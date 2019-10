Žena zbog tampona završila u bolnici - uslijed toksičnog šoka

Greta Zarate (32) iz Jacksonvillea u Sjevernoj Karolini majka je petero djece: Ethana (14), Lezley (12), Nayeli (10), Zoie (6), i Bree (3) i danas je sretna što je živa. Naime, na prvi dan menstruacije 31. siječnja osjetila je simptome slične gripi. Nakon što je odležala tri dana, bilo joj je toliko loše da su joj morali pozvati Hitnu pomoć, koja ju je odvela u Memorijalnu bolnicu Onslow. Primljena je s jako visokom temperaturom i niskim tlakom.

Temperatura joj je pala tek četiri dana kasnije i normalizirao se krvni tlak, no liječnici nisu znali što je bio uzrok tih simptoma. Rendgen, ultrazvuk i CT skeniranje nisu ništa pokazali i tek je pregled kod ginekologa, koji je uzeo bris rodnice, pokazao da je preživjela sindrom toksičnog šoka, stanje opasno po život. Uzročnik je bakterijska infekcija koja je potaknula imunološki sustav na borbu, no to je odvelo tijelo u stadij septičnog šoka, u kojem može doći i do zatajenja pojedinih organa.

Liječnici su otkrili da su se potencijalno opasne bakterije nagomilale na njezinom tamponu, te tako ušle u njezin organizam i krvotok, kroz mikroskopske pukotine na vaginalnom zidu.

- Dokazana je povezanost toksičnog šok sindroma s nekim vrstama tampona visoke mogućnosti apsorpcije, načinjenih od poliakrilata, koji su se proizvodili do osamdesetih godina 20. stoljeća. Takvi se tamponi više ne proizvode i opasnost od pojave toksičnog šok sindroma jednaka je kod svih žena, koristile tampone ili ne, ako ih ne mijenjaju čistih ruku i ostavljaju u tijelu predugo u odnosu na upute koje je istaknuo proizvođač - kaže ginekologinja dr. Jasenka Grujić Koračin.

Dodaje kako toksični sindrom uzrokuje toksin bakterije Staphylococcus aureus, odnosno bakterije Streptococcus pyogenes.

Dodaje kako prije svakog umetanja tampon u rodnicu treba dobro oprati ruke. Sam tampon ne treba odmotavati iz plastičnog omota prije nego krenemo s umetanjem i u pravilu ih treba mijenjati svakih 4 do 8 sati. Žene koje imaju upalu rodnice ili bilo kakvu ginekološku upalu ne bi ih smjele koristiti dok upala u potpunosti nije izliječena, a ne preporučuju se ni ženama kojima je ‘spuštena’ maternica, ili imaju jako široki ulaz u rodnicu, kaže ginekologinja.

- Čula sam za sindrom toksičnog šoka, ali nisam znala koji su simptomi. Prvog dana menstruacije osjetila sam se loše i tri dana sam provela u krevetu. Vjerovala sam da imam gripu i ležala sam bez lijekova. Zbunili su me simptomi – mučnina i proljev, vrtoglavica i bolovi u mišićima. Jedino što nije simptom gripe bio je osip, priča Greta Zarate.

- Moja sestra je medicinska sestra i govorila mi je da moram u bolnicu. Zvala sam prijatelje da se pobrinu za moju djecu, pa su me kolima hitne pomoći odvezli u bolnicu. Nisu odmah mogli otkriti što mi je i bila sam uplašena, jer me jako boljelo na boku, nakon što mi je slezena otekla uslijed borbe protiv infekcije. Pravi je blagoslov što je jedna od sestara posumnjala da bi mogao biti u pitanju septični šok, jer sam imala menstruaciju. Ona je spojila dva i dva i predložila pregled kod ginekologa - priča Greta.

Ubrzo je bris rodnice pokazao da joj je krv inficirana stafilokokom te procijenili da je u krvotok ušla preko sitnih pora na vaginalnom zidu. Nakon toga dobila je terapiju antibioticima, rehidracijsku tekućinu, lijekove za suzbijanje bolova te transfuziju krvi, kako bi se potaknulo obnavljanje crvenih krvnih stanica i spriječilo daljnje širenje infekcije.

Njezin suprug Cas (30), šef vojne logistike, bio je uz nju svih 15-ak dana koliko je bila u bolnici, dok je sestra brinula o njezinoj djeci.

Kako izgleda sindrom toksičnog šoka?

Sindrom toksičnog šoka je izrazito opasna bakterijska infekcija, no ponekad se pogrešno dijagnosticira, baš zbog toga što su simptomi slični drugim bolestima i zato što se događa rijetko. Javlja se obično kad bezopasna bakterija stafilokoka ili streptokoka, koje žive na koži, napadne krvotok i počne ispuštati opasne otrove.

Prvi simptom obično je nagli porast temperature (iznad 38,9 ° C), a u roku od nekoliko sati mogu se razviti simptomi nalik gripi, uključujući glavobolju, bolove u mišićima, grlobolju i kašalj. Sve to može pratiti mučnina, povraćanje, proljev, osjećaj slabosti, vrtoglavica i zbunjenost.

Procjenjuje se da pogađa jednu do dvije od 100.000 žena, dok je stopa smrtnosti između 5 i 15 posto. Procjena je, također, da su žene tom riziku najviše izložene za vrijeme menstruacije, posebno ako koriste tampone, te ako su nedavno rodile, odnosno ako koriste kontracepcijsko sredstvo s unutarnjom zaštitom, poput dijafragme. Naime, na tamponima stoji upozorenje da se moraju mijenjati svakih četiri do osam sati, no žene to nerijetko zaboravljaju, pa ih ostavljaju i preko noći, piše Daily Mail.

