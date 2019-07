Žene iskreno o stvarima koje ne podnose kod svojih muževa

Tako je jedna od korisnica napisala da ne podnosi kad joj se suprug ljuti na stvari koje ne može promijeniti, a druga priznaje da je uzrujava kad joj suprug govori kao beba.

- To je iritantno i neprivlačno. Želim da prestane!, požalila se.

- Ne mogu podnijeti kad moj muž jede pahuljice. Gotovo pola ih natrpa u žlicu, a zatim ih srče! K vragu!, objašnjava treća. Sljedeća žena smatra da dobiva premalo pohvala za svoj trud oko kućanskih poslova.

- Ne mogu podnijeti kad mog muža svi tapšaju po ramenu za nešto što ja radim svakog dana, poput prana suđa ili pripreme večere, ogorčena je ona. Ljubomorna žena dodala je kako mrzi kad njezin suprug gleda druge žene, sljedeća kaže da mrzi kad joj suprug vrijeme provodi sa svojom obitelji jer je tad pretvara u gada koji je ismijava, dok je daleko od obitelji divan prema njoj.

Foto: Dreamstime

- Mrzim kad mi se muž svake noći napije. Toliko me živcira kad je pijan da ne mogu opisati. Želim da prestane, jer puno je ugodniji trijezan nego pijan, iskrena je još jedna žena. Da odgoj može biti zahtjevan, potvrđuje i gospođa koju živcira kad joj novi suprug očitava lekcije djetetu iz prvog braka, a njegovo dijete iz prvog braka neodgojeno trči po kući.

Sljedećoj gospođi smeta kad partner zaspi prije nje, drugoj ženi smeta što njezin muž spava na sredini kreveta, a javila se i supruga koju partner ne sluša.

- Mrzim kad me ne sluša. Rekla sam mu da je prekasno i da beba mora na spavanje sad jer inače neće zaspati poslije, no nije me poslušao. Pogodite tko sada pokušava uspavati bebu, ogorčeno je napisala.

Neki imaju probleme nagovoriti partnere da rade kućanske poslove, a ima i žena koje su gorko požalile što su njihovi partneri odlučili pomoći.

- Mrzim kad moj muž pere odjeću. Dječja i moja odjeća uvijek završi obojena ili stisnuta, razočarana je ona.

Foto: shutterstock

- Mrzim kad moj muž posprema. Onda je ljut i vrlo zločest, nastavila je još jedna žena. Čak i kad ne puše nego su umjesto duhana odabrali dimilicu, ružne navike mogu uzrujati bližnje. Zato se gospođa požalila da joj smeta kad suprug koristi dimilicu jer joj je teško disati, dok se sljedeća supatnica javila tvrdnjom kako je smeta kad joj suprug priđe i počne je dodirivati.

Sljedeća s istim problemom navodi kako ne podnosi dodire svog supruga i zbog njih joj se koža naježi. Pitala se je li to normalno i ima li drugih s istim problemom. Sljedeća korisnica piše da supruga voli jedino kad ga nema doma, a ne može ga podnijeti kad je kod kuće.

Foto: Dreamstime

- Živcira me što moj suprug često izvlači moju prošlost, a u redu je što je on imao na poslu aferu s oženjenom ženom, kad smo počeli hodati ostali su "prijatelji", uzrujana je supruga.

- Mrzim kad moj muž gleda porno filmove. Pola vremena sam ljuta, a zatim želim umrijeti da ne boli toliko. Mrzim se što ne izgledam poput njih, kazala je još jedna supruga. Sljedeća je izjavila kako mrzi kad joj suprug ne vjeruje, a ima i onih koje se žale kad se njih troši.

- Mrzim kad suprug na mene potroši makar i jedan dolar, zaključila je gnjevna žena.

