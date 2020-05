Žene i orgazam: Na tom putu se može ispriječiti 11 'zastoja'

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Je li doživjela orgazam ili ne? Ovi vas znakovi ne mogu varati

Udio žena koje ne mogu doživjeti orgazam ili imaju poteškoća oko njega kreće se između 10 i 40 posto, tvrde istraživači David L. Rowland, Laura M. Cempel i Aaron A.Tempel, u izvješću nedavno objavljene studije pod stručnim naslovom 'Atribucije žena s obzirom na to zašto imaju poteškoće u postizanju orgazma'.

Na to mogu utjecati mnogi čimbenici, od dobi i statusa hormona, preko ranijih seksualnih iskustava, općeg zdravlja i stimulacije koja je ženi potrebna, pa do toga o kakvom je odnosu riječ - kratkom susretu ili dugogodišnjoj partnerskoj vezi. Postoje i istraživanja koja pokazuju da se većina žena masturbacijom može dovesti do orgazma, no čak do 50 posto žena ne doživi orgazam tijekom spolnog odnosa, čak i uz dodatnu stimulaciju usmjerenu baš prema tome, tvrde stručnjaci.

Zašto žene imaju problema s orgazmom? Na to mogu utjecati brojni čimbenici: od smanjene seksualne želje, boli tijekom seksa, poteškoća u seksualnom uzbuđivanju i psiholoških faktora, uključujući anksioznost i posttraumatske simptome, piše psihoanalitičar dr. Grant Hilary Brenner za Psychology Today.

- Istraživanje seksualnosti je teško zbog složenih i međusobno povezanih čimbenika, uključujući statističke izazove, kao i socijalnu stigmu i tabue koji su još uvijek aktualni. Ipak, s obzirom na opseg problema, potrebno je istraživanje kojim se usmjeravaju kliničke intervencije za žene i parove kojima je smanjeno seksualno zadovoljstvo izvor pojedinačnih nevolja i problema u vezama, kaže.

Kako bi bolje razumjeli čemu same žene pripisuju orgazmičke poteškoće, Rowland i njegovi kolege anketirali su 913 žena starijih od 18 godina, uključujući 452 žene koje su prijavile ozbiljnije probleme s postizanjem orgazma prilikom početnog pregleda. Kad su u pitanju žene s težim poteškoćama, njih 45 posto prijavilo je da imaju probleme s orgazmom tijekom čak polovice seksualnih iskustava. Četvrtina žena, odnosno njih 25 posto ima problema s postizanjem orgazma u tri četvrtine seksualnih iskustava, a 30 posto žena tijekom gotovo svih seksualnih iskustava.

Istraživači su prvo oformili nekoliko fokusnih skupina kako bi razvili skup najčešće prijavljenih čimbenika koji na to mogu utjecati, a zatim proveli online istraživanje koje je prikupilo podatke o demografskim obilježjima, podatke o načinu života, statusu odnosa i učestalosti seksualnih odnosa te njihovoj kvaliteti, kao o podatke o upotrebi lijekova, seksualnih tehnika i postizanju orgazma.

Konačno, istraživači su promatrali i razinu nezadovoljstva zbog poteškoća s orgazmom, što nije nužno povezano sa stvarnim poteškoćama, jer neke žene to ne smeta, ili iz različitih razloga radije apstiniraju od seksualne aktivnosti. Tri su skupine identificirane za usporedbu: žene koje su imale poteškoće s orgazmom, ali nisu isticale nezadovoljstvo, žene koje su zbog toga bile nezadovoljne i žene koje nisu imale poteškoće s orgazmom.

Istraživači su sve tri skupine žena pitali zašto misle da imaju poteškoće s orgazmom, koristeći 11 kategorija identificiranih tijekom originalne fokusne skupine i razvoja studije, uključujući i kategoriju 'Ostalo', kao posljednju, odnosno 12. kategoriju.

12 razloga zašto

1. Ne zanima me seks sa partnerom.

2. Čini se da partner nije zainteresiran za seks sa mnom.

3. Ne uživam u seksu s partnerom.

4. Čini se da moj partner ne uživa u seksu sa mnom.

5. Nisam dovoljno uzbuđena/stimulirana tijekom seksa.

6. Za vrijeme seksa nisam dovoljno vlažna.

7. Osjećam bol i/ili iritaciju tijekom seksa.

8. Nemamo dovoljno vremena za vrijeme seksa.

9. Neugodno mi je, nemam dovoljno samosvijesti zbog svog tijela / izgleda.

10. Osjećam da me lijekovi ili zdravstveno stanje ometaju u postizanju orgazma.

11. Osjećam da mi stres i/ili anksioznost otežavaju postizanje orgazma.

12. Ostalo.

Najčešći razlozi koje su navele žene su stres i anksioznost - njih prijavljuje čak 58 posto žena. Nedostatak uzbuđenja ili stimulacije problem je za gotovo 48 posto žena, a još 40 posto njih žali se na to da su imale premalo vremena.

