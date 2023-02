Žena živi kao pravi Viking, čak prinosi žrtve bogovima: 'Stalno odbijam prosidbe muškaraca'

Freya Bergander (26), iz Njemačke, je moderni Viking, a nekada je bila model s punim radnim vremenom. Nosi nakit, relikvije i impresivne rekonstrukcije vikinške odjeće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dobila je tu titulu zahvaljujući impresivnoj kosi, garderobi i stilu života. Freya živi u Njemačkoj gdje će završiti magisterij iz srednjovjekovne povijesti prije nego što počne pisati doktorat. Voli vikinšku povijest još od djetinjstva i na kraju je od manekenke u potpunosti prihvatila životni stil vikinške žene i sada odbija bračne ponude željnih obožavatelja.

- Obožavam nakit, relikvije i rekonstrukcije vikinške odjeće, nevjerojatno lijepe rezbarije u drvetu i apsolutno impresivne brodove poput olupine Oseberg – kaže Freya.

Osim što se oblači i frizira u vlastitoj interpretaciji skandinavskog srednjeg vijeka, uključuje nekoliko aspekata u svoj svakodnevni život u čast štovanja drevne vikinške kulture.

- Najvažnija bi mogla biti moja religija. Vjerujem u bogove nordijskog paganizma kao što su Odin, Freya, Thor i Loki. Stoga radim rituale žrtvovanja u njihovu čast, koje se nazivaju blót, na tjednoj bazi - ističe jer joj je važno, kako kaže, znati njihovo mišljenje o određenim životnim odlukama i od njih tražiti podršku.

Vjerovanje u nordijsko poganstvo u osnovi ide ruku pod ruku sa snažnom vezom s prirodom i onim što ona pruža. Freya je jako posvećena pripadajućem izgledu, i vrijeme koje joj je potrebno da se spremi može varirati ovisno o tome što nosi. Ako se odluči za jednostavnu bazičnu haljinu bez ikakvih otmjenih ispletenih frizura ili šminke, treba joj maksimalno 20 minuta. No, blagdanski look ili stiliziranje za posebno fotografiranje može potrajati i do dva sata, od čega će najviše vremena potrošiti na kosu.

Svečani izgledi često uključuju haljine s više slojeva, lanenu donju haljinu i tipičnu pregaču koje drže broševi koje su nosile vikinške žene.

- Povrh svega, volim nositi svoj dragi nakit - rekla je Freya.

Nije tako lako ući u željeni izgled s vremena na vrijeme, a isto to vrijedi i kada se svlači.

- Tako da sam iznimno sretna kada je moj dečko ili prijatelj sa mnom i može mi pomoći da navučem ili skinem slojeve. To može znatno skratiti cijeli proces - ističe.

Do sada, Freya nije dobila nikakve čudne ili omalovažavajuće reakcije, noseći svoj vikinški stil u javnosti.

- Često dobivam komplimente, posebno od žena, za nakit i kosu, što mi stvarno izmami osmijeh na lice. Ne dobivate često tople riječi od drugih djevojaka u natjecateljskom društvu, nažalost - kaže Freya.

Ipak, dodaje kako djeca najviše vole njezin izgled. Uvijek je pitaju je li ona princeza i mogu li dotaknuti njezinu haljinu ili kosu, što smatra potpuno preslatkim.

- Neki me također fotografiraju bez mog pristanka, što je aspekt koji ne smatram baš laskavim - dodaje.

Reakcija na Freyu na internetu također je uglavnom pozitivna, budući da je 26-godišnjakinja uspjela razviti zajednicu punu podrške. No, to ne znači da povremeno ne dobiva neprimjerene poruke od muškaraca.

- S vremena na vrijeme može postati malo čudno jer me muškarci pokušavaju upoznati ili čak pitati da se ozbiljno udam za njih, međutim, pokušavam ignorirati takve poruke - rekla je.

Jedini zli komentari koje je do sada općenito dobila bili su na internetu, uglavnom na društvenim mrežama.

