila da on ne može komunicirati telefonom. Tada Jeanne odlučuje sama otputovati tamo.

- Morala sam znati je li on dobro? Je li bio oženjen? Bi li mi oprostio? - priča ona.

A kad je konačno ušla u njegovu sobu, Stephen ju je odmah prepoznao i izgovorio njezino ime, dok su mu suze tekle niz lice.

- Znala sam da me još uvijek voli - priznaje Jeanne.

Nekoliko mjeseci kasnije preselila ga je u svoju kuću.

- Ona je divna. Ona je moje srce i duša. Želim zauvijek živjeti s njom - rekao je Stephen.

Nekoliko mjeseci kasnije, Stephen je zaprosio Jeanne i zaljubljeni golupčići su se vjenčali u svom domu pred oko 65 prijatelja i članova obitelji.

- Možemo provesti ostatak života zajedno - sretni su. Uzela je i Stephenovo prezime za koje je priznala da je to toliko dugo željela, donosi Bright Side.