Zbog negativne slike o svom tijelu, odnosno izgledu, problema ima 28 posto žena, njih 25 osjeća bol tijekom seksualnog odnosa, a 24 posto prijavilo je da tijekom odnosa nisu dovoljno vlažne. Oko 17 posto žena ima problema vezanih uz lijekove, dok su ostali čimbenici prisutni u manje od 10 posto ispitanica.

Pritom valja naglasiti da neki od tih faktora često dolaze zajedno. Na primjer nedostatak uzbuđenja često je bio povezan sa stresom i tjeskobom, nedovoljno vremena za seks, kao i problemima vezanim uz vlažnost te bolove i iritaciju genitalnog područja tijekom seksa. Žene s negativnom tjelesnom slikom o sebi također su izvijestile o stresu i anksioznosti. Manjak vlažnosti, pomalo neočekivano, bio je povezan s nedostatkom vremena i neugodom u području genitalija.

Kad su žene koje pate zbog toga što ne mogu doživjeti orgazam uspoređene s onima koje se zbog toga ne osjećaju loše, pokazalo se da, one kojima to predstavlja problem, češće pod stresom zbog seksa i češće vjeruju da njihovi partneri ne vole seks s njima. Žene koje su patile više, kad se od njih tražilo da identificiraju najvažniji faktor koji utječe na to da ne doživljavaju orgazam, izabrale su anksioznost i stres. Istodobno, žene koje nisu patile zbog nedostatka orgazma prijavile su manji interes za seks i to da nemaju dovoljno vremena za postizanje orgazma tijekom stvarnih seksualnih susreta.

Mnogi od ovih čimbenika vjerojatno odražavaju kvalitetu odnosa i nedostatak partnerove pažnje. Postoje jednostavni načini za poboljšanje učestalosti i kvalitete orgazma kroz promjene u 'tehnici' i specifičnim komunikacijskim strategijama, koje mogu poboljšati ukupno zadovoljstvo partnera odnosom općenito, pa i seksualnim odnosom, kaže dr. Brenner.

Mnoge od njih zvuče tek kao podsjećanje na zdrav razum, no loš odnos u kojem nema dovoljno kvalitetne komunikacije, ili se javlja problem depresije, tjeskobe, trauma od ranije te seksualnih i medicinskih poremećaja, često mogu biti prepreka tome da se neke jednostavne stvari počnu primjenjivati u praksi, dodaje.

- Seksualnost je još uvijek prožeta tabuom za mnoge ljude, usprkos sve otvorenijim i pozitivnijim stavovima. Na osobnoj razini i na razini para, ljudi često izbjegavaju suočavanje s tjeskobom i sramotom oko seksualnih problema, što učvršćuje pesimističke poglede, potvrđuje negativne stavove oko samopouzdanja i pojačava nisko samopoštovanje, čime se smanjuje vjera u to da se mogu postići pozitivne promjene.

Srećom, pružanjem podrške uz poštovanje, partneri mogu jedno drugom pomoći da podignu razinu samopoštovanja i olakšati im nošenje s tim izazovima - kaže psihoanalitičar. U nekim slučajevima, na primjer kad su problem lijekovi ili zdravstveno stanje, puno je složenije doći do promjena, dodaje. No, vrlo često postoje zamjenski lijekovi i terapije koje mogu pridonijeti tome da se obnovi užitak u seksualnom životu.

- Čak i skromno poboljšanje seksualnog zadovoljstva tijekom vremena može u velikoj mjeri poboljšati kvalitetu života i vrijedi se posvetiti tome da to postignete - kaže Brenner. Dodaje kako se pojedinci i parovi u terapiji i samopomoći mogu baviti psihološkim i emocionalnim problemima, riješiti poteškoće u komunikaciji, te na taj način izravno raditi na promjenama u intimnom ponašanju, kako bi seks za oba partnera bio ugodniji.

- Vraćanje samopoštovanja i samoefikasnosti, te vježbanje prilagodljivijeg, aktivnijeg suočavanja s problemima, uz njegovanje realnog optimizma i promjene ponašanja u odnosima, može olakšati temeljne probleme i poboljšati opću kvalitetu odnosa i seksualni užitak. Umjesto postavljanja nerealnih kratkoročnih ciljeva, što dovodi do kroničnog neuspjeha i beznađa, pristupanja izazovima uz ulaganje u suosjećanje za sebe i za druge, te dozu zahvalnosti, radoznalosti i strpljenje, najbolji su put prema dugoročnom uspjehu u odnosu - zaključuje psihoanalitičar.