- A oni govore o tome da moja šminka nije autentična, što mi je smiješno jer nikad nisam tvrdila da jest, a što je šokantnije, nisu ni moje haljine - ističe ona.

Neki kritičari tvrde da je jednostavno malo previše uživala u seriji Vikinzi na Netflixu ili je nazivaju ludom jer obožava nordijske bogove.

Freya se većini sličnih komentara jednostavno smije, pogotovo onima koji je pokušavaju educirati o vikinškom dobu.

- Nemojte me krivo shvatiti, volim dijeliti i raspravljati o aspektima vikinškog doba, međutim, stvarno teže ostajem pribrana kada sam suočena s Googleovim znanjem - objasnila je.

Iznad svega, daje sve od sebe da njezine društvene mreža budu sigurni prostori u kojima se pratitelji ponašaju s poštovanjem jedni prema drugima.

I kao nordijski poganin i kao povjesničar, potpuno se distancira od neprimjerenih političkih uvjerenja.

- Dokazano je da je vikinška kultura jedno od najslobodoumnijih, najtolerantnijih društava koja su ikada postojala - kaže ona.

Režimi su ti koji su, kako ona kaže, nasilno prisvojili stare poganske simbole i iskoristili ih za vlastitu lošu ideologiju.

- Vikinška kultura nema nikakve veze s političkim ekstremizmima koje ne smatram 'političkim mišljenjem' već zločinom - istaknula je.

Nažalost, dodaje, kako vrlo malo znamo o kulturnom životu Vikinga, što navodi mnoge da se uglavnom oslanjaju na arheološke nalaze kao glavne izvore.

U svom vikinškom načinu života, Freya voli provoditi vrijeme šećući šumom, planinareći ili jednostavno sjedeći uz jezero. Pokušava živjeti što je moguće samodostatnije, što znači da zapravo ne izlazi na večeru niti naručuje hranu, pa tako ni njezini obroci ne sadrže prerađenu hranu i kloni se plastike kad god može.

- Moj san bi bio voditi vlastitu farmu s puno različitih životinja jednog dana negdje u sjevernoj Švedskoj ili na Islandu - ističe Freya.

Ona se oduvijek voljela oblačiti u povijesne kostime, ali njezina ljubav prema povijesti istinski je počela kad su njezini roditelji organizirali srednjovjekovnu rođendansku zabavu u dvorcu za njezin sedmi rođendan. Na tom događaju prvi put je smjela odjenuti autentičnu srednjovjekovnu haljinu vlasnika dvorca, prenosi Daily Star.

- Odmah sam se zaljubila i znala sam da bih željela se ovako odijevati svaki dan u životu kad bih ikad imala priliku - objasnila je.

Nakon završetka škole sve se manje počela brinuti o tome da se uklopi i živi u skladu sa standardima modernog društva.

Udovoljavanje gomili i nekadašnji online život modela jednostavno joj se više nije sviđao.

Otprilike u to vrijeme je također napustila kršćansku crkvu i počela puno istraživati nordijsko poganstvo za koje se osjećala vezanom zbog očevih obiteljskih korijena.

- Odjednom sam se opet osjećala isto kao sa sedam godina, ispunjenom. Danas je vrlo malo dana kada nisam odjevena u odjeću i nakit inspiriran vikinškim dobom - kaže ona.

Voli uključiti barem neke sitne detalje u svaku odjeću koju nosi.

Freya tehnički nije službeni Viking, ali ovaj naziv su joj dodijelili njezini pratitelji i obožavatelji njezinog rada.

U suvremenom istraživanju povijesti ljude koji su živjeli u sjevernoj Europi u razdoblju od otprilike 600. do 1100. nazivamo ‘Vikinzima’ kako bismo olakšali identifikaciju tih različitih plemena.

- Uživam u održavanju kulturnog nasljeđa Norvežana, živim vjerujući u nordijsko poganstvo i prakticirajući ga, odijevajući se po modi nadahnutoj vikinškim dobom i sudjelujući u aktivnom povijesnom istraživanju ovog specifičnog vremenskog razdoblja – istaknula je.

Najčitaniji članci